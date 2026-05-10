Un ladrón fue reducido, golpeado y amarrado por vecinos de Los Olivos tras arrebatarle el celular a un escolar

El hecho, registrado por cámaras de videovigilancia, ocurrió cuando un escolar de dieciséis años se dirigía a su colegio utilizando su teléfono móvil, cuyo valor se estimó en aproximadamente quinientos soles. (24 Horas / Panamericana)

Un presunto delincuente terminó reducido, golpeado y amarrado por un grupo de vecinos de Los Olivos, en la zona norte de Lima Metropolitana, tras arrebatarle el celular a un adolescente a plena luz del día en la avenida Santa Elvira.

El hecho, registrado por cámaras de videovigilancia, ocurrió cuando un escolar de dieciséis años se dirigía a su colegio utilizando su teléfono móvil, cuyo valor se estimó en aproximadamente quinientos soles.

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La reacción de los vecinos de Los Olivos fue inmediata y contundente. De acuerdo con 24 Horas, la indignación colectiva frente a los continuos ataques delincuenciales en la zona desató una respuesta violenta al observar el asalto.

Vecinos golpearon y maniataron a sujeto que asaltó a un escolar en Los Olivos. (Andina)

Tras identificar al presunto ladrón que llegó a bordo de una motocicleta, los habitantes del sector no dudaron en intervenir. El menor, víctima del robo, empujó al agresor, quien cayó al pavimento. En ese instante, varios vecinos aprovecharon para retenerlo, lo golpearon y lo amarraron con cuerdas.

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Algunos testigos señalaron que la furia se intensificó hasta el punto de incendiar la motocicleta empleada en el atraco. Uno de los vecinos, entrevistado por el canal, expresó: “Ya estamos hartos de la delincuencia. A mí el año pasado me han robado por ahí, pero nadie me puede ayudar porque estaba solo. Y me han alegrado bastante porque pues si no trabaja, tiene dos manos, no trabaja”.

La situación se tornó tensa por algunos minutos hasta la llegada de los agentes municipales y efectivos de la Policía Nacional. Voceros del serenazgo informaron a 24 Horas que el sujeto se encontraba en estado de shock, sin esperar la contundencia de la respuesta comunitaria ni la rápida intervención policial.

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La presencia de las autoridades fue clave para evitar un desenlace fatal, ya que la multitud mostraba un alto nivel de frustración y enojo frente a los reiterados hechos delictivos. Finalmente, el detenido fue trasladado a la comisaría de Pro para continuar con las investigaciones.

La reacción de los vecinos de Los Olivos fue inmediata y contundente. (Andina)

Tensiones e inseguridad en Lima Norte

Los testimonios recogidos por 24 Horas reflejan el hartazgo de la población ante el aumento de robos y asaltos en distintos puntos de Lima Norte.

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“Me parece una medida ya algo extrema, para llegar a ese punto, para que te lleguen a golpear en la calle porque ya estamos todos hartos de la violencia, de la delincuencia también”, manifestó otro habitante del distrito. El caso evidenció el clima de tensión y la sensación de vulnerabilidad que experimentan los residentes, quienes reconocen verse superados por la frecuencia de estos hechos.

Un problema persistente

El asalto ocurrido en Los Olivos se enmarca en una problemática nacional. Según datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), durante 2025 se denunciaron ante las operadoras 1 462 487 celulares robados en Perú, cifra que representa una reducción de 6,8 % respecto al año anterior. Este reporte, basado en el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), señala que el robo de teléfonos móviles se mantiene como uno de los delitos más comunes en el país.

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La medida modifica el Código Penal en la figura de robo agravado e incorpora el robo de equipos terminales móviles. (La República)

El informe de OSIPTEL revela patrones claros respecto a los horarios y días en que ocurren estos delitos. El mayor número de robos se produce a las 10:00 a. m., con un promedio de 287 celulares sustraídos en ese lapso, superando cualquier otra franja horaria. A las 11:00 a. m. se reporta el segundo pico (273 denuncias), mientras que otro repunte se observa a las 7:00 p. m., con 262 robos en promedio.

En cuanto a los días, los lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, con un promedio de 4 846 casos. El sábado (4 194 reportes) y el domingo (4 152 reportes) también presentan cifras elevadas, lo que sugiere que la incidencia delictiva aumenta tanto al inicio de la semana laboral como durante los fines de semana, periodos de mayor movilidad y actividades sociales.

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Cifras nacionales

La reacción de los vecinos de Los Olivos refleja el impacto que tienen estas estadísticas en la vida cotidiana. La percepción de inseguridad y la sensación de desprotección han llevado a algunos sectores a recurrir a la justicia por mano propia, exponiendo el riesgo de que estos episodios deriven en situaciones de mayor violencia. Según 24 Horas, la intervención de las fuerzas policiales resultó fundamental para restablecer el orden y evitar consecuencias más graves.

La persistencia del robo de celulares, documentada por OSIPTEL, expone la magnitud del desafío que enfrentan tanto las autoridades como la sociedad civil en la lucha contra la delincuencia urbana.

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