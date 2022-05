Esto es Guerra: Guerreros y Combatientes transmitieron en Instagram el programa tras caída de la señal

Integrantes de Esto es Guerra comenzaron a transmitir en vivo a través de sus Instagram. (Foto: Instagram)

Este 10 de mayo, América Televisión dejó a más de uno sorprendido y preocupado tras la repentina caída de su señal dejando de transmitir su exitoso reality Esto es Guerra, en el cual se encontraban compitiendo en la primera prueba.

Todo sucedió al rededor de las 7:20 de la noche y miles de usuarios comenzaron a pronunciarse en redes sociales ante este inusual acontecimiento. “¿Qué pasó con la señal de América TV?”, “Canal N y América TV inexistentes” y “Todo está como congelado”, fueron algunos comentarios en Twitter.

Sin embargo, algunos integrantes de los equipos de los Guerreros y Combatientes utilizaron sus cuentas de Instagram para interactuar con sus seguidores y transmitir lo que quedaba del programa nocturno.

Entre los primeros que se conectaron fue el nuevo conductor Renzo Schuller. Él se encontraba sentado y a su costado estaba su compañera Johanna San Miguel. “Estamos esperando a que regrese la señal”, dijo el actor y a lo que su dupla agregó: “La señal de América Televisión, de todos los canales la única que se ha ido es de América”.

Asimismo, ambos se mostraron muy unidos y no dudaron en hacer algunas bromas por lo sucedido y su supuesta rivalidad. “La chata es es mala. No le manden odio ni la destruyan porque ya está destruida. A la hora de competir (nos enfrentamos), ahorita porque estamos en pausa nos queremos, pero después no hay forma de quererse”, dijo el popular ’Shushu’ entre risas.

Renzo Schuller transmitió en vivo tras la caída de la señal de América TV. (VIDEO: Instagram)

Cabe resaltar que tras las quejas del público y varios minutos de espera, América TV lanzó un comunicado en sus redes sociales explicando los motivos por el que su señal se fue. “Estamos experimentando dificultades con la energía eléctrica en nuestra planta de Santa Beatriz. Regresaremos en breve con nuestra programación”, señalaron.

Luciana Fuster también decidió conectarse con sus fanáticos y a través de su en vivo quiso presentar al equipo de producción. Por ello, no dudó en enfocar a los miembros de las diferentes áreas que trabajan en el reality así como al productor general Peter Fajardo. La influencer logró que más de 9000 mil seguidores sigan el minuto a minuto.

Luciana Fuster transmitiendo en vivo. (Foto: Instagram)

Otros competidores que también se sumaron a las transmisiones en vivo fueron Patricio Parodi, quien obtuvo más de 6300 vistas. La cantante Michelle Soifer interactuó con más de 2400 seguidores grabándose a sí misma y al set de Esto es Guerra. Por parte de los combatientes fueron Tepha Loza, Ignacio Baladán y Rosángela Espinoza que se unieron para no dejar que los televidentes se desconecten del reality.

Durante los casi 60 minutos que quedaban del programa, algunos quisieron volver a competir entre ellos y se vivió el enfrentamiento entre Patricio Parodi e Ignacio Baladán, teniendo como ganador al uruguayo. Asimismo, Michelle Soifer retó a Jossmery Toledo y ganó.

Posteriormente, hicieron que algunos trabajadores se diviertan en las competencias que día a día se ven en el programa. Cabe resaltar que el juego consistía en atravesar un camino cerrado para luego agarrar una pelota y pasarla por unas mayas hasta tocar la campana.

Patricio Parodi transmitiendo en vivo. (Foto: Instagram)

Michelle Soifer transmitiendo en vivo. (Foto: Instagram)

La última en cortar su en vivo fue Johanna San Miguel, puesto que siguió grabando hasta llegar a su camerino. La conductora le dijo a sus más de 2800 seguidores que la estaban viendo que el día de mañana 11 de mayo todo volverá a la normalidad.

“Lo que ha sucedido es que hubo un problema con la energía eléctrica desde Santa Beatriz, que es desde donde se lanza la señal hasta aquí Pachacamac. Mañana volveremos en vivo”, dijo la actriz cómica mandado besos a sus fans.

Johanna San Miguel transmitiendo en vivo. (Foto: Instagram)

