Ricardo Mendoza, de Hablando Hueva***, y el día que recordó por qué no le cae bien María Pía Copello

A raíz de las recientes confesiones de Nataniel Sánchez, quien dijo que una conocida exanimadora infantil le gritó cuando ella solo tenía 10 años, muchos han empezado a señalar a María Pía Copello como la responsable de aquel acto, incluso recordaron que Ricardo Mendoza, de Hablando Hueva***, contó algo similar años atrás.

En las redes sociales se ha empezado a viralizar un extracto de los inicios del polémico programa, donde el popular ‘Richavo’ le dijo a su compañero Jorge Luna que no le caía bien la exconductora de Esto es Guerra, pues se llevó una mala impresión de ella luego de asistir a uno de sus programas.

De acuerdo al comediante, hace muchos años atrás, cuando todavía era un niño, logró formar parte del público del programa infantil que por aquella época tenía María Pía Copello al lado de Timoteo.

“ No me cae María Pía, nunca me cayó, fui a su programa y me dijo ‘¿pueden callarse?’ ”, comentó el conductor de Hablando Huev*** en un primer momento mientras recordaba lo que había sucedido con él y sus amigos.

Asimismo, el también actor señaló que todo sucedió cuando él junto a un grupo de amigos llegaron hasta el set de María Pía y Timoteo para alentar a un compañero de colegio que se encontraba compitiendo en uno de los juegos.

“Estábamos haciendo chongo todos los chibolos y era ese juego donde se peleaban los zumos y nos habían dado ‘chocomel’ (...) Había un chibolo de mi cole que estaba jugando (...) y ella se molestó y nos dijo ‘Se pueden callar’, y los payasitos tuvieron que tranquilizarla ”, dijo.

Esta anécdota fue considerada muy fuerte para Jorge Luna, quien lamentó que la exanimadora infantil haya tenido este tipo de actitud años atrás, señalando que para él su programa infantil siempre fue el que hacía Karina Rivero.

Cabe señalar que hasta el momento María Pía Copello no se ha pronunciado al respecto, por lo que no se sabe si ella en algún momento aceptará que le gritó a los niños que asistían a su programa.

RODRIGO GONZÁLEZ SALIÓ EN DEFENSA DE MARÍA PÍA

Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, salió en defensa de su amiga María Pía Copello luego de las controversiales declaraciones que dio Nataniel Sánchez a su llegada al Perú.

“ Llega a Perú, nadie le pregunta nada, se sienta con su íntimo Chumbe, planean algo para llamar la atención y que se les ocurre ‘disparar’ contra Mario Hart que fue su novio y también contra María Pía que estuvo hace más de 25 años. Viene y hace bulla con eso, pero dice que es un ser de luz”, arremetió.

En otro momento, el popular ‘Peluchín’ sorprendió al decir que posiblemente Arturo Chumbe y Nataniel Sánchez tengan una rencilla con María Pía Copello de muchos años atrás; sin embargo, el conductor de burló del acento de la actriz.

“Es una alienada que es con el tema de los acentos y la falta de identidad, porque eso se llama así y no otra cosa, cómo vas a llegar a España y hablar como española”, precisó.

