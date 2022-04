Tepha Loza se considera la ‘cábala’ de Sergio Peña en el fútbol: “Espero viajar para verlo jugar”

Tepha Loza quiere viajar junto a Sergio Peña para verlo jugar el amistoso contra Nueva Zelanda. (Foto: Captura TV / Instagram)

Este 26 de abril, Johanna San Miguel no perdió la oportunidad de consultarle una vez más a Tepha Loza sobre su nuevo romance con Sergio Peña. En la última edición de Esto es Guerra, la conductora contó que el futbolista había pedido a la producción del programa que dejen viajar a la chica reality con él para el partido de Perú vs. Nueva Zelanda que se llevará a cabo en Europa.

Recordemos que en la edición pasada del reality, la modelo confirmó que se encontraba un poco triste, puesto que el productor Peter Fajardo tomó la decisión de ya no otorgarles permisos para que falten al programa.

Esto parece haber incomodado al seleccionado peruana, quien sacó cara por su nueva pareja. “El anónimo (Sergio Peña) hoy día cuadró a nuestro productor. Hizo una videollamada con el productor y le dijo: como no le vas a dar permiso para viajar a verme“, contó la actriz cómica y su versión fue respaldada por la misma Tepha Loza.

“Mamita, le ha pedido un permiso especial y espero que mi productor me la de”, expresó la influencer, mientras alegaba que ella era la cábala del deportista para que gane el partido contra el país suroeste del océano Pacífico. “¿Quieren que ganemos el repechaje o no?. Yo soy la cábala”.

Sus palabras causaron las risas de los presentes en el set y las carcajadas de Johanna San Miguel, quien señaló que veía a Tepha Loza muy emocionada por viajar para encontrarse con el deportista.

Asimismo, indicó que todo estaría en manos de Sergio Peña, ya que debería meter un gol para que la producción le de luz verde a la modelo y viaje. Finalmente, la guerrera le pidió a la presentadora que “meta presión” y abogue por ella con las cabezas del reality.

Recordemos que Tepha Loza y Sergio Peña confirmaron su romance con un tierno mensaje en sus redes sociales. El mediocampista respondió a una fotografía de la influencer en su cuenta de Instagram con un emoji de corazón y otra de carita enamorada. A esto la competidora de Esto es Guerra replicó emocionada: “Mi amor”.

Tepha Loza se considera la 'cábala' de Sergio Peña en el fútbol.

MELISSA LOZA APRUEBA RELACIÓN

En entrevista con América Espectáculos, la hermana mayor de Tepha Loza confesó no estar muy enterada sobre el nuevo romance de la modelo. Sin embargo, se mostró feliz por el nuevo brillo que ahora tiene. “Lo tenía bien guardadito. No sé mucho, no sé mucho, la verdad, pero sé que esa sonrisa tiene nombre y apellido”, sostuvo.

Por otro lado, Melissa Loza se unió a la advertencia de Johanna San Miguel para que Sergio Peña cuide a su hermana: “Ya está, ha sido amenazado por la mamá mayor, por la ‘chata’, así que ya sabe, a portarse bien, a cuidarse mucho, a portarse bien, a cuidarse y a crecer juntos, chévere”.

Melissa Loza aprueba a Sergio Peña como pareja de Tepha Loza

