Perú

Estas son las cinco avenidas de Lima declaradas en emergencia: ¿qué pasará con ellas en los próximos 180 días?

Una posible mejora en el tránsito depende de la coordinación de autoridades y de la implementación urgente de acciones que impacten en la vida diaria de quienes circulan por estas rutas

Guardar
Avenida Javier Prado será cerrada desde hoy: Estos son los tramos y horarios, según Emape
La Municipalidad Metropolitana de Lima declara la emergencia en las avenidas más transitadas para afrontar la crisis de movilidad urbana. (Andina)

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso la emergencia en las avenidas Vía de Evitamiento, Panamericana Norte, Panamericana Sur, Javier Prado, Paseo de la República, Universitaria y Túpac Amaru, con el objetivo de enfrentar la crisis de movilidad que afecta a millones de ciudadanos.

La medida, oficializada mediante la Ordenanza N° 2817, prioriza la recuperación de la operatividad de la red vial en medio de un escenario de congestión, semáforos ineficaces y señalización deficiente.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un reporte de 24 Horas, la situación en estas cinco avenidas refleja un colapso caracterizado por tráfico intenso, mala señalización y ausencia de cultura vial.

Las principales avenidas de Lima presentan congestión, señalización deficiente y tránsito a una velocidad promedio de diez kilómetros por hora.
Las principales avenidas de Lima presentan congestión, señalización deficiente y tránsito a una velocidad promedio de diez kilómetros por hora.

Javier Prado se cuenta entre las vías más congestionadas, mientras que Universitaria registra un flujo elevado de transporte público. Túpac Amaru resulta esencial para la conexión de Lima Norte. Vía de Evitamiento y las Panamericanas Norte y Sur completan la lista de corredores donde el tránsito avanza a un promedio de apenas diez kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

Medidas prioritarias

La emergencia declarada por la Municipalidad de Lima faculta a la Gerencia de Movilidad Urbana para desplegar acciones urgentes en fiscalización electrónica, educación vial y semaforización, involucrando a todas las unidades orgánicas competentes.

De acuerdo a la norma, la responsabilidad de ejecutar estas medidas recae en EMAPE S.A., el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), la Gerencia de Movilidad Urbana y el Gobierno Regional Metropolitano de Lima. Todas estas entidades deberán coordinar con la Policía Nacional del Perú y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El alcalde metropolitano podrá emitir un reglamento complementario y, si informes técnicos lo justifican, ampliar el plazo de emergencia más allá de los 180 días previstos.

Vista aérea de la Panamericana Norte
Entidades como EMAPE, INVERMET y el Gobierno Regional Metropolitano de Lima coordinarán con la Policía y la ATU la ejecución de medidas inmediatas. (Andina)

Diagnóstico de la crisis

El panorama en las avenidas intervenidas es el siguiente: tráfico insoportable, semáforos deficientes, estructura vial dañada, cruces peatonales invisibles y vehículos que no respetan la prioridad de paso.

Los testimonios recogidos en la vía muestran cómo la falta de señalización o la confusión en la autoridad reguladora –sea semáforo o policía– agravan la experiencia diaria.

Una ciudadana señaló: “El policía ha hecho pasar antes de que cambie la luz. Entonces, tenía que pasar ahora”. Otro describe la situación en los cruces peatonales: “No se puede, claro”.

La voz de la exministra

La exministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, advierte sobre la importancia de una intervención bien estructurada. “Ciento ochenta días pueden ayudar o coadyuvar a que haya cierta mejora si está bien planteada la propuesta de la municipalidad”, afirmó en declaraciones recogidas por 24 Horas.

Cierres parciales y totales en la Vía de Evitamiento desde el 2 de enero por trabajos viales. (Andina)
La exministra Paola Lazarte señala que la ubicación de pasos de cebra y la falta de respeto a la prioridad peatonal afectan la seguridad vial. (Andina)

Según la exfuncionaria, muchos pasos de cebra están ubicados en zonas donde los vehículos no pueden detenerse para respetar la prioridad del peatón, lo que compromete la seguridad vial.

Durante el periodo de los 180 días, la Municipalidad de Lima buscará restablecer la fluidez en las avenidas estratégicas, reforzar la fiscalización, mejorar la señalización y modernizar los sistemas de semaforización. Estas acciones estarán sujetas a la coordinación interinstitucional y a la supervisión de los organismos competentes, según lo dispuesto en la Ordenanza N° 2817 y reportado por Infobae.

La emergencia constituye la respuesta inmediata de la ciudad frente a una crisis de movilidad que ha hecho del tránsito cotidiano un desafío para peatones, conductores y autoridades.

Temas Relacionados

Municipalidad de LimaLimaAvenida Javier PradoPanamericana NortePanamericana Surperu-noticias

Más Noticias

Futbolista del Juan Pablo II es acusado de agresión y amenazas por su expareja durante el embarazo

Débora Goytizolo denunció al futbolista Arón Sánchez por presunta violencia física y psicológica, presentando pruebas y mensajes en los que él le pide disculpas.

Futbolista del Juan Pablo II es acusado de agresión y amenazas por su expareja durante el embarazo

Crédito total en Perú crece 7,3% interanual en marzo de 2026

El avance del financiamiento refleja una mejora gradual en la actividad crediticia, impulsada por un mayor dinamismo tanto en los préstamos a personas como a empresas y un desempeño diferenciado según el tipo de moneda

Crédito total en Perú crece 7,3% interanual en marzo de 2026

Investigación liderada por egresado de San Marcos revela la diversidad genética de los peruanos y cómo se formó tras siglos de mestizaje

El PhD Víctor Borda destacó que la población urbana peruana concentra una fuerte herencia indígena, combinada con aportes europeos, africanos y, en menor medida, asiáticos, como resultado de un prolongado proceso histórico de mestizaje

Investigación liderada por egresado de San Marcos revela la diversidad genética de los peruanos y cómo se formó tras siglos de mestizaje

Restaurante peruano se consolida por tercer año entre las mejores pizzerías de Latinoamérica: “Es resultado de esfuerzo y sacrificio”

Infobae Perú habló con los fundadores de Flama, quienes explican cómo sostienen su presencia en el ranking y los retos de competir en la élite

Restaurante peruano se consolida por tercer año entre las mejores pizzerías de Latinoamérica: “Es resultado de esfuerzo y sacrificio”

Ethel Pozo y cómo reaccionó a la renuncia de Yaco Eskenazi a ‘La Granja VIP Perú’: “Le dio un poco de penita”

Samuel Suárez, crítico del reality de convivencia, dio detalles de cómo la hija de Gisela Valcárcel tomó la noticia de la salida de su compañero

Ethel Pozo y cómo reaccionó a la renuncia de Yaco Eskenazi a ‘La Granja VIP Perú’: “Le dio un poco de penita”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nueva derrota para Renovación Popular: Pleno del JNE ratifica que no se anularán mesas instaladas luego del mediodía

Nueva derrota para Renovación Popular: Pleno del JNE ratifica que no se anularán mesas instaladas luego del mediodía

Ministro de Defensa pide asistir a la comisión de Defensa del Congreso para informar sobre las muertes en Colcabamba

Renzo Reggiardo habría violado la neutralidad electoral al apoyar iniciativa de “elecciones complementarias” de Rafael López Aliaga

Bernardo Pachas estará a cargo de la segunda vuelta: JNJ prevé nombrar al nuevo jefe de la ONPE en julio

MEF transfiere S/17,3 millones al JNE para elecciones regionales y municipales 2026

ENTRETENIMIENTO

Futbolista del Juan Pablo II es acusado de agresión y amenazas por su expareja durante el embarazo

Futbolista del Juan Pablo II es acusado de agresión y amenazas por su expareja durante el embarazo

Ethel Pozo y cómo reaccionó a la renuncia de Yaco Eskenazi a ‘La Granja VIP Perú’: “Le dio un poco de penita”

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

Lucía de la Cruz revela detalles de su encuentro íntimo con Miguel ‘Chato’ Barraza: “Con él sí hice el amor”

Yaco Eskenazi relató cómo vivió la incomodidad de Paolo Guerrero cuando el ‘Loco’ Wagner mencionó a Magaly Medina en su podcast

DEPORTES

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La reacción de Eddie Fleischman tras dura indirecta de Jean Ferrari por comentario de la selección: “Crees que sabes más y mi comentario te dolió”

Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Pedro García lanzó advertencia a la directiva de Universitario por nuevo DT: “La búsqueda es peligrosa si transita por los empresarios”

Maluh Oliveira se despide e incrementa los rumores de su salida de Universitario: “Es hora de decir adiós”