Día de la madre: ¿Por qué se celebra cada segundo domingo de mayo en Perú?

Niños y niñas de primaria en Perú presentan flores a una mujer adulta, representando a la madre peruana, durante una ceremonia escolar adornada con banderas y banderines. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de la Madre en Perú se ha consolidado como una de las festividades centrales del calendario nacional. Cada segundo domingo de mayo, millones de peruanos se reúnen en sus hogares para rendir homenaje a las madres. Este tributo, que hoy se vive en todo el país, surgió gracias a un proceso que abarcó varias décadas y que unió costumbres populares, influencia internacional y decisiones estatales. La oficialización de esta fecha se logró en 1924 con la promulgación de la Resolución Suprema N.º 677, durante el gobierno de Augusto B. Leguía.

Dia de la madre cada segundo domingo de mayo

La oficialización del Día de la Madre en Perú fue resultado de una iniciativa impulsada por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes promovieron la idea de dedicar una fecha específica para honrar a las madres peruanas. Inspirados por el ejemplo de Estados Unidos y motivados por el respaldo social, el círculo cultural Ariel planteó formalmente la propuesta ante las autoridades. El apoyo obtenido permitió que el gobierno de Augusto B. Leguía promulgara la Resolución Suprema N.º 677, el 12 de abril de 1924, estableciendo el segundo domingo de mayo como la fecha oficial para la celebración.

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La elección del segundo domingo de mayo respondió a la influencia internacional y a la necesidad de unificar la celebración en todo el país. A partir de la promulgación de la norma, colegios, instituciones y comunidades adoptaron la fecha, organizando homenajes y actividades para reconocer el papel de las madres en la sociedad peruana. Desde entonces, esta jornada se mantiene como una tradición nacional, integrando tanto expresiones urbanas como rurales en una misma conmemoración.

Una mujer con vestimenta tradicional andina, portando un ramo de flores con cintas patrias, es homenajeada en un acto cívico en el Parque de la Exposición de Lima en 1924, flanqueada por escolares y autoridades en trajes de época. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes al segundo domingo de mayo

El origen de esta celebración en Perú se remonta a prácticas espontáneas en colegios, parroquias y comunidades rurales. Mucho antes de que existiera una norma que estableciera el Día de la Madre, las escuelas y organizaciones sociales ya dedicaban jornadas para rendir tributo a las mujeres del hogar. Los homenajes incluían misas, declamaciones y pequeños obsequios. En zonas rurales se vinculaban fuertemente a la tradición oral y al reconocimiento colectivo del rol de la madre.

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Durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, la prensa local comenzó a registrar estas iniciativas, lo que contribuyó a su difusión. El impulso internacional también tuvo un peso determinante. En Estados Unidos, la activista Anna Jarvis lideró una campaña que logró que en 1914 el Congreso de ese país declarara el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre. Este modelo se extendió rápidamente por América Latina e influyó en la sociedad peruana, donde sectores estudiantiles y civiles comenzaron a replicar la costumbre de celebrar a las madres en una fecha común.

El Día de la Madre se celebra en diferentes fechas alrededor del mundo. En muchos países, es el segundo domingo de mayo.

En Perú, la propuesta para institucionalizar la fecha provino de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), específicamente del círculo cultural Ariel. Ellos impulsaron la idea de asignar una jornada oficial para homenajear a las madres peruanas. El respaldo social y político a esta iniciativa permitió que el 12 de abril de 1924 se promulgara la Resolución Suprema N.º 677. A partir de ese momento, el segundo domingo de mayo fue designado como el Día de la Madre en Perú, replicando el modelo estadounidense y dotando a la tradición local de un marco normativo.

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La primera celebración oficial ocurrió el 11 de mayo de 1924. Los colegios organizaron ceremonias y uno de los actos más recordados se realizó en el Parque de la Exposición, donde se homenajeó a la filántropa Juana Alarco de Dammert en una ceremonia presidida por el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Manuel Vicente Villarán. El reconocimiento a figuras femeninas emblemáticas fue un componente esencial de las primeras ediciones de la fiesta.

La filántropa peruana Juana Alarco de Dammert recibe un ramo de flores de un niño en una evocadora escena de acuarela en el Parque de la Exposición, acompañada por escolares y autoridades de la época. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de la celebración

El alcance del Día de la Madre se expandió a lo largo del siglo XX. En 1967, el presidente Fernando Belaúnde Terry instituyó el reconocimiento a la “Madre Campesina”, un galardón dirigido a visibilizar el esfuerzo de las madres rurales y a ampliar el significado de la celebración fuera de los centros urbanos. Este acto reflejó la voluntad de las autoridades de integrar a todos los sectores del país en el homenaje.

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Una madre peruana, vestida con falda tradicional andina, recibe obsequios y flores de niños de distintas regiones y épocas en un aula escolar decorada festivamente, simbolizando un homenaje nacional a su día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El carácter laico del Día de la Madre en Perú lo diferencia de otras celebraciones nacionales. No está vinculado a ningún evento histórico ni a figuras religiosas, sino que responde a la universalidad del lazo entre madre e hijo. Este rasgo facilitó su rápida aceptación social e institucional.

Celebración y fechas a nivel internacional

La influencia internacional fue clave en el proceso de institucionalización. La costumbre estadounidense de rendir tributo a las madres encontró eco en las iniciativas de los estudiantes peruanos, quienes lograron que la celebración tuviera un respaldo legal. El modelo de Estados Unidos, oficializado en 1914 tras una campaña liderada por Anna Jarvis, sirvió como referencia directa para la decisión peruana.

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La fecha elegida, el segundo domingo de mayo, coincide con la establecida en países como Estados Unidos, Colombia y Venezuela. En contraste, otras naciones latinoamericanas, como México y El Salvador, celebran el Día de la Madre el 10 de mayo, independientemente del día de la semana.

Poemas para dedicar el Día de la Madre en Perú

Almuerzo familia: una celebración clave

El almuerzo familiar constituye el núcleo de las celebraciones en la actualidad. El encuentro alrededor de la mesa, con la preparación de los platos preferidos de la madre, se ha convertido en una tradición que une a las familias peruanas cada segundo domingo de mayo. Además, la fecha se ha transformado en un momento de agradecimiento colectivo y memoria viva. La celebración cumple en el Perú más de cien años y se ha transformado en un símbolo de gratitud y reconocimiento.

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El Día de la Madre ha atravesado un poco más de un siglo de historia en Perú, arraigándose en la vida cotidiana y en la memoria colectiva. La institucionalización de la fecha permitió que el homenaje a las madres se realice de manera simultánea en todo el país, reforzando los valores familiares y la integración social. Hoy, la jornada reúne tanto expresiones tradicionales como manifestaciones contemporáneas de afecto.

En Perú, el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo, al igual que en muchos otros países.

La consolidación del Día de la Madre en Perú es fruto del esfuerzo conjunto de la sociedad civil, los sectores educativos y las autoridades estatales, y su permanencia en el calendario refleja la importancia de la figura materna en el entramado social peruano. Cada segundo domingo de mayo, la celebración se actualiza y se proyecta hacia las nuevas generaciones, manteniendo vigente el reconocimiento a quienes representan el pilar fundamental de millones de familias.

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