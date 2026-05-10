Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga por más de 14 mil votos al 99,4%: estas son las regiones que tienen actas por contar

La autoridad electoral señaló que todavía restan 501 actas por procesar, lo que representa el 0,540% del total registrado. Foto: composición Infobae Perú/Facebook/Roberto Sánchez

La contienda electoral mantiene un margen ajustado entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya contabilizó el 99,266% de las actas. De acuerdo con el último reporte actualizado al 9 de mayo de 2026 a las 5:45 p.m., Sánchez aventaja a López Aliaga por 14.826 votos.

El organismo electoral informó que aún quedan 501 actas pendientes de contabilización, equivalentes al 0,540% del total. Aunque la diferencia se mantiene por debajo de los 15 mil votos, la mayor cantidad de documentos electorales restantes se concentra en Lima Metropolitana.

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Diferencia se mantiene ajustada

De acuerdo al conteo de la ONPE muestra que ambos candidatos mantuvieron una disputa cercana durante gran parte del conteo. Sin embargo, en las últimas actualizaciones, Roberto Sánchez logró ampliar nuevamente la ventaja frente a Rafael López Aliaga.

Según el reporte oficial, Sánchez alcanza el 12,000% de los votos válidos, mientras que López Aliaga registra 11,911%. La distancia entre ambos candidatos se ubica en 14.826 votos cuando el procesamiento de actas supera el 99,4%.

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Lima concentra la mayor cantidad de actas pendientes

La ONPE detalló que Lima Metropolitana es la jurisdicción con más actas aún por contabilizar. En total, la capital mantiene 153 documentos pendientes, una cifra superior a cualquier otra región del país.

Después de Lima aparecen Piura, con 102 actas pendientes, y Cusco, con 60. También figuran San Martín con 40, Ucayali con 37 y Cajamarca con 36 actas todavía por procesar.

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Varias regiones ya alcanzaron el 100% de actas contabilizadas

El avance del conteo ya llegó al 100% en diversas regiones del país. Entre ellas destacan Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Tumbes, Huánuco y Amazonas, donde ya no quedan actas pendientes por contabilizar.

En el caso del voto en el extranjero, el reporte de la ONPE indica que no existen actas pendientes. El avance alcanza el 100% de contabilización, con un total de 2.543 actas procesadas.

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El proceso de contabilización ya se completó al 100% en varias regiones del país, entre las que figura Arequipa. Foto: Municipalidad de Arequipa

Keiko Fujimori continúa siendo la única candidata asegurada para la segunda vuelta

Keiko Fujimori se mantiene como la única candidata con presencia asegurada en la segunda vuelta de las elecciones de 2026, mientras la disputa por el otro cupo todavía no termina de definirse. Con el conteo oficial cerca de completarse, la lideresa de Fuerza Popular ha comenzado a desplegar actividades de campaña en distintas regiones del país y a posicionar los principales ejes de su discurso político.

En sus recientes apariciones públicas, Fujimori ha buscado responder a las críticas sobre una posible permanencia prolongada en el poder. Durante una actividad en Loreto, afirmó que, si gana las elecciones, gobernará únicamente el periodo establecido por la Constitución. “Si llego a ser presidenta del Perú será solo por 5 años”, señaló ante la prensa.

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La candidata también ha enfocado su campaña en temas vinculados a seguridad, orden público y servicios básicos, especialmente en regiones del interior del país. En sus recorridos recientes por zonas de la selva y el sur peruano, cuestionó que el incremento del presupuesto estatal no se refleje en mejoras concretas para la población, particularmente en agua y saneamiento.

Analistas políticos consideran que Fujimori llega a esta etapa electoral con una estructura partidaria fortalecida y con respaldo consolidado en Lima y parte del norte del país. Sin embargo, también advierten que el antivoto sigue siendo uno de los principales desafíos que deberá enfrentar durante la campaña rumbo al balotaje.

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