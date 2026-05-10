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Pablo Guede lanzó irónico comentario contra arbitraje tras empate de Alianza Lima ante Sporting Cristal: “Una casualidad tremenda, buenísimo”

El entrenador argentino analizó la igualdad ante los ‘celestes’ sobre el final en Matute y aprovechó para cuestionar una supuesta tendencia arbitral contra su equipo

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El técnico argentino dio su opinión por el empate de los 'blanquiazules' ante los 'celestes' en Matute. (Video: Inka Digital TV)

El empate que logró Alianza Lima como local frente a Sporting Cristal en la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 dejó sensaciones mixtas en el plantel y en su entrenador, Pablo Guede. El resultado permite al equipo ‘blanquiazul’ conservar la cima de la tabla, pero reduce el margen de error en la recta final del primer certamen doméstico del año.

El partido, disputado en el estadio Alejandro Villanueva, estuvo marcado por la tensión y las polémicas arbitrales. Al finalizar, Guede recurrió a la ironía para referirse a las decisiones del cuerpo arbitral liderado por Augusto Menéndez.

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“¿La salida de Gaibor clave en el partido? Creo que Gaibor se contracturó. Dos (bajas), porque la amarilla a Mateo (Antoni).... Nos sacan a todos los que tienen cuatro, una casualidad tremenda, va uno por partido, buenísimo“, confesó en conferencia de prensa.

De la misma manera, el DT argentino lamentó la lesión de Fernando Gaibor “nos trastocó un poquito los planes para seguir, pero no es excusa porque Jesús (Castillo) creo que entró muy bien, por lo que era un cambio que se podía ‘evitar’ para buscar otro, pero creo que (Gaibor) no se rompió, se apretó y lo saqué para que no se lastime”.

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Fernando Gaibor fue de menos a más en las consideraciones de Pablo Guede y ahora es titular indiscutible en Alianza Lima. - créditos: Alianza Lima
Fernando Gaibor fue de menos a más en las consideraciones de Pablo Guede y ahora es titular indiscutible en Alianza Lima. - créditos: Alianza Lima

Análisis de Pablo Guede tras Alianza Lima vs Sporting Cristal

Pablo Guede brindó su perspectiva sobre el desarrollo del encuentro y el desempeño de sus dirigidos. “Fue un partido muy trabado en el juego. Creo que ellos se encerraron muy bien, nos cortaron los circuitos de juego y no tuvimos la precisión que veníamos mostrando”, detalló.

Desde el inicio, el elenco ‘celeste’ apostó por una defensa cerrada, dificultando la circulación de la pelota y obligando a Alianza Lima a buscar variantes en ataque. Guede reconoció que su rival “se encontró con el gol, mientras nosotros tuvimos aproximaciones, pero no tuvimos la claridad suficiente en ataque para poder hacer daño, así que creo que el empate está bien”.

El entrenador de 51 años también defendió la disposición ofensiva del equipo ‘íntimo’ en los minutos finales. “Creo que lo fuimos a buscar hasta lo último metiendo casi cuatro puntas por fuera cuando ellos se encierran”, explicó, y negó que existan debilidades estructurales en la banda derecha o falta de experiencia en el plantel. A su juicio, la jugada del gol rival fue “más un acierto de ellos que un error nuestro”.

Consultado sobre el recurso de los envíos largos y centros frontales, Guede fue autocrítico: “No fueron muchos, tres o cuatro, pero eso es del momento de la desesperación y la presión del clásico, que te lleva a equivocar las formas”. El técnico valoró, en cambio, “las veces que buscamos bien por fuera, que no tiramos los centros de forma adecuada o no coincidimos en los cabezazos”. Admitió que en la primera parte faltó precisión para atacar como se había planeado, atribuyendo esa dificultad a la presión que implica mantenerse como líder del Torneo Apertura

En su balance, Guede insistió en que el equipo debe “seguir trabajando de la forma que lo hacemos, con más humildad que nunca y después jugar las tres finales”, aludiendo a las fechas restantes del certamen.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

Pablo Guede y su advertencia por el empate

Más allá del análisis técnico, el entrenador de Alianza Lima lanzó una advertencia sobre las consecuencias que puede dejar este empate en la definición del Torneo Apertura. “¿Qué tan importante es el empate? Lo veremos dentro de tres semanas, eso está claro”, señaló, dejando entrever que el verdadero valor del punto cosechado solo podrá evaluarse al cierre del campeonato.

Pablo Guede enfatizó la necesidad de mantener la calma y el enfoque en lo inmediato. “Tenemos que seguir por el mismo camino, corregir cosas, pero ahora lo más importante es estar tranquilos. A veces las emociones en una cancha te juegan una mala pasada y tenemos que estar tranquilos, con humildad porque en el momento que perdamos la humildad, dejaremos de ser un equipo”, agregó.

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