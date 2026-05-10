INPE traslada a los primeros internos bolivianos a su país de origen para que cumplan su condena

INPE inicia repatriación de internos extranjeros con traslado de bolivianos a Santa Cruz y Cochabamba| INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú realizó el primer traslado internacional del año de personas privadas de libertad de nacionalidad boliviana, en el marco del acuerdo bilateral para la transferencia de condenados. La operación forma parte del plan nacional orientado a reducir la sobrepoblación carcelaria y se efectuó bajo estrictos protocolos de seguridad, informó el INPE en un comunicado oficial.

Ejecución del traslado y coordinación binacional

Personal del INPE, junto con efectivos de la Policía Nacional del Perú, movilizó a los internos desde los establecimientos penitenciarios de Puno y Lampa hasta el Centro Binacional de Atención en Frontera, ubicado en la ciudad de Desaguadero. Allí se completó el proceso de entrega a las autoridades de Interpol Bolivia, bajo la supervisión de representantes del Consulado de Bolivia en Puno. La institución penitenciaria precisó que los trasladados son Claudia Jimena Medina Mendoza, quien se encontraba en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Lampa, y Emiliano Cocarico Villca, procedente del penal de Puno.

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En cumplimiento del acuerdo entre Perú y Bolivia para la transferencia de personas condenadas, el INPE efectuó el traslado de dos internos bolivianos que se encontraban recluidos en penales de Puno y Lampa| INPE

En el acto participaron funcionarios de ambos países, quienes verificaron la documentación y el estado de los privados de libertad antes de autorizar su ingreso al territorio boliviano. Según comunicó el INPE, los internos cumplirán el resto de sus condenas en centros penitenciarios de las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba.

Política de deshacinamiento y acuerdos internacionales

La coordinadora de la Unidad Funcional de Cooperación y Asuntos Internacionales del INPE, Kelly Tintaya Flores, aseguró que estos traslados se enmarcan en la política nacional de deshacinamiento y en acuerdos internacionales vigentes. “Este tipo de acciones permiten que los ciudadanos extranjeros sentenciados cumplan sus penas en su país de origen, contribuyendo a la reducción de la sobrepoblación en penales peruanos”, afirmó Tintaya Flores, según se recoge en el comunicado de la institución.

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Por parte del Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Puno, la agente consular Ingrid Valle Vásquez expresó su agradecimiento a las autoridades peruanas y al INPE por facilitar el proceso. Valle Vásquez subrayó la importancia de la cooperación bilateral para garantizar los derechos de los internos y favorecer la reinserción social en su propio entorno nacional.

Perú transfiere a dos reclusos bolivianos en el marco de acuerdo binacional| INPE

Entrega del ‘Pequeño J’ por triple feminicidio

Tony Jansen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, fue extraditado a Argentina este lunes 4 de mayo tras ser entregado a la Interpol por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) del Perú. El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con la participación de la Policía Nacional del Perú, desde el penal de Ancón hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde el detenido completó los trámites migratorios antes de abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.

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La justicia argentina lo requiere como presunto autor intelectual de un triple feminicidio perpetrado en septiembre de 2025 en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Según la investigación, las víctimas, dos jóvenes de 20 años y una menor de 15, fueron citadas a una vivienda, retenidas y asesinadas, presuntamente en el marco de una disputa interna dentro de una organización criminal ligada al narcotráfico y sicariato. Los cuerpos fueron hallados enterrados cinco días después del crimen.

Valverde Victoriano, de 20 años, habría huido de Argentina tras los hechos, pasando por Bolivia antes de ingresar al Perú, donde fue capturado el 30 de septiembre de 2025. La solicitud de extradición presentada por Argentina fue aceptada por el Estado peruano en enero de 2026, permitiendo que el proceso avance únicamente por el delito de homicidio calificado.

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