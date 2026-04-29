Lucía de la Cruz revela detalles de su encuentro íntimo con Miguel ‘Chato’ Barraza: “Con él sí hice el amor”

La cantante sorprendió al revelar que tuvo un encuentro íntimo con Miguel Barraza y cuenta por qué no se repitió. Magaly TV La Firme

La visita de Lucía de la Cruz al set de Magaly TV La Firme no solo marcó su regreso a la televisión tras superar serias complicaciones de salud, sino que también sirvió como escenario para que la cantante criolla confirmara, por primera vez en público, un episodio sentimental con el comediante Miguel ‘Chato’ Barraza.

La artista, de 72 años, abordó con naturalidad y buen humor las preguntas de Magaly Medina, revelando detalles inéditos sobre su vínculo con el popular humorista.

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La confesión sobre Miguel Barraza

Durante la entrevista, Magaly Medina preguntó sin rodeos si alguna vez Lucía tuvo un romance con el ‘Chato’ Barraza. “Sí”, respondió ella, y ante el asombro del set, añadió: “Con él sí hice el amor. Pero fue un día nada más, ah”.

Medina quiso saber por qué no hubo una segunda oportunidad, a lo que Lucía contestó: “No, porque lo respeto mucho. Te respeto yo a ti y te quiero, tú sabes (dirigiéndose al comediante). No, lo que pasa es que Miguelito cada vez que iba a un local donde estaba, Melcochita le decía: ‘¿Y a quién vienes a ver?’. (Él respondió) ‘A Luuucía de la Cruz’”.

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La artista recordó entre risas que Miguel Barraza le resultaba atractivo en su juventud. “Él era bien bonito, ah. De joven ha sido bien bonito”, aseguró, dejando ver que el vínculo fue siempre amistoso y basado en la admiración mutua. Según De la Cruz, lo suyo con Barraza fue un momento espontáneo y sin continuidad, marcado por el afecto y el respeto.

Lucia de la Cruz cuenta detalles íntimos sobre su amistad con Miguel Barraza.

Sin embargo, Lucía de la Cruz aclaró que el encuentro con Barraza fue breve y que prefirió no repetirlo para preservar la buena relación entre ambos. La revelación generó risas y complicidad en el set de Magaly Medina, donde la artista mantuvo su característico tono directo y transparente.

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El recuerdo de Percy García Ramos

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Lucía de la Cruz habló de su esposo fallecido, Percy García Ramos. La artista reveló que Percy fue una figura clave en su vida, especialmente en su proceso de alejarse de las adicciones. “Conocí a Percy y dejé el mundo de las drogas, me hizo tomar una casa, estar con mis hijos”, afirmó.

Lucía se refirió con honestidad a los últimos días de Percy, quien falleció tras una enfermedad que lo mantuvo postrado. “En los últimos días de Percy, ya estaba en cama. Yo creo que, si a Percy lo tuviera, hubiera sabido todo lo de él, ten la plena seguridad de que él estuviera aquí a mi lado”, reflexionó la artista, reconociendo que incluso en una relación tan cercana hay aspectos que pueden permanecer ocultos.

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La cantante no esquivó preguntas sobre su vida íntima y afirmó que su vínculo con Percy fue fuerte incluso en los momentos más difíciles. “Estuve con él hasta el final. Hice el amor con mi esposo hasta el final de sus días (aunque él estuviera enfermo). Yo amé y amaré a Percy García Ramos eternamente por muchos motivos”, confesó Lucía, dejando entrever la importancia de ese amor en su vida.

Lucía de la Cruz habla de su gran amor. FB.

La artista también abordó con cautela el tema de las cosas que desconocía sobre su esposo. Cuando Magaly Medina le preguntó qué secretos de Percy no llegó a descubrir, Lucía optó por la reserva: “Casi lo más fuerte. Con el respeto que te mereces no lo puedo hablar”, señaló, mostrando respeto por la memoria de quien fue su compañero durante años.

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Una vida de resiliencia

El paso de Lucía de la Cruz por el programa de Magaly Medina dejó en evidencia una vida marcada por la resiliencia y la sinceridad. Su regreso a la televisión, luego de una crisis de salud, coincide con un momento de apertura en el que la artista comparte sin filtros aspectos de su historia personal y profesional.

La entrevista no solo permitió conocer detalles poco conocidos de sus relaciones sentimentales, sino también el valor del amor y la superación en la vida de una de las voces más reconocidas de la música criolla peruana.

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Lucía de la Cruz reapareció en televisión durante la gran final del karaoke de Magaly TV La Firme, tras superar una delicada crisis de salud. ATV