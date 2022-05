María Pía Copello: ¿Por qué dejará la conducción de Esto es Guerra?

María Pía Copello revela las razones por las que abandona la conducción de EEG. (Foto: Captura / Instagram)

María Pía Copello dejó sorprendidos a propios y extraños al revelar que dejará la conducción de Esto es Guerra. El pasado 04 de mayo, fue Johanna San Miguel quien anunció en vivo que la influencer ya no formará parte del reality a partir de este viernes 07 de mayo.

A pesar de que no se pudo dar explicaciones del motivo de su salida durante la emisión del reality, las cámaras de Más Espectáculos abordó a la animadora infantil para consultarle los motivos de su renuncia.

Según declaró la figura de América TV, ella no quiso regresar a la conducción, puesto que las despedidas son muy dolorosas para ella. Recordemos que María Pía Copello fue presentada como la nueva conductora en la reciente temporada de EEG por sus 10 años de transmisión tras haberse despedido de las pantallas en el 2018.

“Por eso no quiero regresar (al reality), porque cuando me voy es doloroso. A mí me encanta la televisión, me encanta este formato, hice grandes amigos aquí, obviamente me divierte, me relaja, pero hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar todavía, de repente más adelante”, comenzó diciendo maría Pía Copello.

Asimismo, aseguró sentirse contenta del poco tiempo que ha estado defendiendo a los ‘combatientes’ y siendo uno de los rostros del programa de competencia. Además, explicó que por motivos de tiempo y que ya había pactado compromisos para este 2022, no puede seguir frente a la pantalla.

“Estoy contenta porque al menos me permitió estar un mes y medio seguido acá. Me ha parecido más tiempo. A veces le digo a Peter Fajardo (el productor), no quiero volver, porque cuando me voy, me voy moqueando, pero la verdad es que la pasé muy bien”, señaló.

“Me voy por cosas como que ya tenía un año comprometido de varios viajes y cosas. En junio me voy a Suecia y cosas bonitas que me siguen pasando, pero el programa tiene que tener dos conductores y sí había que encargarle la conducción a alguien más. Estoy segura que la persona que viene lo va a hacer súper bien”, añadió.

SOBRE SU RELACIÓN CON JOHANNA SAN MIGUEL

María Pía Copello aprovechó las cámaras para aclarar la verdadera relación que mantiene con su compañera, Johanna San Miguel, con quien en cada programa protagonizan diferentes discusiones por defender a sus equipos.

“Creo que es algo que merecíamos Johanna y yo, se decían muchas cosas. Nosotras mismas sentíamos cosas alrededor que no eran tan buenas. Ahora lo de conducir juntas nos ha permitido conocernos y saber que podemos ser amigas, que podemos llevarnos bien en televisión”, concluyó.

María Pía Copello dejará la conducción de EEG y revela sus razones. (VIDEO: América Espectáculos)

MARÍA PÍA COPELLO Y LA ACUSACIÓN CONTRA LA PRODUCCIÓN

María Pía Copello confesó que no es tomada en cuenta por la producción del programa debido a los conflictos que tiene con el productor. Durante una conversación que tuvo con su compañera Johanna San Miguel, la exanimadora infantil le dijo que ella no tiene a la mano la pauta del reality, por lo que desconoce totalmente lo que sucederá en el programa.

“A mí últimamente no me dictan nada de la pauta y ya no sé. No me invitan a las reuniones, me han sacado del Whatsapp y me han eliminado del grupo. Hace 5 días que no existo”, expresó.

María Pía Copello señaló que fue dejada de lado desde el día en que tuvo una discusión con el productor Peter Fajardo. Desde aquella fecha él no le dirige la palabra y no es invitada a ninguna reunión, además aclaró que no sabe los motivos por el que se encuentra molesto con ella.

“Yo no sé qué está pasando. Peter y yo nos hemos peleado... en realidad yo no me he peleado con él, Peter se ha peleado conmigo”, añadió la conductora de Esto es Guerra mientras daba pase a la siguiente competencia.

La conductora del reality juvenil señaló que desde hace varios días no es convocada a las reuniones de trabajo, mientras que su compañera Johanna sí la llaman.

