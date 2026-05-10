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Celine Aguirre es eliminada de ‘La Granja VIP’ y Mónica Torres regresa junto a Samahara Lobatón y Shirley Arica

La actriz abandonó ‘La Granja VIP’ tras una tensa votación que permitió el retorno de Mónica, Samahara y Shirley a la competencia televisiva.

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Revive el tenso momento en que se anuncia a la nueva eliminada de 'La Granja VIP'. Celine Aguirre debe abandonar la competencia, pero no sin antes compartir un emotivo abrazo con su amiga Mónica Torres.

La gala de eliminación del sábado 9 de mayo enLa Granja VIP’ estuvo marcada por la emoción, las sorpresas y los reencuentros familiares. En una noche decisiva, Celine Aguirre se convirtió en la nueva eliminada del reality, mientras que Mónica Torres, Samahara Lobatón y Shirley Arica regresaron triunfantes a la competencia, recibiendo el cariño de sus compañeros y los saludos de sus seres queridos.

El duelo entre las nominadas mantuvo en vilo a la audiencia y a los participantes, especialmente por el emotivo contexto del Día de la Madre, que permitió a las concursantes recibir mensajes y visitas de sus hijos y familiares en el set.

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Celine Aguirre quedó eliminada de ‘La Granja VIP’. YouTube
Celine Aguirre quedó eliminada de ‘La Granja VIP’. YouTube

Celine Aguirre se despide entre emoción y mensajes de sus hijas

La actriz Celine Aguirre afrontó la eliminación con entereza y emoción, visiblemente conmovida por el saludo de sus hijas, Isabel y Martina, quienes estuvieron presentes en el set para despedirse y brindarle apoyo.

“Las amo, hijas. Gracias a todos”, declaró Celine al abandonar la competencia, dejando en claro su orgullo por la experiencia vivida y el amor por su familia.

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Antes de salir, Celine le pidió a Mónica Torres —quien regresaba al reality— que sea fuerte y resista, mostrándole su respaldo y afecto en un momento clave.

Celine Aguirre y Mónica se despidieron antes de que la actriz abandonara 'La Granja Vip'. YouTube
Celine Aguirre y Mónica se despidieron antes de que la actriz abandonara 'La Granja Vip'. YouTube

Regreso de Mónica Torres, Samahara Lobatón y Shirley Arica

La noche también estuvo marcada por el retorno de Mónica Torres, Samahara Lobatón y Shirley Arica a la casa de ‘La Granja VIP’. Shirley fue la primera en ser salvada, seguida por Samahara, ambas protagonistas de emotivos reencuentros con sus hijas y madres a través de mensajes grabados y sorpresas en el set.

Samahara recibió un saludo especial de su hija Xianna y de su madre, Melissa Klug, mientras que Mónica fue sorprendida por su mamá Noni. El ambiente estuvo cargado de emociones, con lágrimas, abrazos y gratitud por el apoyo familiar en una semana de alta tensión en el juego.

Anunciaron la salid de Celine Aguirre de ‘La Granja VIP’ . YouTube.
Anunciaron la salid de Celine Aguirre de ‘La Granja VIP’ . YouTube.

Una placa de nominadas llena de estrategias y traiciones

La nominación de la semana incluyó a Samahara Lobatón, Shirley Arica, Mónica Torres y Celine Aguirre. Previamente, Pablo Heredia ganó el duelo y, en un giro estratégico, decidió ingresar a Celine a la placa, lo que finalmente determinó su eliminación. La decisión desató comentarios en el set y en redes, avivando el debate sobre las alianzas y traiciones dentro del reality.

En el post-show, Celine no dudó en calificar a Pablo Heredia como “el más manipulador” del grupo y “doble cara”, asegurando que su juego está lleno de tácticas calculadas y que su relación con Shirley también responde a una estrategia: “Todo lo tiene calculado, hasta la relación con Shirley está calculada. Es una de sus tácticas, tiene miles”.

Samahara Lobatón, Shirley Arica, Mónica Torres y Celine Aguirre fueron las nominadas en la La Granja Vip. IG
Samahara Lobatón, Shirley Arica, Mónica Torres y Celine Aguirre fueron las nominadas en la La Granja Vip. IG

Celebración y homenajes por el Día de la Madre

Aprovechando la fecha especial, la producción de ‘La Granja VIP’ preparó un segmento donde las concursantes madres —como Pati Lorena, Shirley Arica y Pamela López— recibieron mensajes y fotografías de sus hijos de cuando eran pequeños. El gesto conmocionó a las participantes y añadió un toque de ternura y familia a la noche de eliminación.

La emoción fue tal que, al regresar a la casa, Mónica Torres fue recibida con abrazos y muestras de cariño por parte de compañeros como Diego Chávarri, Cri Cri, Pamela, Paul Michael y Gabriela, en un ambiente de celebración y alivio tras la tensión de la gala.

Semana difícil: bajo rendimiento y tensión en la granja

La jornada también estuvo marcada por el llamado de atención de Don Valentín, quien calificó la semana como la peor en cuanto al rendimiento de los granjeros:

“Ha sido una semana baja, demasiados conflictos, falta de respeto decisis,a flojera resaca. Esos detalles me llevan ad ecir la peor semana, pero la calificacion que les iba a dar ha sido mejorada por Cri Cri y su franqueza y honestidad. esta semana va ser 60 % del presupuesto de la comida”.

El comentario reflejó la presión y el desgaste que enfrentan los concursantes en la recta final del reality.

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