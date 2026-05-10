Renovación Popular hace nueva denuncia sobre pérdida de actas y realizan marcha en Jesús María

Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Renovación Popular y su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, denunciaron la presunta desaparición o deterioro de 94 actas electorales correspondientes a los recientes comicios presidenciales. Sostienen que este incidente podría afectar 28 mil votos registrados en distintas jurisdicciones, entre ellas mesas de Lima Metropolitana, el Callao y centros de votación en el extranjero. La agrupación exige una revisión exhaustiva para preservar la transparencia antes de la oficialización de los resultados.

El partido señala que los votos físicos asociados a estas actas estarían resguardados en las ánforas electorales. Reclaman que las autoridades realicen el recuento completo de los sufragios emitidos, con el argumento de que la estrecha diferencia entre los candidatos obliga a esclarecer los hechos para garantizar la legitimidad del proceso.

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En su pronunciamiento, Renovación Popular indica que la falta de identificación de responsables y la ausencia de denuncias formales contra funcionarios electorales aumentan la preocupación ciudadana sobre la integridad del proceso. Recalcan que aún no se ha brindado información concreta sobre los posibles implicados, por lo cual demandan respuestas inmediatas para preservar la confianza pública.

Renovación Popular exige conteo físico tras presunta pérdida de 94 actas

Frente a la pérdida o deterioro de actas, Renovación Popular solicita que el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales realicen una auditoría detallada de los votos almacenados en las ánforas. Afirman que solo así se podrá garantizar que todos los sufragios sean correctamente contabilizados y evitar la exclusión de electores por causas administrativas.

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Renovación Popular, a través de su Comité Ejecutivo Nacional, denuncia la presunta desaparición o deterioro de 94 actas electorales que podrían afectar 28 mil votos y exige una revisión exhaustiva para garantizar la transparencia. (Fuente: Facebook / Rafael López Aliaga)

La agrupación sostiene que la revisión exhaustiva de actas y votos físicos es indispensable dada la escasa diferencia que separa a los principales postulantes al balotaje. Solicitan además la publicación de información sobre el origen de las irregularidades detectadas.

El partido también critica la falta de sanciones e investigaciones formales sobre funcionarios presuntamente implicados en la desaparición o deterioro de las actas. Insisten en que la ciudadanía demanda explicaciones y una actuación responsable de las autoridades electorales para evitar sospechas sobre los resultados.

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Plantón convocado por López Aliaga

Como respuesta a la controversia, Rafael López Aliaga llamó a simpatizantes y ciudadanos a participar en la Marcha por la Democracia, como la denominaron sus organizadores, programada para hoy sábado 9 de mayo, con inicio en el Campo de Marte (Jesús María) y destino final en la sede del Jurado Nacional de Elecciones. El evento fue presentado como un acto cívico para exigir el respeto al voto y la transparencia electoral.

Este cartel anuncia la 'Marcha por la Democracia', convocada por Rafael López Aliaga para el 9 de mayo, partiendo del Campo de Marte, exigiendo respeto al voto y transparencia electoral. (Fuente: Facebook / Rafael López Aliaga)

Durante su convocatoria, López Aliaga afirmó que las autoridades electorales, especialmente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, no estarían cumpliendo con el deber de proteger la voluntad popular. “Este sábado los espero en la tarde para otro plantón, otra marcha, a las 5 de la tarde”, indicó el candidato.

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El exalcalde reiteró la necesidad de vigilancia ciudadana y cuestionó el accionar de las autoridades. Hasta la fecha, los organismos responsables han reiterado la validez del proceso y la inexistencia de pruebas que respalden las denuncias de manipulación masiva de votos.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, advirtió que convocará a una 'Marcha de los Cuatro Suyos' si el Jurado Nacional de Elecciones proclama una segunda vuelta sin una auditoría internacional previa.

Más de quince JEE desestimaron solicitudes de López Aliaga para anular votos

En paralelo a las manifestaciones, más de quince Jurados Electorales Especiales (JEE) de distintas regiones rechazaron los pedidos de Renovación Popular y Rafael López Aliaga para anular los votos de las mesas de la denominada serie 900.000. Según expedientes revisados, al menos cincuenta solicitudes de nulidad fueron declaradas improcedentes en distritos como Huarochirí, Chanchamayo, Jaén, Lima Sur 1, Tumbes y Puno, entre otros.

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La mayoría de los pedidos de nulidad fueron desestimados por presentarse fuera de plazo, ya que el término legal venció el 15 de abril. Otras solicitudes fueron rechazadas por no adjuntar la tasa electoral correspondiente o por falta de legitimidad, debido a que no fueron presentadas por el personero acreditado de Renovación Popular, sino por el propio López Aliaga o su abogado.

Algunos JEE, como el de Lima Oeste 3, descartaron el argumento de inconsistencia entre votos presidenciales y congresales al explicar que el “voto cruzado” es una práctica válida según la legislación electoral. El JEE de Santa calificó de “simple opinión vacía de criterio científico” el denominado “estudio grafotécnico” presentado para cuestionar la autenticidad de firmas en las actas. Además, el JEE de San Román alertó que el partido buscaba extender la nulidad a más de cuatro mil mesas sin individualizar hechos concretos ni demostrar incidencia real en los resultados.

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