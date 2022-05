¿Nataniel Sánchez acusó a María Pía Copello de gritarle cuando era niña? Esto fue lo que dijo

Nataniel Sánchez dejó entrever que María Pía Copello le gritó cuando pertenecía a su elenco de baile. (Foto: Captura / Redes Sociales)

Nataniel Sánchez regresó al Perú tras cuatro años de estar viviendo en el extranjero y ha causado polémica con sus últimas declaraciones durante una entrevista para el canal de YouTube “Yo soy Jackie Ford”. La actriz confesó que una conocida animadora infantil la agredió verbalmente cuando tenía 10 años y pertenecía a su elenco de baile.

Como se recuerda, la recordada Fernanda de las Casas empezó en la televisión cuando perteneció al programa infantil “María Pía y Timoteo” que se transmitía por América TV. Por ello, muchos comenzaron a relacionar a la conductora con las fuertes revelaciones de la actriz.

Todo comenzó cuando la popular ‘Jackie Ford’ en conversación con Nataniel Sánchez le recordó que, a pesar de ser una niña, no se quedó callada cuando una animadora le gritó por equivocarse en un paso de baile. Ante ello, Sánchez contó que fue su madre quien le enseñó a defenderse.

“Lo que pasó es que mi madre Charito siempre me enseñó que respetos guardan respetos y había la idea equivocada que cuando tú maltratabas a un niño, el niño por ser niño tenía quedarse callado. A mí no me gusta que me griten y parece que ella estaba en mal momento y cometió el grave error que ella pensaba como que soy sonriente y esa chica no mata mosca. Yo tengo genio muy potente, pero también me encanta sonreír”, comenzó diciendo.

“Ella empezó a decir que me equivoqué en la coreografía y tú Jacky sabes por Chumbe que soy recontra chancona. Si yo me equivoco soy consciente y digo ‘me equivoqué’. Soy exigente, pero no me equivoqué, habíamos hecho la coreografía una y otra vez, pero había que echar la culpa a alguien. Me gritó muy feo, yo tenía 10 años, me sentí expuesta y le dije a mí no me grites y ella no se esperó que le alzara la voz y se molestó” , añadió.

Finalmente, la conductora del espacio digital continuó insinuando de que se trataría de María Pía Copello, pues aseguró que actualmente ha estado conduciendo un famoso reality. “Qué pena porque supuestamente en ese tiempo no se molestaba y ahora vemos su verdadero rostro en un programa en los realitys que están de moda”.

¿QUÉ DIJO NATANIEL SÁNCHEZ SOBRE MARIO HART?

Antes de que Mario Hart se hiciera popular como el capitán del equipo verde en Combate, su nombre formó parte de la prensa de espectáculos debido a su relación sentimental con Nataniel Sánchez. . Su romance se hizo público debido a una fotografía filtrada en el 2011, en donde aparecía el piloto besando apasionadamente a la actriz.

Durante una entrevista para el canal de Youtube “Soy Jackie Ford”, la actriz peruana fue consultada, directamente, sobre su romance con Mario Hart. “¿Te arrepientes de haber hecho famosos a algunos personajes que, gracias a tu nombre, se hicieron conocidos?”, preguntó la entrevistadora, interpretada por Arturo Chumbe.

“Mira, yo te digo una cosa, yo me considero un ser de luz. Yo, con las personas que me rodean, siempre intento dar esa mejor versión mía, mi luz. Si estás a mi lado y te quieres coger de esa luz, pues bienvenido. Yo no te lo voy a quitar porque yo no haré lo contrario”, respondió Nataniel.

Finalmente, cuando la entrevistadora dejó en claro que se estaban refiriendo a Mario Hart, Nataniel Sánchez prefirió multiplicar por cero al exchico reality. “Hay gente que no existe en mi vida. La gente que no me suma en la vida, se esfuma. Ni siquiera vale la pena. De verdad, me es completamente indiferente. Es más, ni siquiera me acuerdo”, dijo la actriz.

