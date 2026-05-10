Perú

Roberto Sánchez afirma que su “hoja de ruta” incluirá a pueblos originarios y rechazó un supuesto “golpe militar”

El candidato presidencial de Juntos por el Perú también indicó que presentará a su equipo técnico en los próximos días y con el que elaborará propuestas en materia económica y de seguridad ciudadana

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En la sesión, el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) no estuvo presente de forma activa: aunque registró asistencia virtual, no respondió al ser llamado para votar.
En la sesión, el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) no estuvo presente de forma activa: aunque registró asistencia virtual, no respondió al ser llamado para votar. Foto: The Associated Press

Desde una actividad de campaña en Huaycán, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó los lineamientos de su campaña y afirmó que la “hoja de ruta” en un eventual gobierno suyo, incluirá a comunidades indígenas y pueblos amazónicos, sectores que fueron históricamente excluídos.

El candidato sostuvo ante miles de seguidores que “la única hoja de ruta que habrá será la ruta con el pueblo, la ruta con nuestros pueblos amazónicos que han sido aliados en todo el mundo”. Estas declaraciones llegan luego de que Sánchez rechazara adoptar una “hoja de ruta” como la del expresidente Ollanta Humala durante su campaña en 2011, en la que “moderó” su discurso durante la segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori.

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Las declaraciones de Sánchez se produjeron un día luego de haber afirmado que el Perú “está para reinventarse” y que “nosotros no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano”. Además, durante una entrevista en el podcast ‘Pitucos marrones’, el candidato afirmó´que su proyecto político no abandonará la idea de una Asamblea Constituyente.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)

“Creemos que vamos a poder establecer (una alianza) con Obras, sentarnos y detallar el programa que le ofrecemos al Perú, sin hoja de ruta, porque nosotros no vamos a decir ‘nos olvidamos de la nueva Constitución, de la asamblea constituyente’, no”, indicó Roberto Sánchez.

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Rechazo a un “golpe militar”

En días previos, en medio del conteo de votos por parte de la ONPE que mantiene a Roberto Sánchez como el posible rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta, el general en retiro Roger Zeballos, exintegrante del comando Chavín de Huántar, planteó un “golpe militar democrático” para convocar a nuevas elecciones a raíz de la propuesta del candidato Rafael López Aliaga, quien en reiteradas ocasiones acusa la existencia de un supuesto fraude electoral del que hasta el momento no existen pruebas irrefutables.

Ante ello, el candidato de Juntos por el Perú afirmó que rechaza cualquier discurso que vulnere el orden democrático y que su candidatura solo apelará al derecho a la protesta de manera pacífica. “Nosotros somos demócratas, sabemos apelar al derecho a la protesta, al derecho a la movilización, pero siempre en condiciones de paz social”, indicó desde Huaycán.

El General Roger Zeballos afirmó que está dispuesto a “tomar el poder”, asumir la presidencia de forma transitoria “unos meses” para llamar a un nuevo proceso electoral. “Si después de eso me tengo que ir a la cárcel, lo haremos por el Perú”, afirmó. (Video: CTV Perú)

Sánchez presentará a su equipo técnico

El acto en el distrito limeño de Ate incluyó el anuncio de que presentará a su equipo técnico en los próximos días, con especial énfasis en propuestas en economía, justicia, empleo, minería y seguridad ciudadana.

Sánchez manifestó que cuenta con el respaldo del exfiscal José Domingo Pérez y lo vinculó con el proyecto de reforma integral del sistema judicial y la lucha contra el crimen organizado. “Él está comprometido con esta tarea para convocar a los agentes políticos y reformar el sistema de justicia, así como el sistema que permita luchar contra la inseguridad ciudadana”.

El candidato también propuso fortalecer el primer nivel de atención en salud y reiteró su promesa de otorgar indulto a Pedro Castillo. Previamente, visitó al exmandatario en el penal de Barbadillo en un gesto dirigido a reforzar su discurso de continuidad popular. Sánchez acudió acompañado por Analí Márquez y Brígida Curo, candidatas a la vicepresidencia, y por Yenifer Paredes Navarro, cuñada de Castillo y virtual diputada por Cajamarca.

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