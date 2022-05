Janet Barboza aclara que llama “pingüino” a Alfredo Zambrano por el villano de Batman, no por el ave

Janet Barboza hace aclaración sobre Alfredo Zambrano. (Foto: Composición Infobae)

Janet Barboza usó su espacio de América Hoy para hacer una aclaración sobre el sobrenombre que le ha puesto a Alfredo Zambrano, sin embargo, en ningún momento se refirió a la carta notarial, donde el esposo de Magaly Medina le pide que se retracte por llamarlo “pingüino”.

Este jueves 12 de mayo, la conductora de América Hoy usó su programa para burlarse de la situación y pedir perdón a todos los pingüinos del Perú, ya que nunca que se refirió a ellos. Asimismo, señaló que el apelativo que le puso a Alfredo Zambrano no fue por el ave, sino por el personaje que interpretó Danny DeVito en Batman, el villano El Pingüino.

Como se recuerda, en muchas ocasiones, Janet Barboza ha llamado de esta manera al notario, y muchos han creído que se refería a la ave marina. Tras “aclarar” el mal entendido, se dirigió a estos animalitos para pedirles las disculpas de caso.

“Creo que sí es importante que de mi descargo. La verdad que es un tema importantísimo. Quiero decirle a todos los pingüinos del Perú que me perdonen. Que no fue mi intención, pingüinitos hermosos nada tiene que ver con ustedes, yo me refería siempre al pingüino de Batman”, dijo entre risas, dejando sorprendidos a sus compañeros de conducción.

Janet Barboza bromea con carta notaria de Alfredo Zambrano y dice que soñó con un ave. (Video: América TV)

¿POR QUÉ LE ENVIARON CARTA NOTARIAL A JANET BARBOZA?

Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, no toleró que Janet Barboza lo llame “pingüino” y mucho menos deslice que le ha sido infiel a Magaly Medina. A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de América Hoy publicó el documento donde se pudo leer con claridad el descargo del notario.

“Dirijo a usted con respecto a la realización de las publicaciones y declaraciones realizadas en distintos medios de prensa nacional, en los que se refiere a mi persona de manera agraviante, refiriéndose a mi persona a nivel nacional como “pingüino”, además de atribuir a mi persona conductas difamatorias y ofensivas (infidelidades) que perjudican mi honor y buena reputación)”, se lee en la primera parte del escrito.

PIDE UNA RECTIFICACIÓN

Asimismo, Zambrano le exigió a la presentadora de televisión que se disculpe públicamente en un plazo de 24 horas, que comenzaron a contarse desde que recibió la carta en su domicilio.

“En tal sentido sírvase la presente para requerir que en el plazo de 24 horas contados a partir de recibida la presente rectifique las afirmaciones agraviantes realizadas en perjuicio de mi persona, notificación que deberá realizarse a través de los medios de prensa y de manera proporcional al daño causado”, agregó.

(Foto: Instagram)

Alfredo Zambrano decidió enviarle carta notarial a Janet Barboza tras una declaración que hizo la conductora al diario El Popular, donde lo llama “pingüino” y deja entrever que le fue infiel a Magaly Medina.

“Lo que creo que es importante que no tienes la moral para decirle a otras mujeres que no hagan lo mismo que tú haces. Si tú le perdonaste a tu pingüino y luego lo lavaste la cara y lo talqueaste para salvar tu matrimonio por qué criticar a los demás”, señaló.

“Lo único que le puedo decir a la tóxica mezquina, ella raja mucho. Para ella todas las mujeres hermosas de la televisión son bataclanas y ella las odia por su pingüino, como Giuliana Rengifo y otras”, concluyó.

