Guerra Rusia-Ucrania: Familiares de peruanos reclutados por red internacional de trata reciben apoyo legal del Minjusdh

Soldados peruanos, presuntamente engañados con falsas promesas de trabajo, se muestran angustiados en uniformes rusos, atrapados en el frente de batalla y vigilados sin posibilidad de escape. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) confirmó que los familiares de peruanos heridos y fallecidos en la guerra en Rusia están recibiendo atención y acompañamiento legal.

La Defensa Pública activó un protocolo de asesoría gratuita ante la llegada de denuncias por vulneración de derechos de compatriotas que viajaron al extranjero con la promesa de empleos civiles, pero terminaron en el frente de batalla.

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En un comunicado oficial, el MINJUSDH detalló que hasta el momento al menos nueve familias solicitaron el patrocinio de defensores públicos después de enterarse del destino de sus allegados en la zona de conflicto.

El organismo estatal reiteró su compromiso con la protección de personas en situación de vulnerabilidad y el acompañamiento humanitario a los afectados. La preocupación de las familias se intensificó tras confirmarse fallecidos y heridos entre los peruanos reclutados.

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Según el abogado Percy Salinas, quien representa a algunos de los familiares, alrededor de 600 ciudadanos peruanos permanecen en zonas de combate, muchos sin experiencia militar y retenidos en contra de su voluntad.

Salinas explicó a medios nacionales que varios compatriotas viajaron desde regiones como Lima, Huánuco y Pataz tras firmar contratos para trabajar como chefs o conductores, pero al llegar a Rusia se les obligó a firmar nuevos acuerdos y participar en la guerra.

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Un grupo de soldados, entre ellos peruanos presuntamente reclutados mediante engaños, posa con sus uniformes militares y equipos en el frente ruso de Ucrania, en medio de denuncias de trata de personas.

Redes internacionales bajo investigación

El caso puso en evidencia la existencia de una red internacional de captación que opera en Perú y otros países de Latinoamérica. Los reclutadores ofrecían salarios de hasta 2.600 dólares, bonos y alojamiento, pero los testimonios recogidos indican que los connacionales fueron trasladados directamente a zonas de combate.

Entre los implicados se ha identificado a tres peruanos, uno de ellos prófugo, cuya identidad ya fue trasladada a la Policía Nacional del Perú para avanzar con las pesquisas.

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Frente a la magnitud de las denuncias, la Cancillería peruana convocó a la Embajada rusa en Lima y entregó una lista con los nombres de los ciudadanos identificados, solicitando información urgente sobre su ubicación y estado de salud.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que, conforme a la Constitución peruana, cualquier ciudadano debe contar con autorización previa para servir en fuerzas armadas extranjeras. En paralelo, el embajador peruano en Moscú recibió instrucciones de reforzar el contacto con las autoridades rusas.

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Comunicado de la Cancillería

La Cancillería citó a representantes del Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio de Trabajo para coordinar acciones, crear un grupo de trabajo y definir mecanismos de seguimiento.

El comunicado oficial señaló que se investigan delitos como trata de personas y tráfico de migrantes, y que se lanzará una campaña para advertir a la población sobre los peligros de aceptar ofertas laborales en zonas de conflicto.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores puso a disposición un canal de atención consular permanente en Moscú, con números y correos de emergencia para solicitudes de información.

“La Cancillería y la Sección Consular de Perú en la Federación Rusa se encuentran atentas a cualquier comunicación o solicitud de nuestros connacionales. Para lo cual se pone a disposición los datos de contacto de dicha Misión: Sección Consular de la Embajada del Perú en Rusia: Celular de emergencia:+7 8 985 389 06 60y Correo electrónico:sconsularperu@mail.ru”, indica el texto.

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