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La reacción de Eddie Fleischman tras dura indirecta de Jean Ferrari por comentario de la selección: “Crees que sabes más y mi comentario te dolió”

El periodista deportivo, que cuestionó a la FPF por elegir jugar en la altura, no dudó en contestarle al director general de la FPF por sus polémicos tuits

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Eddie Fleischman polemiza con Jean Ferrari por la selección peruana. Eddie Fleischman YouTube

La reciente decisión de Mano Menezes, entrenador de la selección peruana, de disputar algunos partidos de las Eliminatorias 2030 en la altura de Cusco, Juliaca y Puno ha desatado un debate en el entorno del fútbol nacional. En medio de esta discusión, el periodista deportivo Eddie Fleischman emitió críticas hacia la estrategia y el manejo dirigencial, lo que provocó una respuesta indirecta de Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, a través de mensajes en redes sociales.

Fleischman, conocido por sus posturas firmes, no tardó en responder a las alusiones de Ferrari al defender su derecho a opinar y cuestionó la postura del dirigente. “Jean Ferrari, todos podemos opinar de fútbol y sabemos de fútbol, lo que pasa es que tú crees que sabes más. Crees que eres infalible y, bueno, seguramente mi comentario te dolió. Te puedo entender, Jean, no siempre las opiniones contrarias son bien tomadas”, fueron sus primeras palabras en el programa Full Deporte, soltando unas risas cuando se enteró de lo que dijo el directivo.

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La controversia surge en un momento de definiciones para la el combinado patrio. La confirmación de que jugará en la altura reavivó viejas discusiones sobre la conveniencia deportiva y ética de esta estrategia. Justamente, Fleischman explicó que la crítica constructiva es necesaria para que el fútbol peruano evolucione.

“Siempre puedes dudar del propósito de alguien cuando es crítico, pero mi intención siempre ha sido que mejoren las cosas en el fútbol peruano; que se hagan con honestidad, orden, visión de futuro y potencial de crecimiento”, expresó. El periodista insistió en la importancia de evitar soluciones improvisadas o atajos, especialmente cuando afectan la percepción y la competitividad del equipo.

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La reacción de Eddie Fleischman tras dura indirecta de Jean Ferrari por comentario de la selección peruana.
La reacción de Eddie Fleischman tras dura indirecta de Jean Ferrari por comentario de la selección peruana.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Eddie Fleischman?

A través de su cuenta de Twitter, Jean Ferrari publicó mensajes que, sin mencionar nombres, fueron interpretados como una respuesta directa a los cuestionamientos de Eddie Fleischman. “Muchos piensan que es fácil pero, solo parece, una cosa es hablar u opinar de fútbol (lo puede hacer cualquier persona) y otra muy diferente saber de futbol”, escribió Ferrari, marcando distancia con quienes, según él, opinan sin suficiente conocimiento.

En otro mensaje posterior, Ferrari reiteró la diferencia entre opinar y saber. “Repito, hablar de fútbol lo puede hacer cualquiera, saber de fútbol no es para cualquiera”, indicó en referencia a un video donde Fleischman cuestionaba una postura de Juan Cominges, coach de Universitario de Deportes. Estas declaraciones fueron vistas como una desautorización hacia los cuestionamientos públicos realizados por el periodista.

Los tuits de Jean Ferrari sobre Eddie Fleischman tras su crítica por manejo de la FPF.
Los tuits de Jean Ferrari sobre Eddie Fleischman tras su crítica por manejo de la FPF.

La discusión no se limitó a los tuits. Eddie Fleischman retomó el tema en su espacio, señalando que el respeto por las opiniones ajenas es fundamental en un contexto donde la pluralidad de voces contribuye al desarrollo del deporte. “Yo respeto tu opinión, Jean, aunque parece que tú no respetas tanto la nuestra, pero no importa. Supongamos que no sabemos de fútbol, pero la verdad es que cuando uno dice: ‘vamos a ir a jugar a Juliaca o al Cusco para que el rival se ahogue’, estás confesando que en el llano no eres capaz de competir. El mensaje es pésimo”, manifestó.

Fleischman también abordó la controversia en torno al nombramiento de Juan Cominges como coach deportivo, aclarando que sus críticas responden a un debate de ideas y no a cuestiones personales. “Mi punto de vista sobre Juan Cominges como coach deportivo es solo un tema de opiniones”, puntualizó.

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