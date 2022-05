EEG: Renzo Schuller y la vez que imitó a Johanna San Miguel con nariz de cerdo en Combate

Renzo Schuller y la vez que se burló de Johanna San Miguel. (Foto: América TV / ATV)

Johanna San Miguel ya tiene nueva dupla en Esto es Guerra. Se trata de Renzo Schuller, quien regresó a los realitys después de muchos años. Como se recuerda, el actor ha sido una de las figuras emblemáticas de Combate, junto a Gian Piero Díaz.

Por mucho tiempo, el programa de ATV se enfrentó a Esto es Guerra, llamándolo en muchas ocasiones “copia” y remedando a los conductores, quienes en este tiempo eran Mathías Brivio y Johanna San Miguel.

Los animadores de Combate acusaban a Esto es Guerra de copiar sus juegos y de llevarse a sus participantes. Si embargo, hay una edición que muchas recuerdan, la vez que Renzo Schuller se puso peluca rubia y una nariz de cerdo. Con este disfraz, el conductor parodió a Johanna San Miguel, repitiendo sus frases y recordándole la relación que tuvo con el actor Stefano Salvini.

En esta oportunidad, lo conductores se carcajearon a mandíbula batiente, en compañía de los Combatientes. En este tiempo estaba Maro Irivarren, Karen Dejo, Mario Hart, Alejandra Baigorria y más participantes que años después fueron parte de Esto es Guerra.

Renzo Schuller y la vez que imitó a Johanna San Miguel con nariz de cerdo en Combate. (Video: ATV)

RENZO SCHULLER ES EL NUEVO JALE DE ESTO ES GUERRA

Renzo Schuller fue presentado este lunes 9 de mayo como el nuevo conductor de Esto es Guerra. Tras tener en frente a Johanna San Miguel, no dudó en llamarla copiona, palabra que usaba mucho en Combate para calificar a la presentadora de América TV. Asimismo, indicó que estaba gusto de ser parte de los 10 años de Esto es Guerra, pero también de celebrar los 12 años de Combate.

“Yo me siento contento de estar esta noche acá. No por los 10 años de EEG sino por los 12 de Combate. Hace 5 o 4 me alejé de los reality de competencia , pero hoy estoy acá porque quería ser parte de los 10 años y dejar en alto el nombre de Combate”, fueron las primera palabras de Schuller tras su presentación.

Asimismo, recordó el porqué Combate dejó de transmitirse y no dudó en resaltar algunas características que se llevó durante los años que estuvo conduciendo el reality de ATV. “Nosotros empezamos hace mucho, mientras tú hacías Dos para las siete’. En el camino apareció Esto es Guerra. Combate siempre lideró hasta que EEG comenzó a superarnos. Mientras nosotros pedíamos fierros y vigas para poder construir una estructura metálica, nos daban tres alfileres y un fósforo. Yo aplaudo la producción de acá y son impecables. Me imagino que cuando esté aquí voy a conocerlos más, pero Combate tiene ese algo que tú no conoces. Tiene ‘alma, corazón y vida’”, indicó.

Renzo Schuller es presentado como nuevo conductor de Esto es Guerra. VIDEO: América TV

EMOCIÓN DEL PÚBLICO

Tras la llegada de Renzo Schuller en Esto es Guerra, las redes sociales no tardaron en colapsar. Los seguidores de Combate recordaron al programa y pidieron que regrese pronto. Asimismo, aplaudió al actor por enfrentarse a Johanna San Miguel, a quien no dudó en llamarla copiona.

“Mi alma de niña está gritando y mi yo joven quiere llorar porque la verdad ver a ‘Shushu’ entrar a EEG para defender a Combate es volver a esa etapa donde esperábamos junto a mis abuelos las 6 de la tarde”, escribió una seguidora en su cuenta de Twitter.

Otros pidieron que regrese Combate a la televisión. Mientras que unos indicaban que sería mejor que Johanna San Miguel sea reemplaza por Gian Piero Díaz, otros aseguraban que sería mejor que ATV reviva a su recordado reality.

Recordemos que Combate se emitió por primera vez el 27 de junio del 2011 con los populares ‘Pipi’ y ‘Shu Shu’ en la conducción. Ambos han sido considerados como una de las mejores duplas y se llevaron el cariño de los televidentes durante los 7 años que duró al aire.

Combate se estrenó el 27 de junio de 2011 y finalizó el 28 de diciembre de 2018. (Foto: ATV)

