Pancho Rodríguez se olvida de Yahaira Plasencia y arremete: “Si se siente aludida no es mi problema”

Pancho Rodríguez jura tener pruebas contra Yahaira Plasencia. (Foto: Instagram)

Pancho Rodríguez y Yahaira Plasencia se encuentran en el ojo de la tormenta luego de que el chileno dejara entrever que la salsera tendría la culpa de no poder retornar al país. Esto debido a la supuesta relación que tuvo con un excongresista, quien habría utilizado sus influencias para que Migraciones le niegue el ingreso.

Por este motivo, el programa América Hoy se contactó con la cantante de salsa para saber su opinión al respecto. Ella de manera directa y tajante indicó que no tenía nada que ver con el modelo y pidió que dejen de vincularla. “No ha dicho mi nombre, pero la última persona con la que se le involucró fue conmigo, entonces me salpica”.

Sin embargo, el espacio matutino de América Televisión se comunicó con el mismo Pancho Rodríguez para seguir tocando el tema y consultarle sobre la postura de la artista nacional. A través de unos chats de Whatsapp dejó en claro que él no mencionó nombres y señaló que los medios de comunicación fueron los que comenzaron a decir que era la salsera.

“No tengo nada que aclarar, yo no he mencionado ningún nombre, quien se sienta aludida ya no es problema mío. Si mi intención hubiese sido dejar mal a esa chica, hubiese mostrado todo lo que tengo, pero nunca ha sido mi intención” , escribió el exintegrante de Esto es Guerra.

“Es que lo que yo conté no está para dejar mal a la chica o al señor. El fondo era que Migraciones se prestó para un capricho así, el que lo hayan sacado todo de contexto y le hayan dado la fuerza mediática a especular quien es la chica, ese no es problema mío”, agregó.

En otro momento, manifestó que no le importaba aclarar nada y no desmintió que Yahaira Plasencia fuera la culpable. Además, dio a entender que le estaba enviando una advertencia a la cantante, pues aseguró que tiene pruebas para hacer válido su acusación.

“Si mi intención hubiese sido dejado mal a esa chica, ¡hubiese mostrado todo lo que tengo! Pero nunca ha sido mi intención esa… Yo solo quise contar mi historia para que la gente supiera que no me sacaron por ir a una fiesta”, señaló.

Pancho Rodríguez se olvida de Yahaira Plasencia y arremete en su contra. (VIDEO: América TV)





¿QUÉ DIJO PANCHO RODRÍGUEZ?

Pancho Rodríguez se comunicó con Amor y Fuego para contar que detrás de su salida del Perú se encontraría un conocido excongresista, pues no le habría gustado para nada que él sea relacionado con una de las mujeres con las que habría estado saliendo.

En dicha entrevista, el modelo chileno contó que esta mujer con la que estaba saliendo, a quien no quiso identificar, le habría mentido y ocultado su romance con el político, por lo que le reclamó y estuvieron peleados durante dos semanas.

“Esta chica no me mandó a sacar; sino (que) a mí, al no decirme que salía con otra persona, me metió en ese problema. Porque esta persona se la agarro conmigo“, reveló el exchico reality, quien afirmó tener pruebas.

Sin pelos en la lengua, Rodrigo González le preguntó directamente a Pancho Rodríguez si estaba hablando de Yahaira Plasencia. El chileno no quiso afirmar ni desmentir que era la salsera, solo señaló que ya se ha iniciado una investigación.

El chileno aseguró que un político está bloqueando su regreso al Perú debido a que estuvo saliendo con una mujer con el que Pancho Rodríguez fue relacionado.

