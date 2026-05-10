Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 10 de mayo de 2026

Un cartel digital muestra los altos precios del combustible en una estación de servicio Petroperú en Lima, Perú, con el logo de OSINERGMIN visible, reflejando el impacto del aumento en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Perú ha experimentado aumentos constantes debido a la volatilidad del mercado internacional del petróleo y a la fuerte dependencia del país respecto a los combustibles importados. Este panorama ha provocado subidas recurrentes en las estaciones de servicio, lo que repercute tanto en los conductores privados como en los sectores del transporte público y de carga. La escalada en el costo del combustible repercute directamente en los gastos logísticos y en la movilidad urbana, lo que a su vez incide en el precio final de productos y servicios básicos.

El incremento en el precio de la gasolina golpea con mayor intensidad a los hogares de menores ingresos, que deben asignar una parte importante de su presupuesto mensual al transporte y la adquisición de alimentos. Esta presión sobre la economía familiar reduce el poder adquisitivo y dificulta el acceso a bienes y servicios esenciales. Frente a este contexto, gremios y organizaciones sociales reclaman la intervención del Estado mediante la reducción de impuestos y la implementación de subsidios focalizados, con el objetivo de atenuar el impacto en la economía doméstica y asegurar la disponibilidad de productos fundamentales.

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Tarifas diferenciadas en Lima y regiones

La plataforma Facilito, administrada por OSINERGMIN, se convirtió en una herramienta clave para los conductores tras el alza de precios. Permite comparar valores en tiempo real, una función relevante ante la dispersión tarifaria existente.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre 18,29 y 23,65 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 19,49 y 24,99 soles. El diésel, esencial para el transporte y la industria, presenta precios de 21,58 a 26,49 soles en el mismo distrito.

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Otras zonas muestran un comportamiento similar. En Los Olivos, distrito de Lima Norte, el gasohol regular se vende entre 19,25 y 21,99 soles, el premium entre 19,79 y 24,39 soles y el diésel alcanza valores de 21,39 a 25,19 soles.

Un colectivo y un taxi repostan combustible en una estación PECSA en Lima, Perú, con los precios de diésel, GLP, regular y premium mostrando valores altos que reflejan la actual coyuntura económica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Lima Sur, Chorrillos reporta el gasohol regular más accesible, con precios de 19,65 a 23,49 soles, y el premium entre 20,69 y 25,49 soles. El diésel en esta zona varía de 21,99 a 26,49 soles.

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En San Juan de Lurigancho, distrito de Lima Este, el gasohol regular va de 17,62 a 24,99 soles, el premium de 18,65 a 25,99 soles y el diésel de 20,97 a 26,99 soles.

El diésel más económico se ubica en Villa El Salvador a 21,59 soles, mientras que el gasohol regular más bajo está a 17,84 soles. Y el gosohol premiun se ubica en 19,04 En el Callao, los precios mínimos son de 21,40 soles para el diésel y 18,18 soles para el gasohol de 90 octanos.

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La tendencia al alza también se observa en otras regiones. En Cusco, el diésel se negocia entre 24,39 y 25,99 soles por galón, y en Ica, particularmente en el distrito de Santiago, el gasohol regular llega a 18,27 soles. Estas cifras reflejan el peso de los costos logísticos y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

Vehículos de transporte público y taxis repostan combustible en una estación de servicio en Lima, Perú, con los precios elevados de diésel, GLP y gasolina claramente visibles en el surtidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que impulsan el alza en el petróleo en Perú

Uno de los factores principales detrás del alza de la gasolina en Perú es la fuerte dependencia de combustibles importados. La producción nacional de petróleo no cubre la demanda interna, por lo que el país recurre a la importación de gasolina y otros derivados. Como resultado, cualquier variación en los precios internacionales se refleja rápidamente en el mercado local, lo que genera aumentos en el costo para el consumidor final.

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El comportamiento del precio internacional del petróleo constituye un segundo factor determinante. Las cotizaciones del crudo están sujetas a fluctuaciones constantes por causas como conflictos geopolíticos, acuerdos de recorte o aumento de producción entre países exportadores y cambios en la demanda global. Cuando el precio internacional sube por estos motivos, el valor de la gasolina importada también se incrementa, impactando directamente en los precios que se registran en las estaciones de servicio peruanas.

Una estación de servicio Petroperú en Lima muestra precios elevados para gasohol, diésel y GNV, reflejando el impacto económico en la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tercer factor relevante es la carga tributaria que grava los combustibles en Perú. El precio de la gasolina incluye impuestos como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que representan una proporción importante del valor final. Ante cualquier aumento en los precios internacionales, estos impuestos amplifican el efecto de los incrementos, generando una mayor presión sobre los usuarios.

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En conjunto, la dependencia de las importaciones, la volatilidad del mercado internacional y la estructura impositiva nacional explican por qué el precio de la gasolina en Perú presenta incrementos frecuentes y pronunciados. Estos factores afectan tanto a los consumidores particulares como a los sectores productivos y de transporte, incidiendo en el costo de vida y en la economía general del país.

Gasolinas de 84 y 90 octanos y el diésel no estarán gravados con el impuesto al consumo. Foto: Andina

¿Por qué Petroperú no produce petróleo a su máxima capacidad?

Petroperú no produce petróleo a su máxima capacidad debido a limitaciones en la infraestructura de extracción y refinación. Muchas de sus operaciones dependen de instalaciones antiguas o con necesidad de modernización, lo que restringe el volumen de crudo que puede ser procesado de manera eficiente. Además, algunos proyectos de ampliación o mejora han presentado retrasos por cuestiones técnicas, financieras o de gestión, dificultando el aumento sostenido en los niveles de producción.

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Otro factor relevante es la compleja situación financiera de la empresa. Petroperú ha enfrentado periodos de endeudamiento y dificultades para acceder a nuevas inversiones. Esta situación limita la capacidad de la compañía para invertir en exploración, perforación de nuevos pozos y mantenimiento de los existentes. Sin recursos suficientes, la empresa debe priorizar operaciones básicas y postergar expansiones o mejoras tecnológicas que podrían elevar la producción.

Asimismo, la actividad petrolera de Petroperú se ve condicionada por factores sociales y ambientales en las regiones donde opera. La presencia de comunidades indígenas y la necesidad de cumplir con estrictos estándares ambientales han generado conflictos y paralizaciones en diversas zonas de extracción. Estos desafíos obligan a la empresa a detener temporalmente operaciones o a reducir su ritmo, impidiendo alcanzar su potencial productivo máximo.

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La sede de Petróleos del Perú (Petroperú), empresa estatal dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles, es vista en el distrito de San Isidro en Lima, Perú, 4 de mayo de 2017. REUTERS/Mariana Bazo

Refinería de Talara y la refinería de Conchán: Importancia y legado

La refinería de Talara, ubicada en la región Piura, es una de las instalaciones más importantes del sistema energético peruano. Su capacidad de procesamiento permite abastecer una parte significativa de la demanda nacional de combustibles, como gasolina, diésel y otros derivados del petróleo. La modernización realizada en los últimos años ha incrementado su eficiencia y le ha permitido producir combustibles con menores niveles de azufre, cumpliendo estándares ambientales internacionales y mejorando la calidad del suministro energético en el país.

Refineria de Talara - Petroperu

Por su parte, la refinería de Conchán, situada en Lima, cumple un papel estratégico en la distribución de combustibles en la zona central del país. Aunque su capacidad de procesamiento es menor en comparación con la de Talara, Conchán resulta fundamental para asegurar el abastecimiento de la capital y de regiones próximas. Además, su ubicación facilita la logística y la distribución eficiente de combustibles hacia uno de los principales mercados de consumo de Perú.

Refinería de Conchán - Petroperú

Ambas refinerías son piezas clave para la seguridad energética nacional. Al reducir la dependencia de combustibles importados, contribuyen a estabilizar el abastecimiento interno y a mitigar el impacto de las fluctuaciones del mercado internacional. Su operación sostenida resulta esencial para el funcionamiento de sectores productivos, el transporte y la vida cotidiana de millones de peruanos.