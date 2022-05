Giuliana Rengifo estalla en llanto tras ser involucrada con Christian Domínguez: “No soy amante de nadie”

Giuliana Rengifo aclara que no es amiga de Christian Domínguez. (Foto: América TV)

Luego que fuera involucrada con Christian Domínguez, Giuliana Rengifo no dudó en salir al frente y presentarse en el programa América Hoy para aclarar que no es cierto. Asimismo, señaló que ya está cansada de que la tilden como amante de alguien, y que llegará hasta las últimas consecuencias para que la pagina que publicó esta información reciba una merecida sanción.

Como se recuerda, la página en cuestión indicó que los cantantes fueron vistos besándose. Ante ello, Giuliana indicó que descubrirá quién está detrás de esta información y por qué quieren perjudicarla.

“Es indignante que se quiera lucrar con mi imagen y descabelladamente dejarme como la amante, desde hace mucho tiempo estoy cansada. Esta página va a tener que pagar lo que está haciendo con mi imagen”, señaló Rengifo bastante indignada.

La artista aclaró que nunca ha sido amante de nadie, y que la relaciones que ha tenido en su pasado no han sido con hombres casados ni separados, sino completamente solteros. Esto en referencia a Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina.

“Desde hace años hay un rumor de que yo soy la amante y la verdad que ya llegó al momento en que hagamos un pare porque no soy la mujer que se mete en una relación. Me siento suficientemente mujer para poder conquistar a un hombre soltero. Es hostigante” , añadió muy mortificada.

En otro momento, y al no poder más con la cólera, Giuliana Rengifo estalló en llanto y pidió que ya dejen de atacarla. Asimismo, aclaró que no tienen amistad con Christian Domínguez.

“Por favor, les digo a toda la gente que dejen de estar calificándome y a la prensa y a esa página que voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Creo que ya basta, yo hago música, y así quiero que se me reconozca, soy una señora porque me sé respetar. Basta, dejen de estar jodiénd... la vida” , dijo entre lágrimas.

Rengifo señaló que al ver esta falsa noticia, no dudó en comunicarse con Pamela Franco para aclararle la situación. A través de su cuenta de Instagram le indicó que nunca ha pasado nada entre ella y el cantante.

Giuliana Rengifo estalla en llanto tras ser involucrada con Christian Domínguez. (Video: América TV)

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ ACLARA QUE NOTICIA ES FALSA

El pasado 9 de mayo, Christian Domínguez también salió al frente para aclarar que no tienen ninguna relación con Giuliana Rengifo, y que es falta el ampay que una página promociona.

“Esta página estafa a las personas. Las usan para generar dinero. Me siento bastante fastidiado porque hay gente (que lo cree). Me siento triste porque lo hicieron en vísperas al Día de la Madre. Esto no es una broma, esto es un robo porque sacan dinero (haciendo click a la supuesta noticia)”, indicó Christian Domínguez bastante fastidiado.

Además, Christian Domínguez reiteró el gran amor que siente por Pamela Franco y el respeto que le tiene.

Pamela Franco ha conversado con Christian Domínguez para agrandar la familia. (Foto: Captura TV/ Instagram)

PAMELA FRANCO REVELA SI PERDONARIA UNA INFIDELIDAD DE CHRISTIAN

Pamela Franco, líder de Puro Sentimiento, es consciente del largo historial amoroso de Christian Domínguez, con quien lleva casi 3 años de relación. Es por eso que fue consultada por las cámaras de Magaly TV La Firme sobre la posibilidad de perdonarle una infidelidad, tomando en cuenta que él mismo ha confesado no haber respetado su matrimonio con Karla Tarazona al iniciar un romance clandestino con Isabel Acevedo.

“Yo lo perdonaría a él”, comentó en un inicio. Tras ello, dejó en claro que no regresaría con Domínguez por más arrepentimiento que exista de por medio. “Pero como me amo a mí, no podría estar con él. El hecho de perdonar no significa estar juntos. Y él lo tiene bastante claro, igual que él conmigo. La infidelidad puede suceder de parte de ambos”, añadió en su respuesta.

Según la cantante de cumbia, la decisión de perdonar a su pareja se debería únicamente a María Cataleya, la primera hija de ambos de apenas un año de vida. “No me podría pelear porque tengo una hija. Y voy a tenerlo que ver todos los días de mi vida, así que ¿para qué vivir con sentimientos negativos?”, precisó.

Pamela Franco habla sobre la posibilidad de perdonarle una infidelidad a Christian Domínguez, su pareja desde hace casi 3 años y padre de su única hija | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

