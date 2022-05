Johanna San Miguel revela que pidió a María Pía Copello para la conducción de Esto es Guerra

Johanna San Miguel le pidió a la producción de EEG que convoquen a María Pía para conducir el programa. (Foto: Instagram / Captura)

A pocas horas de conocer al nuevo conductor de Esto es Guerra, Johanna San Miguel se conectó en vivo con el programa En Boca de Todos para contar mayores detalles de la persona que reemplazaría a María Pía Copello en la conducción del reality de América TV.

Como se recuerda, la animadora infantil se despidió entre lágrimas del programa el pasado viernes 06 de mayo y este lunes 09 se presentará a la nueva dupla de la actriz cómica que día a día defenderá la camiseta de los ‘combatientes’. Hasta el momento se especula que será Renzo Schuller, quien ingresará al programa.

Es por ello que, los conductores de En Boca de Todos no dudaron en mencionar algunos nombres para saber si alguno sería el acompañante de la presentadora de TV. Sin embargo, Johanna San Miguel confesó que no sabía quien sería su pareja y reveló que fue ella quien le pidió a la producción de América TV que convoquen a la influencer por la celebración de los 10 años del reality.

“Te voy a decir algo Tula, a mi me gusta el factor sorpresa. Peter (Fajardo) lo sabe perfectamente. Siempre le he dicho que cuando se presenta algún competidor no me diga quien es porque me gusta descubrirlo y orgánicamente se ve la reacción”, comenzó diciendo San Miguel.

“En el caso de maría Pía yo sabía que iba a entrar porque yo quería que ella estuviese conmigo y quería conducir con una mujer. Quería estar con María Pía y sabía que iba a ser ella” , añadió.

En otro momento, Johanna San Miguel aseguró que lo único que sabe es que el nuevo conductor será hombre y no dudó en enviarle un fuerte mensaje. “Esta es una competencia donde los conductores tienen una camiseta puesta y acá vienes a defender a tu equipo. Si no estás preparado, no vengas y quédate en tu casa. La valla que ha dejado María Pía es muy alta”.

Recordemos que hace hace un mes y medio aproximadamente, María Pía Copello hizo su ingreso a Esto es Guerra como conductora tras haber estado alejada del espacio durante varios meses; sin embargo, anunció su salida de manera repentina pues debía cumplir otros compromisos y que no iba a poder seguir en el programa.

Desde un inició, ambas presentadoras se han enfrentado constantemente defendiendo a los guerreros y combatientes. Incluso, han sido portada de varios medios de comunicación tras las fuertes palabras que se lanzaban en vivo.

Johanna San Miguel reveló que pidió a María Pía Copello para la conducción de Esto es Guerra. (VIDEO: América TV)

MARÍA PÍA SE DESPIDIÓ ENTRE LÁGRIMAS

María Pía Copello no pudo contener en Esto es Guerra cuando se despidió de la conducción del reality. “Que difícil, creo que muchas veces por eso no quiero regresar, las despedidas son difíciles, es una tristeza muy grande, pero a la vez pues ya creo que los motivos se saben de sobra”, expresó.

María Pía Copello no descartó volver en un futuro al programa, pero de momento se va a tener que alejar para cumplir con los otros compromisos que tiene pactado, algo del que ya tenía conocimiento la producción del programa.

“Hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar todavía, quizá más adelante, pero estoy contenta porque eso me ha permitido estar, al menos, un mes y medio seguido aquí, he sentido que fue más tiempo, pero así son las cosas”, explicó.

“Sé que llega una persona que va ser muy especial, se va ganar su corazón, aquí esa persona va defender muy bien a los combatientes. Agradecerles a los combatientes el cariño, gracias por la oportunidad y gracias a todos“, manifestó.

No va más. María Pía Copello cumplió su ciclo en Esto es Guerra y este viernes 6 de mayo se despidió del reality.

