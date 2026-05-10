Valeria Flórez y su reflexión en su primer Dia de la Madre: “Es el trabajo más sacrificado, pero también gratificante”

La presentadora Valeria Flórez comparte momentos íntimos de su maternidad, desde el nacimiento de su bebé hasta un paseo familiar, reflexionando sobre este trabajo sacrificado pero gratificante en su primer Día de la Madre.

La presentadora de televisión Valeria Flórez vivió un momento cargado de emoción al celebrar por primera vez el Día de la Madre junto a su hija de siete meses. Durante la transmisión de su programa, la exreina de belleza no pudo contener el llanto al hablar sobre los desafíos y recompensas de esta nueva etapa.

“Es agotador, es el trabajo más agotador de la vida, pero también el más gratificante y todo vale la pena”, compartió la conductora ante las cámaras, dejando ver la intensidad con la que vive su maternidad.

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Desde que nació su hija, Flórez atraviesa un periodo repleto de emociones. Cada instante junto a la pequeña, según explicó, la conmueve profundamente. La exactriz reconoció que la llegada de su bebé redefinió sus prioridades y su manera de ver el mundo.

La conductora de televisión se quebró al hablar de su experiencia como madre en este día tan especial | TikTok

“Cada vez que hablo de mi hija o veo algo de ella, solo lloro. Pero son lágrimas de felicidad porque estoy viviendo la etapa más hermosa de mi vida”, explicó durante la transmisión. La conductora también destacó el papel fundamental de su esposo, Andrés, quien la acompaña en cada paso de esta experiencia familiar.

La exintegrante de ‘América Kids’ abrió su corazón en la reciente edición de ‘Un día en el mall’ al narrar cómo han sido sus primeros meses como madre. “No lo vas a entender hasta que realmente lo eres y tienes a tu hija enfrente”, confesó ante la audiencia. Para Valeria Flórez, la maternidad la impulsó a descubrir nuevas facetas de sí misma y a valorar el esfuerzo de todas las mujeres que transitan por este camino.

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A pesar del cansancio y los cambios que implica criar a una hija, la conductora describió este periodo como una etapa de plenitud. Valoró especialmente el apoyo de su entorno cercano, en especial el de su pareja. “No podría tener a una mejor persona a mi lado para poder tener a mi familia”, expresó refiriéndose a Andrés.

Valeria Flórez compartió un emotivo mensaje sobre la experiencia de ser madre en su primer Día de la Madre, describiéndolo como un trabajo sacrificado pero gratificante.

Además, sostuvo que convertirse en madre no significó perder su identidad, sino fortalecerla y reencontrarse consigo misma. “Estoy disfrutando de mí, siendo igual yo, porque me siento nuevamente yo”, afirmó.

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Le dedicó un mensaje a su madre por su día

Durante la emisión especial, Valeria Flórez aprovechó para reflexionar sobre el rol de las madres y la relación con la suya. Admitió que recién ahora, desde su propia experiencia, comprende las decisiones y sacrificios que enfrentó su mamá durante su crianza. “Desde que soy madre entiendo cada cosa que ha hecho mi mamá por nosotras y lo aprecio demasiado”, sostuvo la presentadora emocionada.

La exactriz y conductora también quiso enviar un mensaje de agradecimiento a su madre, reconociendo la importancia de su ejemplo y apoyo a lo largo de los años. “Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Ahora entiendo cada palabra, cada gesto y cada acción”, expresó con gratitud.

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Valeria Flórez revela que está embarazada y espera a su primer hijo. Infobae Perú / Captura IG

Para Flórez, la educación y fortaleza recibidas en su hogar han sido claves para enfrentar este nuevo reto personal. “Me ha hecho ser tan fuerte y resiliente para ahora poder criar a mi hija”, concluyó ante las cámaras.

La celebración de su primer Día de la Madre marcó un antes y un después en la vida de Valeria Flórez, quien hoy se muestra agradecida por la oportunidad de vivir este momento junto a su familia y, al mismo tiempo, reconoce la labor silenciosa y poderosa de todas las madres.

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