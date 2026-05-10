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Keiko Fujimori y su mensaje por el Día de la Madre: “Ser mamá es ser organizada, atendemos a la pareja. Yo me liberé de eso felizmente”

La candidata de Fuerza Popular afirmó que los ciudadanos están abandonados por el Estado, que tiene más presupuesto que hace 27 años. Por otro lado, el Congreso aumentó la cantidad del gasto en el sector público, según el Consejo Fiscal

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La candidata de Fuerza Popular afirmó que los ciudadanos están abandonados por el Estado, que tiene más presupuesto que hace 27 años. Por otro lado, el Congreso aumentó la cantidad del gasto en el sector público, según el Consejo Fiscal. EFE/ Renato Pajuelo
La candidata de Fuerza Popular afirmó que los ciudadanos están abandonados por el Estado, que tiene más presupuesto que hace 27 años. Por otro lado, el Congreso aumentó la cantidad del gasto en el sector público, según el Consejo Fiscal. EFE/ Renato Pajuelo

El distrito de San Juan de Lurigancho fue escenario de un acto por el Día de la Madre en el que Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular, estuvo acompañada por parlamentarios electos de Fuerza Popular y figuras emblemáticas de su partido como Luz Salgado, así como Miguel Ángel Torres, miembro de su fórmula presidencial.

La lideresa de Fuerza Popular se dirigió a las madres presentes y destacó el rol femenino en la sociedad pues, “ser mamá significa ser organizada. Planificamos las cosas, atendemos a la pareja”, frente a asistentes que integraban comités de vaso de leche, clubes de madres y organizaciones sociales, según RPP.

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Sin embargo, la candidata también se refirió a su situación sentimental actual frente a las asistentes y recordó su matrimonio con Mark Vitto, padre de sus hijas. “Bueno, yo ya me liberé de eso, felizmente. Ahora tengo más tiempo para mí... hoy que estoy divorciada, soltera, me doy tiempo para mí también”, indicó.

Más presupuesto, pero Congreso incrementó gastos públicos

Durante su intervención, Fujimori también denunció un “total abandono” por parte del Estado peruano y argumentó que existe “8 veces más presupuesto que en el año 1999”, hace 27 años y en la etapa final del gobierno de su padre, Alberto Fujimori.

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El gasto anual derivado de las medidas aprobadas en marzo se estima en no menos de S/ 11.400 millones, aunque podría escalar hasta S/ 15.000 millones.
El gasto anual derivado de las medidas aprobadas en marzo se estima en no menos de S/ 11.400 millones, aunque podría escalar hasta S/ 15.000 millones. Foto: composición Infobae Perú/Congreso

Sin embargo, datos del Consejo Fiscal, entidad autónoma que emite opiniones técnicas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, revelan que durante los últimos años, el Congreso ha incrementado sostenidamente los montos del gasto público a un punto en el que el próximo gobierno deberá evaluar recortes en programas estatales para cumplir con los compromisos asumidos en el sector público.

En conversación con Exitosa, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura confirmó que “los números no cierran” por efecto de recientes leyes del Congreso que generaron obligaciones fiscales permanentes sin respaldo presupuestal. El impacto inmediato ya se observa: el presupuesto inicial de este año demandó recortes de alrededor de S/ 8.000 millones en inversión pública para financiar incrementos salariales en el sector estatal y afectó directamente a programas sociales e inversiones esenciales.

El exministro de Economía también advirtió sobre un escenario futuro en el que se tendrá que decidir a qué programas recortarles el presupuesto, entre ellos Beca 18 o Beca Bicentenario, cuyos alumnos ya han experimentado las consecuencia de la falta de dinero para cubrir sus estudios.

“Al final lo que va a ocurrir es que a los estudiantes los van a dejar sin aulas, sin becas, sin útiles, eventualmente hasta sin desayunos, porque todo se va a ir a pagar remuneraciones y pensiones de trabajadores del sector público, donde algunos sectores están recibiendo beneficios muy por encima de otros sectores, incluso y claramente más que el sector privado”, afirmó Segura al medio radial.

Alumnos pagan las consecuencias de incrementos desmedidos

El ajuste presupuestal ya causó la eliminación de la Beca Bicentenario y dejó al Ministerio Público sin fondos suficientes para mantener servicios básicos. Además, Segura explicó que nuevas leyes del Congreso han introducido gastos adicionales incluso en contra del mandato de la Constitución, lo que eleva la incertidumbre sobre la viabilidad fiscal futura.

Los que pierdan la Beca 18 no podrán postular a otros beneficios del Estado y deberán devolver dinero invertido. (Foto: Agencia Andina)
Los que pierdan la Beca 18 no podrán postular a otros beneficios del Estado y deberán devolver dinero invertido. (Foto: Agencia Andina)

El presidente del Consejo Fiscal incluso mencionó que varios colectivos estatales, como los trabajadores CAS, recibieron aumentos del 25% en sus ingresos anuales, y que muchos eligieron permanecer en ese régimen precisamente por el mayor sueldo neto.

“En marzo de este año aprobaron 12.000 millones de soles de costo permanente anual, que equivale a 10 veces el presupuesto de Pensión 65 y ocho veces el programa nacional de becas”, señaló el titular de la institución.

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