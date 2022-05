Esto es Guerra: ¿Cuánto rating logró el reality con el ingreso de Renzo Schuller como conductor?

Esto es Guerra presentó a Renzo Schuller como conductor de TV. (Foto: América TV)

Renzo Schuller fue presentado este lunes 9 de mayo como el nuevo conductor de Esto es Guerra. El actor es la nueva dupla de Johanna San Miguel, a quien no dudó en llamarle copiona cuando la tuvo en frente. Por su parte, la presentadora le aclaró que el reality de América TV siempre fue el mejor de la pantalla chica, en clara referencia de la competencia que siempre ha habido con Combate, fenecido espacio de ATV.

“Yo me siento contento de estar esta noche acá. No por los 10 años de EEG sino por los 12 de Combate. Hace 5 o 4 me alejé de los reality de competencia , pero hoy estoy acá porque quería ser parte de los 10 años y dejar en alto el nombre de Combate”, fueron las primera palabras de Schuller tras su presentación.

¿CUÁNTO RATING LOGRÓ EEG ESTE LUNES 9 DE MAYO?

¿Cuánto rating logró esta edición? Con esta presentación, EEG logró ubicarse en el programa en vivo más visto de la semana con 17.5 puntos de rating en Hogares Lima y 17.9 en Hogares Lima + 6 ciudades, siendo líder indiscutible frente a los demás espacios. Luego le siguieron Maracucha, Junta de Vecinos, Los Milagros de la rosa y América Noticias, entre otros.

“Estoy emocionado y contento de estar acá. He tenido sentimientos encontrados, no te voy a negar que estaba nervioso. Hace buen tiempo que no estado en un reality de competencia, pero ni bien pise el estudio, el recibimiento fue extraordinario. Yo les tengo mucho cariño a combatientes y guerreros, con quienes he trabajado durante mucho tiempo, verlos acá después de mucho tiempo ha sido un placer”, indicó Renzo Schuller tras culminar el programa.

Renzo Schuller tras ingresar como conductor a Esto es Guerra: “Quería ser parte de los 10 años de EEG”. (VIDEO: América TV)

RENZO SCHULLER Y SU MENSAJE A JOHANNA SAN MIGUEL

Renzo Shuller indicó que el encontrarse con Johanna San Miguel en Esto es Guerra es y será una linda experiencia, pues ya ha compartido con ella por su trabajo actoral.

“Con Johanna nos conocemos hace bastante tiempo, ya nos las teníamos jurada de querer trabajar juntos en un programa y conducir juntos, porque actuado lo hemos hecho muchas veces”, preciso Renzo, quien dejó en claro que su presencia en EEG era que los combatientes levantaran la copa en los 10 años de EEG.

Hay que mencionar que las redes sociales explotaron con comentarios positivos al concretarse el ingreso de Renzo Schuller en Esto es Guerra.

Esto es Guerra: Renzo Schuller es el nuevo conductor del reality de competencia.

PRODUCTOR DE EEG REVELA POR QUÉ ELIGIÓ A RENZO SCHULLER

Peter Fajardo señaló que su decisión de convocar a Renzo Schuller es porque necesitaba a una persona que se sienta muy identificada con los Combatientes. Como se sabe, el actor fue conductor de Combate por muchos años, junto a Gian Piero Díaz.

“Renzo maneja el formato. Todos saben que el programa tiene algunos quiebres, en el sentido que puede haber competencia extrema pero también están los concursos de preguntas y graciosos, donde los conductores deben tener diferentes personalidades”, argumentó.

El realizador le aconsejó a Renzo tener mucha correa, pues Johanna era un torbellino y solía salir con comentarios que dejaban a todos con la boca abierta, pero él también tenía que salir a responder con respeto, pero sin miedo.

