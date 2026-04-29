Estas son las cinco avenidas de Lima declaradas en emergencia: ¿qué pasará con ellas en los próximos 180 días?

La Municipalidad Metropolitana de Lima declara la emergencia en las avenidas más transitadas para afrontar la crisis de movilidad urbana. (Andina)

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso la emergencia en las avenidas Vía de Evitamiento, Panamericana Norte, Panamericana Sur, Javier Prado, Paseo de la República, Universitaria y Túpac Amaru, con el objetivo de enfrentar la crisis de movilidad que afecta a millones de ciudadanos.

La medida, oficializada mediante la Ordenanza N° 2817, prioriza la recuperación de la operatividad de la red vial en medio de un escenario de congestión, semáforos ineficaces y señalización deficiente.

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De acuerdo con un reporte de 24 Horas, la situación en estas cinco avenidas refleja un colapso caracterizado por tráfico intenso, mala señalización y ausencia de cultura vial.

Las principales avenidas de Lima presentan congestión, señalización deficiente y tránsito a una velocidad promedio de diez kilómetros por hora.

Javier Prado se cuenta entre las vías más congestionadas, mientras que Universitaria registra un flujo elevado de transporte público. Túpac Amaru resulta esencial para la conexión de Lima Norte. Vía de Evitamiento y las Panamericanas Norte y Sur completan la lista de corredores donde el tránsito avanza a un promedio de apenas diez kilómetros por hora.

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Medidas prioritarias

La emergencia declarada por la Municipalidad de Lima faculta a la Gerencia de Movilidad Urbana para desplegar acciones urgentes en fiscalización electrónica, educación vial y semaforización, involucrando a todas las unidades orgánicas competentes.

De acuerdo a la norma, la responsabilidad de ejecutar estas medidas recae en EMAPE S.A., el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), la Gerencia de Movilidad Urbana y el Gobierno Regional Metropolitano de Lima. Todas estas entidades deberán coordinar con la Policía Nacional del Perú y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

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El alcalde metropolitano podrá emitir un reglamento complementario y, si informes técnicos lo justifican, ampliar el plazo de emergencia más allá de los 180 días previstos.

Entidades como EMAPE, INVERMET y el Gobierno Regional Metropolitano de Lima coordinarán con la Policía y la ATU la ejecución de medidas inmediatas. (Andina)

Diagnóstico de la crisis

El panorama en las avenidas intervenidas es el siguiente: tráfico insoportable, semáforos deficientes, estructura vial dañada, cruces peatonales invisibles y vehículos que no respetan la prioridad de paso.

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Los testimonios recogidos en la vía muestran cómo la falta de señalización o la confusión en la autoridad reguladora –sea semáforo o policía– agravan la experiencia diaria.

Una ciudadana señaló: “El policía ha hecho pasar antes de que cambie la luz. Entonces, tenía que pasar ahora”. Otro describe la situación en los cruces peatonales: “No se puede, claro”.

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La voz de la exministra

La exministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, advierte sobre la importancia de una intervención bien estructurada. “Ciento ochenta días pueden ayudar o coadyuvar a que haya cierta mejora si está bien planteada la propuesta de la municipalidad”, afirmó en declaraciones recogidas por 24 Horas.

La exministra Paola Lazarte señala que la ubicación de pasos de cebra y la falta de respeto a la prioridad peatonal afectan la seguridad vial. (Andina)

Según la exfuncionaria, muchos pasos de cebra están ubicados en zonas donde los vehículos no pueden detenerse para respetar la prioridad del peatón, lo que compromete la seguridad vial.

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Durante el periodo de los 180 días, la Municipalidad de Lima buscará restablecer la fluidez en las avenidas estratégicas, reforzar la fiscalización, mejorar la señalización y modernizar los sistemas de semaforización. Estas acciones estarán sujetas a la coordinación interinstitucional y a la supervisión de los organismos competentes, según lo dispuesto en la Ordenanza N° 2817 y reportado por Infobae.

La emergencia constituye la respuesta inmediata de la ciudad frente a una crisis de movilidad que ha hecho del tránsito cotidiano un desafío para peatones, conductores y autoridades.

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