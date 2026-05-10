Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 10 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Este día se desarrollarán varios encuentros en el ámbito local e internacional, con duelos electrizantes y la participación de jugadores peruanos en el exterior

Guardar
Google icon
Partidos de hoy, domingo 10 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, domingo 10 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 10 de mayo se llevarán a cabo varios partidos en el marco del ámbito nacional, así como en el internacional como cotejos de mucho interés, además de la participación de jugadores peruanos en el extranjero.

En la Liga 1, Melgar jugará contra Comerciantes Unidos en Cutervo con la consigna de acortar distancias con la parte alta de la tabla del Torneo Apertura, mientras que Los Chankas intentará hacer lo mismo cuando visite a Cusco FC.

PUBLICIDAD

Por otro lado, en LaLiga, se realizará el clásico del fútbol español entre Barcelona y Real Madrid. Los ‘blancos’ atraviesan una semana polémica tras la controversia entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni, aunque de todos modos quieren resarcirse de una temporada para el olvido venciendo a un rival que, de ganar, está a tiro de salir campeón.

De igual forma, Arsenal chocará con West Ham con el fin de distanciarse de Manchester City en la lucha por el título de la Premier League. En la Bundesliga, el peruano Felipe Chávez intentará tener minutos con Colonia cuando enfrente a Heidenheim.

PUBLICIDAD

Los otros futbolistas peruanos que podrían tener participación son André Carrillo (Corinthians vs Sao Paulo), Erick Noriega (Gremio vs Flamengo) y Marco Saravia (Defensor Sporting vs Juventud Las Piedras).

Partidos de Liga 1

- Sport Huancayo vs Juan Pablo II (13:00 horas / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Melgar (15:15 horas / L1 MAX)

- Cusco FC vs Los Chankas (17:30 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- Estudiantil CNI vs Reserva Sport Huancayo (15:00 horas / YouTube Bicolor+)

Partidos de LaLiga

- RCD Mallorca vs Villarreal (07:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Athletic Club vs Valencia (09:15 horas / DSports)

- Real Oviedo vs Getafe (11:30 horas / ESPN 3, Disney+)

- Barcelona vs Real Madrid (14:00 horas / DSports)

Partidos de Premier League

- Burnley vs Aston Villa (08:00 horas / ESPN, Disney+)

- Nottingham Forest vs Newcastle United (08:30 horas / Disney+)

- Crystal Palace vs Everton (08:00 horas / Disney+)

- West Ham vs Arsenal (10:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Hamburgo vs Friburgo (08:30 horas / Disney+)

- Colonia vs Heidenheim (10:30 horas / Disney+)

- Mainz vs Union Berlin (12:30 horas / Disney+)

Partidos de Serie A

- Hellas Verona vs Como 1907 (05:30 horas / ESPN, Disney+)

- Cremonese vs Pisa SC (08:00 horas / Disney+)

- Fiorentina vs Genoa (08:00 horas / Disney+)

- Parma vs AS Roma (11:00 horas / Disney+)

- AC Milan vs Atalanta (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Angers SCO vs Racing Estrasburgo (14:00 horas / Disney+)

- Auxerre vs Niza (14:00 horas / Disney+)

- La Havre vs Olympique de Marsella (14:00 horas / Disney+)

- Metz vs Lorient (14:00 horas / Disney+)

- AS Mónaco vs Lille (14:00 horas / Disney+)

- PSG vs Stade Brestois (14:00 horas / Disney+)

- Stade Rennes vs Paris FC (14:00 horas / Disney+)

- Toulouse vs Olympique de Lyon (14:00 horas / Disney+)

Partidos de MLS

- New York City FC vs Columbus Crew (15:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Minnesota United vs Austin FC (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Los Angeles FC vs Houston Dynamo (20:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Liga MX

- Pachuca vs Toluca (18:00 horas / FOX One)

- Pumas UNAM vs América (20:15 horas / Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX Premium)

Partidos de fútbol argentino

- Rosario Central vs Independiente (13:00 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium)

- Estudiantes La Plata vs Racing Club (15:00 horas / TNT Sports, Max)

- River Plate vs San Lorenzo (17:00 horas / ESPN, Disney+)

- Vélez Sarsfield vs Gimnasia y Esgrima La Plata (19:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol brasileño

- Remo vs Palmeiras (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Atlético Mineiro vs Botafogo (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Corinthians vs Sao Paulo (15:00 horas / Amazon Prime Video)

- Mirassol vs Chapecoense (16:00 horas / Premiere)

- Santos vs Red Bull Bragantino (17:00 horas / Globo, Premiere)

- Gremio vs Flamengo (17:00 horas / Premiere)

- Vasco da Gama vs Atlético Paranaense (18:00 horas / Premiere, RécordTV, CazéTV)

Partidos de fútbol colombiano

- Once Caldas vs Junior de Barranquilla (18:10 horas / RCN)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Emelec vs Libertad FC (18:30 horas / Zapping)

- Manta vs CD Macará (19:30 horas / Zapping)

Partidos de fútbol uruguayo

- Defensor Sporting vs Juventud Las Piedras (13:00 horas / Disney+)

- Montevideo City Torque vs Progreso (15:00 horas / Disney+)

- Nacional vs CA Cerro (18:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol paraguayo

- Sportivo San Lorenzo vs Olimpia (19:00 horas / Tigo Sports)

- Sportivo Luqueño vs Libertad (20:00 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol boliviano

- Independiente Petrolero vs Always Ready (14:00 horas / Fútbol Canal)

- The Strongest vs Real Potosí (16:15 horas / Fútbol Canal)

- Blooming vs Bolívar (18:00 horas / Fútbol Canal)

Temas Relacionados

Partidos de hoyLiga 1Liga 2Real MadridFC BarcelonaLaLigaPremier Leagueperu-deportes

Más Noticias

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: canal tv online del clásico en el Camp Nou por LaLiga 2026

Con el título del campeonato doméstico prácticamente definido, los ’blaugranas’ buscarán celebrar un nuevo título ante el clásico rival en el renovado Camp Nou. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: canal tv online del clásico en el Camp Nou por LaLiga 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

Los ‘azulgranas’ están ante la gran posibilidad de levantar el título de la Primera División de España frente a su rival de toda la vida que, viene de protagonizar un escándalo mundial dentro de su plantilla. Conoce los horarios

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

Alejandro Hohberg reconoce la distancia de Cienciano con Alianza Lima en la pelea por el Apertura, pero ”espera ganar” el duelo en Cusco

El ’Enano’ le dio la victoria al ’papá’ en Sullana sobre la hora y el conjunto cusqueño no tira la toalla en sus aspiraciones a hacerse con el primer certamen de la temporada

Alejandro Hohberg reconoce la distancia de Cienciano con Alianza Lima en la pelea por el Apertura, pero ”espera ganar” el duelo en Cusco

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘celestes’ encararon con mucha inteligencia el partido, pero se desconcentraron en los descuentos y los ‘blanquiazules’ logaron la paridad en el estadio Alejandro Villanueva

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de taco de Gustavo Cazonatti en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Los ‘celestes’ parecen sacar la cara. Un lujo del ancla brasileño permitió la ventaja en Matute e instaló un clima de tranquilidad en la zona técnica de Zé Ricardo

Golazo de taco de Gustavo Cazonatti en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE al 99.549% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

ONPE al 99.549% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Roberto Sánchez afirma que su “hoja de ruta” incluirá a pueblos originarios y rechazó un supuesto “golpe militar”

Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga por más de 14 mil votos al 99,4%: estas son las regiones que tienen actas por contar

Renovación Popular hace nueva denuncia sobre pérdida de actas y realizan marcha en Jesús María

ONPE anuncia que más de 70 partidos políticos fueron excluidas de los comicios regionales y municipales 2026

ENTRETENIMIENTO

Magdyel Ugaz y la lección de fortaleza de su madre, quien estudia una carrera a los 68 años: “Su energía y resiliencia me inspiran”

Magdyel Ugaz y la lección de fortaleza de su madre, quien estudia una carrera a los 68 años: “Su energía y resiliencia me inspiran”

Celine Aguirre es eliminada de ‘La Granja VIP’ y Mónica Torres regresa junto a Samahara Lobatón y Shirley Arica

Luciana Fuster será la anfitriona de Fashion Connect Cannes, el evento más exclusivo del Festival de Cine de Cannes

Magdyel Ugaz, Jimena Lindo y más actores de ‘Señora del Destino’ celebraron el Día de la Madre con miles de mamás

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

DEPORTES

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: canal tv online del clásico en el Camp Nou por LaLiga 2026

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: canal tv online del clásico en el Camp Nou por LaLiga 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

Alejandro Hohberg reconoce la distancia de Cienciano con Alianza Lima en la pelea por el Apertura, pero ”espera ganar” el duelo en Cusco

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de taco de Gustavo Cazonatti en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026