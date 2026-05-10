Partidos de hoy, domingo 10 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 10 de mayo se llevarán a cabo varios partidos en el marco del ámbito nacional, así como en el internacional como cotejos de mucho interés, además de la participación de jugadores peruanos en el extranjero.
En la Liga 1, Melgar jugará contra Comerciantes Unidos en Cutervo con la consigna de acortar distancias con la parte alta de la tabla del Torneo Apertura, mientras que Los Chankas intentará hacer lo mismo cuando visite a Cusco FC.
PUBLICIDAD
Por otro lado, en LaLiga, se realizará el clásico del fútbol español entre Barcelona y Real Madrid. Los ‘blancos’ atraviesan una semana polémica tras la controversia entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni, aunque de todos modos quieren resarcirse de una temporada para el olvido venciendo a un rival que, de ganar, está a tiro de salir campeón.
De igual forma, Arsenal chocará con West Ham con el fin de distanciarse de Manchester City en la lucha por el título de la Premier League. En la Bundesliga, el peruano Felipe Chávez intentará tener minutos con Colonia cuando enfrente a Heidenheim.
PUBLICIDAD
Los otros futbolistas peruanos que podrían tener participación son André Carrillo (Corinthians vs Sao Paulo), Erick Noriega (Gremio vs Flamengo) y Marco Saravia (Defensor Sporting vs Juventud Las Piedras).
Partidos de Liga 1
- Sport Huancayo vs Juan Pablo II (13:00 horas / L1 MAX)
PUBLICIDAD
- Comerciantes Unidos vs Melgar (15:15 horas / L1 MAX)
- Cusco FC vs Los Chankas (17:30 horas / L1 MAX)
PUBLICIDAD
Partidos de Liga 2
- Estudiantil CNI vs Reserva Sport Huancayo (15:00 horas / YouTube Bicolor+)
Partidos de LaLiga
- RCD Mallorca vs Villarreal (07:00 horas / ESPN 4, Disney+)
PUBLICIDAD
- Athletic Club vs Valencia (09:15 horas / DSports)
- Real Oviedo vs Getafe (11:30 horas / ESPN 3, Disney+)
PUBLICIDAD
- Barcelona vs Real Madrid (14:00 horas / DSports)
Partidos de Premier League
- Burnley vs Aston Villa (08:00 horas / ESPN, Disney+)
PUBLICIDAD
- Nottingham Forest vs Newcastle United (08:30 horas / Disney+)
- Crystal Palace vs Everton (08:00 horas / Disney+)
PUBLICIDAD
- West Ham vs Arsenal (10:30 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Hamburgo vs Friburgo (08:30 horas / Disney+)
- Colonia vs Heidenheim (10:30 horas / Disney+)
- Mainz vs Union Berlin (12:30 horas / Disney+)
Partidos de Serie A
- Hellas Verona vs Como 1907 (05:30 horas / ESPN, Disney+)
- Cremonese vs Pisa SC (08:00 horas / Disney+)
- Fiorentina vs Genoa (08:00 horas / Disney+)
- Parma vs AS Roma (11:00 horas / Disney+)
- AC Milan vs Atalanta (13:45 horas / Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Angers SCO vs Racing Estrasburgo (14:00 horas / Disney+)
- Auxerre vs Niza (14:00 horas / Disney+)
- La Havre vs Olympique de Marsella (14:00 horas / Disney+)
- Metz vs Lorient (14:00 horas / Disney+)
- AS Mónaco vs Lille (14:00 horas / Disney+)
- PSG vs Stade Brestois (14:00 horas / Disney+)
- Stade Rennes vs Paris FC (14:00 horas / Disney+)
- Toulouse vs Olympique de Lyon (14:00 horas / Disney+)
Partidos de MLS
- New York City FC vs Columbus Crew (15:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- Minnesota United vs Austin FC (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- Los Angeles FC vs Houston Dynamo (20:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
Partidos de Liga MX
- Pachuca vs Toluca (18:00 horas / FOX One)
- Pumas UNAM vs América (20:15 horas / Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX Premium)
Partidos de fútbol argentino
- Rosario Central vs Independiente (13:00 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium)
- Estudiantes La Plata vs Racing Club (15:00 horas / TNT Sports, Max)
- River Plate vs San Lorenzo (17:00 horas / ESPN, Disney+)
- Vélez Sarsfield vs Gimnasia y Esgrima La Plata (19:30 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol brasileño
- Remo vs Palmeiras (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Atlético Mineiro vs Botafogo (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Corinthians vs Sao Paulo (15:00 horas / Amazon Prime Video)
- Mirassol vs Chapecoense (16:00 horas / Premiere)
- Santos vs Red Bull Bragantino (17:00 horas / Globo, Premiere)
- Gremio vs Flamengo (17:00 horas / Premiere)
- Vasco da Gama vs Atlético Paranaense (18:00 horas / Premiere, RécordTV, CazéTV)
Partidos de fútbol colombiano
- Once Caldas vs Junior de Barranquilla (18:10 horas / RCN)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Emelec vs Libertad FC (18:30 horas / Zapping)
- Manta vs CD Macará (19:30 horas / Zapping)
Partidos de fútbol uruguayo
- Defensor Sporting vs Juventud Las Piedras (13:00 horas / Disney+)
- Montevideo City Torque vs Progreso (15:00 horas / Disney+)
- Nacional vs CA Cerro (18:30 horas / Disney+)
Partidos de fútbol paraguayo
- Sportivo San Lorenzo vs Olimpia (19:00 horas / Tigo Sports)
- Sportivo Luqueño vs Libertad (20:00 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol boliviano
- Independiente Petrolero vs Always Ready (14:00 horas / Fútbol Canal)
- The Strongest vs Real Potosí (16:15 horas / Fútbol Canal)
- Blooming vs Bolívar (18:00 horas / Fútbol Canal)