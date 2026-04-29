Perú

Yaco Eskenazi relató cómo vivió la incomodidad de Paolo Guerrero cuando el ‘Loco’ Wagner mencionó a Magaly Medina en su podcast

El conductor de televisión aseguró que cuando sucedió esta conversación, el ambiente en el set era muy tenso

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El conductor de televisión aseguró que cuando sucedió esta conversación, el ambiente en el set era muy tenso, pese a que trató de cambia rde tema | Youtube

La tensión en el set de MVP se hizo evidente cuando el ‘Loco’ Wagner mencionó a Magaly Medina frente a Paolo Guerrero, según relató Yaco Eskenazi. El conductor describió una atmósfera incómoda, en la que el futbolista peruano evitó cualquier comentario, mientras los presentes percibían la incomodidad.

En una reciente edición de “Yaco y el Loco”, Yaco Eskenazi repasó lo ocurrido durante su participación en el programa digital conducido por Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro. La visita, que se esperaba distendida, tomó un giro inesperado cuando el ‘Loco’ Wagner inició una conversación sobre Magaly Medina, periodista con la que Guerrero mantiene un conocido distanciamiento.

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El conductor afirmó que desde el inicio, Paolo Guerrero evidenció incomodidad ante ciertos temas. “Si ustedes veían al pobre Paolo Guerrero ya no sabía dónde meter la cabeza. Unas historias”, compartió Eskenazi sobre los primeros minutos del encuentro. La comunicación no fluyó del todo y el futbolista se mostró reservado.

Dos hombres sentados en taburetes frente a un telón azul. Uno con barba y camiseta negra, el otro con bigote y camiseta bicolor verde y blanca, ambos con micrófonos
Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner en el estudio de su podcast, donde Eskenazi compartió detalles sobre la reacción de Paolo Guerrero al ser mencionada Magaly Medina.

La situación escaló cuando el ‘Loco’ Wagner elogió abiertamente a Magaly Medina. Según Eskenazi, el conductor declaró: “Yo la quiero mucho, ella me ha ayudado tanto, la señora Magaly es una extraordinaria mujer. Nunca había sido tan políticamente correcto”. Estas palabras generaron un silencio incómodo en el set, dado que Medina y Guerrero protagonizaron uno de los enfrentamientos judiciales más recordados del espectáculo peruano.

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Eskenazi detalló que el ambiente era tan tenso que incluso Aldo Miyashiro intentó tomar el control. “Tenía preguntas, pero no voy a poder hablar porque ustedes no se callan”, mencionó Miyashiro, según relató Yaco Eskenazi.

El propio ‘Loco’ Wagner reconoció la tensión y explicó que al hablar de Magaly Medina notó una reacción inmediata en Paolo Guerrero. “Cuando hablaba de Magaly identifiqué que era un tourette inducido”, declaró Wagner, refiriéndose a los gestos y movimientos nerviosos que percibió en el delantero.
La reacción de Paolo Guerrero cuando el 'Loco' Wagner le confiesa que es amigo de Magaly Medina. Captura - YouTube: +QTV Network
La reacción de Paolo Guerrero cuando el 'Loco' Wagner le confiesa que es amigo de Magaly Medina. Captura - YouTube: +QTV Network

La fría reacción de Paolo Guerrero al oír al ‘Loco’ Wagner hablar de Magaly

En medio de este intercambio, el ‘Loco’ Wagner sorprendió al revelar que mantiene una amistad cercana con Magaly Medina. No dudó en contar que trabajó para ella y que la aprecia por el apoyo recibido durante su carrera. Esta confesión resultó incómoda para el futbolista, quien se mantuvo serio y optó por el silencio.

Paolo Guerrero, acostumbrado a un perfil frontal dentro y fuera de la cancha, no emitió comentarios ni gestos de desaprobación, aunque la audiencia no tardó en notar su incomodidad. El silencio del delantero bastó para que los presentes recordaran el proceso judicial que los enfrentó en el pasado.

Paolo Guerrero mantuvo la calma mientras el ‘Loco’ Wagner confesaba su amistad con Magaly Medina en el podcast. Youtube: +QTV Netework.
Paolo Guerrero mantuvo la calma mientras el ‘Loco’ Wagner confesaba su amistad con Magaly Medina en el podcast. Youtube: +QTV Netework.

El ‘Loco’ Wagner añadió que su propia madre es admiradora de Paolo Guerrero, lo que hace aún más particular su amistad con la periodista. En 2008, Magaly Medina pasó por prisión tras una demanda interpuesta por el delantero, un episodio que marcó su relación de manera definitiva.

El episodio en “MVP” dejó en evidencia cómo el cruce de historias personales puede modificar el ambiente de una conversación pública. La incomodidad de Paolo Guerrero se convirtió en tema de conversación, mientras la amistad entre el ‘Loco’ Wagner y Magaly Medina sumó un matiz inesperado a la charla.

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