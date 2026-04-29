Renzo Reggiardo habría violado la neutralidad electoral al apoyar iniciativa de “elecciones complementarias” de Rafael López Aliaga

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo habría violado la neutralidad electoral al enviar mensaje a favor de la propuesta de Rafael López Aliaga de organizar "elecciones complementarias". (Foto: Municipalidad de Lima)

El reciente pronunciamiento del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en respaldo a la propuesta de “elecciones complementarias” de Rafael López Aliaga ha generado cuestionamientos legales. Martín D’Azevedo, especialista en temas electorales, señaló que la conducta evidencia “violación del principio de neutralidad” y configuración de faltas específicas al marco legal vigente.

En conversación exclusiva con Infobae Perú, D’Azevedo indicó que se habrían configurado al menos dos infracciones: una vinculada al principio de neutralidad y otra al uso indebido de bienes municipales para fines políticos. Destacó: “La primera es la violación del principio de neutralidad que se norma en la Ley Orgánica de Elecciones, que dice que ninguna autoridad en ejercicio puede pronunciarse a favor o en contra de algún candidato o partido político. La otra sería haber utilizado los bienes, el local de la municipalidad, para emitir ese pronunciamiento”, detalló a este medio.

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En este contexto, D’Azevedo indicó que la ONPE podría emitir una acción sancionatoria correspondiente a la infracción. “Seguramente le van a abrir un proceso sancionador y le van a imponer una sanción pecuniaria que al principio es baja por ser primera vez”. Además, la conducta podría configurarse como delito de peculado si se confirma el uso de bienes municipales para fines ajenos a la función de gobierno local.

El candidato de Renovación Popular exigió que se convoquen a nuevas elecciones el próximo año, lo que podría significar que el Congreso actual se mantenga en funciones hasta el 2027. (Composición: Infobae Perú)

Las infracciones del alcalde no impiden su candidatura

Consultado sobre el impacto de las sanciones administrativas en una futura postulación del alcalde a las elecciones Municipales en octubre de este año, D’Azevedo aclaró que la normativa vigente “no hay un tema de impedimento de postular o de postulación. No hay ese tipo de cosas. Salvo que la comisión del delito de peculado sea sentenciada, pero eso toma tiempo. Un proceso penal como mínimo toma seis años”, explicó.

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El especialista confirmó a Infobae Perú que el proceso iniciado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto a la conducta del alcalde, prevé sanción económica pero no implica impedimento para postular, excepción hecha de la existencia de una condena penal firme en tiempos compatibles con el calendario electoral.

Renzo Reggiardo presiona al JNE

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó este lunes al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una reconsideración de su decisión que declaró inviable la convocatoria a elecciones complementarias en Lima, a raíz de las irregularidades registradas durante la jornada electoral.

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Por medio de un mensaje en video, la autoridad capitalina argumentó que los hechos recientes, independientemente de su origen “doloso o culposo, afectan los principios de transparencia, legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima que deben regir en todo proceso electoral”.

Añadió que su pronunciamiento busca la aplicación de “principios como el de igualdad, así como los criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, por lo que considera que el JNE debería reconsiderar la decisión adoptada y disponer la convocatoria de complementarias “en el menor plazo posible”.

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“De persistir la afectación a los derechos fundamentales señalados, procederé, en mi condición de alcalde, a interponer las acciones constitucionales correspondientes ante el Tribunal Constitucional, a fin de que se restituya el ejercicio pleno del derecho de sufragio vulnerado”, advirtió a continuación.