Alejandro Hohberg reconoce la distancia de Cienciano con Alianza Lima en la pelea por el Apertura, pero ”espera ganar” el duelo en Cusco

Alejandro Hohberg marcó el agónico tanto de Cienciano en su visita a Atlético Grau en Sullana. Crédito: Instagram Cienciano.

Alejandro Hohberg se convirtió en el protagonista de la jornada al marcar el gol decisivo que le permitió a Cienciano vencer a Atlético Grau en Sullana, un resultado que revitaliza las aspiraciones del cuadro cusqueño en el Torneo Apertura. El tanto, anotado en los minutos finales, mantiene al equipo dirigido por Horacio Melgarejo en la lucha por la cima, aunque la diferencia con Alianza Lima —actual líder— sigue siendo parcialmente de cuatro puntos.

Tras el encuentro, Hohberg fue autocrítico y realista respecto a la situación del plantel en la tabla de posiciones. “Nosotros lo hemos dicho, sabemos que no dependemos de nosotros, por los rivales que tienen ventaja en puntos. Nosotros enfrentamos a Alianza en la próxima fecha y esperamos ganarlo”, declaró el atacante, dejando en claro que la próxima jornada será determinante para recortar distancias y reavivar la ilusión del ‘papá’ en el campeonato.

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El delantero también hizo hincapié en el esfuerzo colectivo y la gestión de la plantilla ante la doble competencia, ya que Cienciano disputa de manera paralela la Copa Sudamericana. “No hay equipo alternativo, por la doble competencia todos juegan en el plantel. El ’profe’ maneja las cargas. El primer tiempo no jugamos bien, pero si queríamos seguir peleando el torneo debíamos ganarlo como sea”, señaló Hohberg, subrayando la importancia de sumar de a tres para no perderle pisada a los líderes en la recta final del Apertura.

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la victoria de Cienciano en la fecha 14.

Ahora, todas las miradas están puestas en el choque ante Alianza Lima en el Cusco, un duelo clave que podría cambiar el rumbo del campeonato. Los ’blanquiazules’ llegan con la motivación de cobrarse revancha tras los dos partidos del año pasado, en los que Cienciano impuso condiciones tanto en Lima como en Cusco. En ambas ocasiones, la particularidad fue que los entonces dirigidos por Néstor Gorosito sufrieron dos expulsiones por encuentro.

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Alianza Lima vs Cienciano: día y hora del partido por Torneo Apertura 2026

La jornada 15 del Torneo Apertura 2026 tendrá uno de sus puntos más atractivos en el duelo entre Alianza Lima y Cienciano, programado para el sábado 16 de mayo en el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco. Este encuentro ha generado gran expectativa entre los hinchas, que aguardan un partido determinante en la lucha por los primeros puestos del certamen.

La organización ha dispuesto que el inicio del partido sea a las 17:45 horas para los aficionados de Perú, Colombia y Ecuador, facilitando así la sintonía en los principales mercados de la región. Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión comenzará a las 18:45, mientras que el pitazo inicial sonará a las 19:45 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, permitiendo que seguidores de distintos países puedan acompañar el evento en horario nocturno.

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Alianza Lima visitará Cusco para medirse ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Alianza Lima y Cienciano, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 y programado en el estadio Garcilaso de la Vega, solo podrá verse a través de la señal de L1 Max. Este canal, que transmite todos los encuentros de la jornada, está disponible en las principales compañías de cable del país, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza acceso a toda la afición sin importar la región.

Para quienes optan por plataformas digitales, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de seguir el partido en directo desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Así, los hinchas pueden disfrutar del torneo con total libertad, ya sea fuera de casa o desde sus teléfonos móviles, sin depender de la televisión convencional.

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Además, Infobae Perú ha anunciado una cobertura especial que incluirá detalles previos al partido, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas determinantes y declaraciones de protagonistas, asegurando información completa para todos los seguidores de la competencia.