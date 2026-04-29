Perú

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

Astrid Valle Salazar exige a Diego Chávarri que se rectifique tras insinuar públicamente que la modelo habría estado embarazada de él, acusación que califica de falsa y lesiva.

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Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él. TikTok.

La polémica volvió a instalarse en el set de ‘La Granja VIP Perú tras la difusión pública de una carta notarial enviada por la madre de Shirley Arica, Astrid Valle Salazar, a Diego Chávarri.

La misiva exige una rectificación inmediata por parte del exfutbolista luego de que este insinuara, durante una conversación en el reality, que la modelo habría estado embarazada de él y que la propia madre de Shirley habría sostenido comunicaciones al respecto, versiones que la familia Arica desmiente categóricamente.

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El documento, compartido en redes sociales por Ric La Torre, fue contundente: “Entre dichas afirmaciones, usted ha señalado que mi hija habría mantenido una relación con su persona que habría derivado en un supuesto embarazo, insinuando además que se habría producido la interrupción del mismo, así como que mi persona habría sostenido comunicaciones con usted relacionadas a tales hechos, lo cual es totalmente falso”, sostiene la carta.

Valle Salazar considera que las declaraciones de Chávarri son “gravemente lesivas contra el honor, la dignidad, la reputación y la vida privada tanto de mi hija como de mi persona, más aún considerando que han sido difundidas a través de un medio de comunicación de alcance masivo”.

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Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él.
Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él.

Las declaraciones de Diego Chávarri en ‘La Granja VIP’

La situación se originó cuando Diego Chávarri, en una conversación dentro de ‘La Granja VIP Perú’, dejó entrever a su compañeros Cristian Guadalupe, conocido como Cri Cri, que Shirley Arica habría estado embarazada de él, y que la madre de la modelo le habría pedido hacerse responsable en su momento. Estas declaraciones, además de sorprender a los televidentes, generaron una ola de reacciones en redes sociales y entre los seguidores del reality.

Chávarri también negó haber tenido una relación sentimental con Arica, afirmando que nunca salieron oficialmente, aunque reconoció encuentros en salidas grupales y fiestas. “Nunca he estado con ella… Nunca he ido a comer con ella, ni al cine, ni salidas. Íbamos a una disco, casi al final, ella me jodía, yo la jodía”, indicó el exfutbolista antes sus compañeros del reality.

Diego Chávarri confiesa a Cri Cri en ‘La Granja VIP Perú’, que Shirley Arica habría quedado embarazada de él. TikTok

La carta notarial: una exigencia de rectificación

La carta notarial enviada por Astrid Valle Salazar solicita a Chávarri que se rectifique públicamente, y advierte sobre el daño que estas afirmaciones han causado a la imagen y la vida privada de Shirley Arica.

La madre de la modelo recalca que nunca existió comunicación alguna sobre un embarazo y que cualquier insinuación en ese sentido carece de sustento y veracidad.

“Estas manifestaciones, además de ser absolutamente carentes de veracidad, resultan gravemente lesivas… más aún considerando que han sido difundidas a través de un medio de comunicación de alcance masivo”, subraya el documento.

La difusión de la carta en el programa de Ric La Torre amplificó el debate y puso presión sobre Chávarri para que aclare o rectifique sus declaraciones.

Reacciones en redes y el impacto en la imagen pública

El caso generó un intenso debate en redes sociales, donde seguidores y detractores de los involucrados opinaron sobre los límites de la vida privada en realities y la responsabilidad de los participantes al hacer declaraciones sobre terceros. Muchos usuarios defendieron el derecho de Shirley Arica y su madre a proteger su intimidad, mientras otros pidieron a Chávarri mayor cautela y respeto en sus intervenciones públicas.

La polémica también reavivó el debate sobre la exposición mediática y las consecuencias legales y personales que pueden tener los comentarios hechos en televisión abierta o plataformas digitales.

Imagen dividida: a la izquierda, Shirley Arica hablando al micrófono; a la derecha, Diego Chavarri de perfil, con mano tatuada en la barbilla
Shirley Arica sorprendió en 'La Granja VIP' al seleccionar a Diego Chavarri para compartir habitación, generando expectación entre los televidentes.

Expectativas y posibles consecuencias

La expectativa ahora recae en la respuesta de Diego Chávarri, quien podría verse obligado a emitir una disculpa o aclaración pública. El caso también deja en evidencia la creciente tendencia de figuras mediáticas y sus familias a recurrir a vías legales para defender su imagen frente a rumores, insinuaciones o declaraciones sin pruebas.

En un contexto donde la vida privada y la exposición televisiva se entrelazan, la defensa de la reputación y el respeto a la verdad se vuelve un tema central tanto para los protagonistas como para la audiencia.

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