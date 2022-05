Esto es Guerra EN VIVO: reality presentará hoy a la dupla de Johanna San Miguel ¿Renzo Schuller eres tú?

¿Renzo Schuller será la nueva dupla de Johanna Sa Miguel?

Finalmente este lunes 9 de mayo se confirmará si es cierto o no un rumor que se viene tejiendo desde hace mucho, la aparición de Renzo Schuller en Esto es Guerra tras la salida de Gian Piero Díaz. Aunque el actor no ha querido responder sobre el tema, en una entrevista con Infobae no descartó la posibilidad. Incluso, el popular Pi pi indicó que sería “un golazo” tener a su colega en el reality de América TV, pues conoce muy bien el rubro.

Como se recuerda, María Pía Copello se despidió del programa este último fin de semana. Ya era sabido que su participación era temporal y que sería otro el conductor del espacio, sin embargo, no pudo evitar derramar algunas lágrimas y agradecer la oportunidad.

Cabe indicar que hace unos meses, el propio Renzo Schuller se encargó de confirmar que su contrato con Latina y Perú Tiene Talento terminaba el pasado 7 de mayo, un día antes de la salida de María Pía, cobrando con más fuerza los rumores. Asimismo, cuando fue consultado por Infobae sobre su posible ingreso a Esto es Guerra, señaló: “No tengo la menor idea, estoy siendo sincero. He aprendido a no decir no. O mejor dicho, a no decir que nunca haría algo porque no sé qué pasará mañana”.

Esto es Guerra presentará a su nuevo conductor este lunes 9 de mayo. (Foto: América TV)

ESTO ES GUERRA LANZA PISTAS DE LA NUEVA DUPLA DE JOHANNA SAN MIGUEL

Ante las especulaciones del ingresó de Renzo Schuller a Esto es Guerra, el programa lanzó su promoción donde se indica que “muchas cosas cambiarán en EEG”.

“Vuelve la real rivalidad. Guerreros y Combatientes regresan a la esencia de esta guerra”, dice la voz en off.

Es sabido que los grandes rivales de Esto es Guerra por muchos años han sido los conductores de Combate, Gian Piero Díaz y el popular Shu shu.

Hasta el momento, el jurado de Perú Tiene Talento no se ha pronunciado. Sin embargo, la hoy figura e Willax TV señaló en marzo a Infobae que “sería un golazo ver a Johanna y Renzo enfrentados defendiendo a sus equipos. Renzo conoce el formato a la perfección”.

Mira el spot de Esto es Guerra sobre el nuevo conductor del reality de competencia | VIDEO: América TV / Esto es Guerra

RUMORES SE AVIVAN

En febrero de este año, antes de que María Pía Copello sea anunciada como la conductora de Esto es Guerra, Rodrigo González indicó que la animadora infantil sería la dupla momentánea de Johanna San Miguel, ya que la producción tiene otra figura en mente para ser el representante de los Combatientes.

El conductor de Amor y Fuego precisó que la idea es que María Pía cubra por un tiempo el espacio de Renzo Schuller, pues él sería el verdadero conductor del programa tras la renuncia de Gian Piero Díaz. “Luego de este periodo de tiempo, ¿quién va a aparecer? Están esperando que venza su contrato (con Latina) para presentarlo esta temporada. Renzo Schuller”, aseguró.

Las especulaciones cobraron fuerza cuando, efectivamente, Copello fue presentada como la conductora de EEG, más aún cuando se despidiera un día de la disponibilidad de Renzo Schuller al acabarse su contrato con Latina.

¿QUÉ DIJO MARÍA PÍA COPELLO EN SU SALIDA DE EEG?

La conductora María Pía Copello se despidió de Esto es Guerra en medio de lágrimas. La influencer señaló que este adiós le ha resultado muy difícil.

“Que difícil, creo que muchas veces por eso no quiero regresar, las despedidas son difíciles, es una tristeza muy grande, pero a la vez pues ya creo que los motivos se saben de sobra”, dijo la presentadora, señalando que su retiro es porque necesita cumplir con unas responsabilidades.

No va más. María Pía Copello cumplió su ciclo en Esto es Guerra y este viernes 6 de mayo se despidió del reality.

SEGUIR LEYENDO