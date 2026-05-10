Actores de ‘Señora del destino’, entre ellos Magdyel Ugaz y Jimena Lindo, protagonizaron una tarde inolvidable para las mamás peruanas con shows, sorteos y sorpresas. Difusíon: Del Barrio Producciones

Magdyel Ugaz, Jimena Lindo y más actores de ‘Señora del Destino’ celebraron el Día de la Madre con miles de mamás en una jornada inolvidable en el centro comercial Minka, en el Callao.

El sábado 9 de mayo, más de cinco mil personas se congregaron para rendir homenaje a las madres peruanas y disfrutar de una verdadera fiesta familiar junto al elenco de la exitosa telenovela.

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La actividad, que se extendió desde las 3:00 p.m. hasta las 7:30 p.m., se convirtió en uno de los eventos más multitudinarios organizados por la producción.

Una tarde de emoción y música junto al elenco de ‘Señora del Destino’

Familias enteras llegaron desde distintos distritos para compartir con sus artistas favoritos y vivir momentos de alegría y cercanía. Además de Magdyel Ugaz y Jimena Lindo, participaron figuras como Jesús Neyra, Diego Villarán, Gilberto Núñez, Filippo Storino, Sebastián Monteghirfo, Oscar López Arias, Valeria Conroy, Iván Chávez, Jano Baca, Fernanda Llanos, Daniela Olaya, Stefano Salvini, Lelé Guillén, Nathalia Vargas, Rodrigo López y Valeria Ríos.

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Todos fueron recibidos entre aplausos, selfies y muestras de cariño por parte de los asistentes, quienes aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías y pedir autógrafos durante toda la tarde.

Magdyel Ugaz, Jimena Lindo y más actores de ‘Señora del Destino’ celebraron el Día de la Madre con miles de mamás. Difusión.

Momentos destacados: música en vivo y sorpresas para mamá

Uno de los momentos más celebrados del evento fue la primera presentación musical de Diego Villarán y Fernanda Llanos juntos en el escenario, sorprendiendo al público con una emotiva interpretación que desató los aplausos de todos los presentes.

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La jornada también contó con shows de Los Fernández y la cantante María Grazia Polanco, quien puso a bailar a la audiencia con temas de salsa y cumbia, además de interpretar en versión salsa la canción oficial de la novela, “Estás Ahí”.

“Vamos a homenajear a todas las mamitas como se debe y a las que no la tienen recordar lo mejor que ella nos dejó”, comentó María Grazia, emocionada por el cariño del público.

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María Grazia Gamarra deleitó a las manitas de Minka con varias canciones. Difusión.

Premios, sorteos y muchas sorpresas

La celebración incluyó sorteos de grandes premios como un juego de sala comedor, combos de artefactos y canastas de víveres, generando entusiasmo entre las mamás asistentes que permanecieron hasta el final. El actor Miguel Álvarez fue el encargado de animar el evento, manteniendo la energía y conectando con las familias presentes.

Al cierre, los actores de ‘Señora del Destino’ agradecieron el respaldo y la conexión que la novela viene logrando con las familias peruanas cada noche. “Este cariño es el motor que nos impulsa a dar lo mejor en pantalla”, señaló Jimena Lindo, mientras Magdyel Ugaz destacó el valor de la televisión para unir a las familias y crear momentos de felicidad compartida.

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El éxito de la celebración por el Día de la Madre dejó en claro el fenómeno que representa ‘Señora del Destino’ en la televisión nacional. La producción no solo entretiene, sino que también acompaña y emociona a miles de familias, convirtiendo a sus actores en referentes de cercanía y empatía.

Magdyel Ugaz, Jimena Lindo y más actores de ‘Señora del Destino’ celebraron el Día de la Madre con miles de mamás. Difusión.

Reflexión: celebrar a mamá en comunidad

Eventos como el de Minka demuestran la importancia de celebrar a las madres en comunidad, generando espacios de encuentro y reconocimiento para quienes cumplen el rol más importante en la familia. La fiesta del sábado quedará en la memoria de las mamás y sus familias como un homenaje lleno de música, emoción y gratitud.

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‘Señora del Destino’ reafirma su compromiso de acompañar a los hogares peruanos con historias que reflejan la vida, los desafíos y los sueños de todos. Y su elenco, siempre dispuesto a compartir con el público, se consolida como parte esencial de la gran familia peruana.

El elenco de ‘Señora del destino’ sobre el escenario saludando a miles de fans y familias. Difusión.