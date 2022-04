Rosángela Espinoza congelará sus óvulos para convertirse en madre en los próximos años

Rosángela Espinoza piensa en congelar sus óvulos. (Foto: Instagram)

Rosángela Espinoza sorprendió a propios y extraños al revelar que entre sus futuros planes piensa congelar sus óvulos para convertirse en madre en los próximos años. Esto luego de que preocupara a sus seguidores por unos mareos que sufrió durante las competencias en Esto es Guerra y comenzaran los rumores de un embarazo.

Recordemos que la popular ‘chica selfie’ regresó al programa luego de haber dicho en reiteradas ocasiones que no volvería a pisar el set de América Televisión ni estar en cualquier tipo de reality, pues su faceta como chica reality había acabado.

Sin embargo, fue convocada para la nueva temporada de EEG este 2022 y todo parece indicar que la influencer ya se encuentra pensando en su futuro. Durante una entrevista con América Espectáculos confesó que esperará al hombre indicado para tener hijos.

“Tal vez en unos tres años (ser madre). Voy a congelar mis óculos porque no va a ser con cualquiera”, dijo ante las cámaras del magazine matutino y a su vez se mostró muy entusiasta al asegurar que confía que llegará el amor de su vida para construir una familia. Cabe mencionar que la tiktoker ha demostrado el afecto que tiene con los pequeños tras el amor que expresa por su sobrino en redes sociales y en televisión.

“Claro que sí, de todas maneras va a venir (un hombre). Lo bueno se hace esperar”, dijo entre risas la modelo de 32 años. Cabe resaltar que su última relación culminó en octubre del 2020 cuando la ‘combatiente’ hizo pública su soltería tras dos años de romance con el empresario Víctor Hugo Cornejo.

“Tranquila. La decisiones son decisiones. Estoy viviendo el presente y el futuro es incierto, pero por hoy estoy en modo soltera. Ahora estoy disfrutando bastante la compañía de mi mamá y sobrinas porque sé que algún día me voy a casar y no será igual. Estoy tan feliz que las cosas me están saliendo súper bien”, dijo en sus redes sociales sin dar mayores detalles sobre su ruptura.

Rosángela Espinoza congelará sus óvulos. VIDEO: América TV

ROSÁNGELA ESPINOZA SE DISCULPÓ CON LA PRODUCCIÓN DE ‘EEG’

Después de ser presentada en Esto es Guerra, Rosángela Espinoza se disculpó con la producción de ‘EEG’ por todo lo que dijo cuando fue eliminada del programa en el 2021.

“Me siento tranquila, no he hecho daño a absolutamente nadie. Cuando me eliminaron me fui tranquila. Ya quiero cerrar el 2021, pero si es conveniente pedir disculpa a la producción, no tengo problema. No soy una persona rencorosa y sé reconocer errores”, comentó.

La ‘chica selfie’ consideró un error haber ofrecido una entrevista al programa Amor y Fuego, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, para conversar sobre su salida de Esto es Guerra, aunque opinó que no había dicho nada determinante pese a que intentaron que hable de más contra el reality de competencia de América Televisión.

“Finalmente, nunca dije nada malo, aunque querían que lo haga”, manifestó sobre la presión que ejercieron los conductores de Amor y Fuego.

