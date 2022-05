Patricio Parodi confiesa que fue difícil conquistar a Luciana Fuster: “Es bien engreída”

Patricio Parodi tuvo que hacer muchos detalles para conquistar a Luciana Fuster. (Foto: Captura TV)

Patricio Parodi y Luciana Fuster estuvieron como invitados en el programa En Boca de Todos para participar de una divertida secuencia de preguntas y respuestas. El modelo sorprendió a contar que tuvo que esforzarse para conquistar el corazón de la chica reality, con quien lleva poco más de cinco meses de relación.

Todo comenzó cuando algunos integrantes de Esto es Guerra comenzaron a hacerles preguntas sobre su relación sentimental y fue Paloma Fiuza quien le consultó acerca de sus inicios como pareja. “¿Qué estrategias utilizaste para conquistar el corazón de Lu?”.

Ante la consulta, el capitán de los guerreros se mostró nervioso, pero se animó a contestar. “Creo que ser yo, simplemente soy yo porque no trato de ser una persona que no soy”, comenzó diciendo y a lo que agregó que su actual pareja es una mujer que le gusta mucho los detalles. “Lo que sí es que Lu es una persona muy engreída, entonces me fue un poco difícil conquistarla al comienzo, pero lo logré”.

“En verdad digo que Lu es una chica engreída, le gustaba que sea detallista, que trate de conquistarla día a día y lo tuve que hacer en realidad” , añadió el popular ‘Pato’ causando las risas de los presentes en el set.

Por su lado, la influencer se encargó de explicar su postura y admitió que sí es una chica que le gusta ser engreída. “Es que me gusta que todo sea paso a paso, todo lento, pero seguro. Acepto que soy engreída, pero no estoy reclamando, sino que me gusta que me engrían, que me den mi espacio, que me den tiempo, amor. Creo que es lo que cualquiera busca”.

Recordemos que los chicos reality han dejado de esconderse y no dudan en exponer su romance en redes sociales. A pesar de que, ninguno de los dos ha hecho pública alguna oficialización en su relación, no temen en compartir fotografías y vídeos donde se les ve cada vez más enamorados.

Incluso, se dio a conocer que ya se dicen la frase “Te amo”, puesto que en su viaje a Colombia Patricio sorprendió a Luciana con una tarjeta donde expresaba sus sentimientos y lo compartió con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

Patricio Parodi confiesa que fue difícil conquistar a Luciana Fuster: “Era bien engreída”. (VIDEO: América TV)

LUCIANA FUSTER NO FUE INVITADA AL BABY SHOWER DE MAJO PARODI

Luciana Fuster y Flavia Laos estuvieron acaparando las portadas de los medios de comunicación a inicios de abril cuando ambas asistieron al baby shower de la hermana de Patricio Parodi. Por ello, las cámaras de Más Espectáculos abordaron a la integrante de Esto es Guerra para consultarle su versión de los hechos.

“Yo estaba en la casa (de Patricio Parodi), me terminé de alistar y bajamos. Es más, Pato también me dijo que van a estar primero todas las amigas de mi hermana, y yo no soy amiga de ellas. Él me dijo: ‘si quieres puedes estar allí y luego bajo yo’. Le respondí que: ‘obviamente no porque yo estoy contigo y bajo contigo’. Me terminé de alistar y bajamos”, comenzó diciendo a las cámaras del programa de América TV.

“Son tantas cosas que se dicen, lo único real es que yo estaba invitada por Pato, él es mi novio, mi pareja, no Majo. Todo bien con ella, bien con las hermanas, directamente soy invitada de Pato. No me incomoda, no me molesta (no estar en video del baby shower), no tiene por qué”, expresó la modelo.

Luciana Fuster revela que Patricio Parodi la invitó al baby shower de su hermana. (VIDEO: América TV)

