Perú

Magdyel Ugaz y la lección de fortaleza de su madre, quien estudia una carrera a los 68 años: “Su energía y resiliencia me inspiran”

En el Día de la Madre, la actriz de ‘Señora del Destino’ cuenta cómo el sacrificio y la fortaleza de su madre la inspiran a diario y envía un mensaje de admiración por su esfuerzo.

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Magdyel Ugaz dedica un emotivo mensaje en el Día de la Madre y destaca la resiliencia de su mamá, quien se gradúa de chef a los 70 años, demostrando que los sueños no tienen edad. IG

En el Día de la Madre, Magdyel Ugaz ha querido rendir un homenaje especial a la mujer que la inspira: su mamá, quien a los 68 años decidió cumplir su sueño de estudiar una carrera y se graduará como chef a los 70.

La actriz de Señora del Destino’ compartió en una entrevista a Infobae Perú cómo la fortaleza, resiliencia y ejemplo de su madre han sido el motor de su vida y de su carrera artística, recordando que la edad nunca es un límite para aprender ni para soñar.

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Magdyel Ugaz dedica un emotivo mensaje en el Día de la Madre y destaca la resiliencia de su mamá, quien se gradúa de chef a los 70 años, demostrando que los sueños no tienen edad. IG
Magdyel Ugaz dedica un emotivo mensaje en el Día de la Madre y destaca la resiliencia de su mamá, quien se gradúa de chef a los 70 años, demostrando que los sueños no tienen edad. IG

Un ejemplo de perseverancia: la madre de Magdyel Ugaz estudia a los 68 años

Magdyel Ugaz no oculta el orgullo y la emoción al hablar de su madre. “Mi mamá decidió estudiar a los casi sesenta y ocho años la carrera de chef y se está graduando la otra semana. No es como de hablar, pero es de hacer. Yo no me imagino empezar una carrera a los 68 años y graduarme a los 70”, contó la actriz, visiblemente conmovida.

Para la protagonista de ‘Señora del Destino’, el gesto de su madre es más que una anécdota: es una lección de vida sobre la fuerza de voluntad, la pasión por aprender y el valor de perseguir sueños sin importar el momento.

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“Ella ha tenido esa fortaleza de ir a estudiar, armar sus trabajos en grupo y compartir con compañeros jóvenes. Eso me conmueve mucho”, añadió.
Imagen de la mamá de Magdyel Ugaz en su clase de cocina o al recibir su diploma de chef. IG
Imagen de la mamá de Magdyel Ugaz en su clase de cocina o al recibir su diploma de chef. IG

La resiliencia y el optimismo como legado materno

La actriz reconoce que la mayor enseñanza que ha recibido de su madre es la resiliencia y la capacidad de ver el lado positivo incluso en los momentos más complejos.

“Es una mujer muy fuerte, siempre le está viendo el lado positivo a las situaciones. Nos hemos visto en circunstancias muy complejas en familia y siempre he visto en ella una luz, una cosa tan positiva de que esto se va a solucionar”, narró.

La actriz confiesa que, aunque en el momento dudaba, la energía y el optimismo de su madre muchas veces obraron “magia” en su vida y la de su familia.

Magdyel Ugaz abrazando a su madre en una celebración familiar reciente. IG
Magdyel Ugaz abrazando a su madre en una celebración familiar reciente. IG

Un sueño cumplido: el regalo de estabilidad

El esfuerzo y la perseverancia de la madre de Magdyel han sido tan influyentes que la actriz se propuso devolverle parte de ese sacrificio. Uno de sus sueños fue comprarle un departamento y darle la estabilidad que tanto merecía. “Ahora la tengo cerca, en su propio espacio, después de años de esfuerzo y distancia”, comentó con satisfacción.

Este logro es parte de una historia de miles de familias peruanas, donde el trabajo diario y el sacrificio de los padres abren puertas para nuevas generaciones.

Magdyel Ugaz conmueve al compartir la historia de su madre, que se gradúa de chef a los 70 años, como ejemplo de lucha en el Día de la Madre. IG
Magdyel Ugaz conmueve al compartir la historia de su madre, que se gradúa de chef a los 70 años, como ejemplo de lucha en el Día de la Madre. IG

Un mensaje para mamá: admiración, amor y gratitud

En este Día de la Madre, Magdyel Ugaz no dudó en expresar públicamente su amor y admiración: “Oh, que la amo, la admiro. Agradezco tanto su presencia, agradezco tanto estar tan cerca a ella, ¿no? Su presencia y su energía me calman, me traen, me inspiran. Es mi todo”.

La actriz resalta que su madre, aunque tímida y reservada en palabras, es un ejemplo de acción, perseverancia y sueños cumplidos.

La fuerza de mamá, el motor de una vida

En este Día de la Madre, el testimonio de la popular “Teresita” su madre es un homenaje a todas las mujeres que, sin importar la edad ni las circunstancias, siguen luchando por sus sueños y por el bienestar de sus hijos.

Es una celebración de la resiliencia, la perseverancia y el amor incondicional que solo una madre puede entregar.

A Magdyel Ugaz, la puedes ver interpretar el papel de ‘Belén’ en la novela ‘Señora del Destino’ de lunes a viernes a las 10:00 pm por la señal de América TV.

Jimena Lindo y Magdyel Ugaz protagonizan ‘Señora del Destino’. Foto: Del Barrio Producciones.
Jimena Lindo y Magdyel Ugaz protagonizan ‘Señora del Destino’. Foto: Del Barrio Producciones.

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