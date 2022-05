Esto es Guerra: Peter Fajardo cuenta por qué decidió convocar a Renzo Schuller

Peter Fajardo le aconsejó a Renzo Schuller que tenga 'correa' con Johanna San Miguel. (Foto: Captura)

El reciente ingreso de Renzo Schuller a Esto es Guerra ha causado grandes sorpresas para los televidentes como para los fanáticos que lo vienen siguiendo desde que conducía el fenecido reality de Combate. La reacción del público no se hizo esperar y volvieron tendencia en redes sociales al programa.

Asimismo, obtuvieron un alto puntaje en el rating general y sus seguidores celebraron volverlo a ver en la conducción televisiva. Como se sabe, el también actor se ganó el cariño del público cuando era dupla de Gian Piero Díaz en el espacio de ATV.

Por ello, Peter Fajardo, productor de EEG, comentó a la prensa que su decisión de convocar a Renzo Schuller fue porque necesitaba a una persona que defienda y se identifique con el equipo de los Combatientes, por lo que el actor era el indicado.

“Renzo maneja el formato. Todos saben que el programa tiene algunos quiebres, en el sentido que puede haber competencia extrema pero también están los concursos de preguntas y graciosos, donde los conductores deben tener diferentes personalidades”, argumentó.

El realizador le aconsejó a al popular ‘Shushu’ que debe tener mucha correa, pues Johanna San Miguel era un torbellino y solía salir con comentarios que dejaban a todos con la boca abierta, pero él también no se debe quedar callado y responder con respeto y sin miedo.

RENZO SCHULLER A JOHANNA SAN MIGUEL

Renzo Shuller también se animó a conversar con la prensa y señaló que compartir el set de América TV con Johanna San Miguel será una linda experiencia. Además, indicó que desde hace un tiempo atrás, ambos estaban a la espera de conducir juntos.

“Con Johanna nos conocemos hace bastante tiempo, ya nos las teníamos jurada de querer trabajar juntos en un programa y conducir juntos, porque actuado lo hemos hecho muchas veces”, preciso Renzo, quien dejó en claro que su presencia en EEG era que los combatientes levantaran la copa en los 10 años de EEG.

Recordemos que Renzo Schuller se ha incorporado al programa tras la abrupta salida de María Pía Copello. Si bien, los rumores de su presencia en el reality comenzaron a fines de febrero, fue recién este lunes 09 de mayo que comenzó a defender la camiseta ‘rojiverde’.

Esto es Guerra: Renzo Schuller es el nuevo conductor del reality de competencia.

RENZO SCHULLER Y JOHANNA SAN MIGUEL EN SU PRIMER ENFRENTAMIENTO

Renzo Schuller y Johanna San Miguel serán los conductores que manejarán Esto es Guerra. Antes de ser anunciado, la presentadora de TV le advirtió sobre la dura competencia y recordó algunas palabras que el actor decía cuando estaba en Combate.

“Quiero que me diga cara a cara todo lo que dijo en el otro canal, me van a decir copiones o le van a llamar rata a mi productor”, dijo la actriz cómica cuando aún no se sabía que Renzo Schuller sería su compañero.

Por ello, el conductor no dudó en enfrentarse en vivo a San Miguel. “Tú querías que te dijera algo en la cara y te lo digo: Copiona. Con todo el cariño y el respeto que te mereces, copiona”, dijo Schuller acercándose al rostro de San Miguel.

Renzo Schuller y Johanna San Miguel en su primer enfrentamiento. (VIDEO: América TV)

