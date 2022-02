Peter Fajardo enfurece con Greg Michel por sus declaraciones y envía comunicado: “Tomaré acciones legales”

Peter Fajardo anuncia demanda contra Greg Michel. (Foto: Instagram)

Esto es Guerra se estrena este lunes 21 de febrero y su productor general, Peter Fajardo, fue mencionado nuevamente en el programa Amor y Fuego. Esta vez el exchico reality belga, Greg Michel, lo acusó de haberlo vetado de América Televisión por no haber aceptado salir con él en su momento.

De acuerdo al modelo, quien sufrió un accidente que casi le cuesta la vida, el productor de EEG lo llamó para proponerle que pase un casting y así pueda ingresar al reality. Asimismo, aseguró que en su momento fue aceptado y que solo le faltaba firmar el contrato.

“ Yo ya tenía el contrato por firmar, había hecho las pruebas de los juegos, habíamos grabado un spot... ”, dijo en un primer momento. Además señaló que luego de quedar en que iba a ingresar a Esto es Guerra, Peter Fajardo le habría invitado a salir a comer.

“Me llama Peter y me dice ‘tengo que ver algunos temas más contigo en mi casa’. Me invitó a su casa para afinar algunos detalles, me pareció bastante raro (...) de ahí viene al acoso más fuerte donde te pide para ir al cine, donde te pide para ir a comer”, precisó.

Tras presuntamente rechazar las salidas de Peter Fajardo, Greg Michel contó que el día que fue a firmar contrato e incorporarse al programa, Cathy Sáenz lo llamó a un lado y le dijo que ya habían terminado las grabaciones, por lo que debía esperar ser llamado para participar.

El productor de Esto es Guerra aseguró que Greg Michel busca manchar el estreno de Esto es Guerra con sus declaraciones.

PETER FAJARDO SE PRONUNCIA

Sin pensarlo dos veces, el jefe de prensa del productor de Esto es Guerra se puso en contacto con el programa Amor y Fuego para hacerle llegar un comunicado en el que Peter Fajardo afirmada que las declaraciones de Greg Michel eran totalmente falsas, por lo que iba a proceder a tomar medidas legales.

“Ante las declaraciones emitidas sobre mi persona por el señor Grey Michel en el programa “Amor y Fuego”, me veo en la necesidad de anunciar que tomaré acciones legales contra el señor Grey Michel y contra las personas que sean cómplices de este delito”, dice.

De otro lado, el productor de EEG sostuvo que lo único que busca el modelo belga con estas declaraciones es manchar el estreno de la nueva temporada del reality, algo que no se lo va a permitir.

“ Quiero aclarar que dicha información no corresponde a la verdad, y es lamentable que no se haya verificado o presentado pruebas de lo que se dice públicamente. Es evidente, que más que causarme un daño moral a mí persona, lo que se busca es ensuciar el estreno de la nueva temporada de EEG, el programa en vivo más exitoso de la televisión nacional durante 10 años”, añadió.

GREG MICHEL SE BURLA DE POSIBLE DEMANDA

Luego de escuchar el comunicado, Greg Michel no le tomó mucha importancia y siguió hablando sobre el tema. “Gracias por tu participación”, dijo el modelo tras oír las posible demanda que le entablaría Peter por sus declaraciones en el programa Amor y Fuego.

