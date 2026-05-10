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Luciana Fuster será la anfitriona de Fashion Connect Cannes, el evento más exclusivo del Festival de Cine de Cannes

La modelo peruana compartió su emoción por liderar uno de los encuentros de moda y glamour más importantes del mundo, en el marco del prestigioso festival francés.

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Luciana Fuster anuncia que será anfitriona del exclusivo evento Fashion Connect Cannes, que se realizará en el legendario Hôtel Carlton durante el Festival de Cine de Cannes.

Luciana Fuster será la anfitriona del prestigioso evento internacional Fashion Connect Cannes, una de las citas más exclusivas del mundo de la moda y el glamour durante el Festival de Cine de Cannes 2026.

La modelo y comunicadora peruana compartió con orgullo la noticia en sus redes sociales, consolidando así su proyección internacional y posicionándose como una de las figuras más influyentes de Latinoamérica en el circuito de la moda global.

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El evento, que se celebrará el próximo 17 de mayo en el legendario Hôtel Carlton, promete ser una noche inolvidable donde la elegancia, el lujo y las conexiones de alto nivel marcarán la agenda en la Croisette.

Luciana Fuster anuncia que será anfitriona del exclusivo evento Fashion Connect Cannes, que se realizará en el legendario Hôtel Carlton durante el Festival de Cine de Cannes. IG
Luciana Fuster anuncia que será anfitriona del exclusivo evento Fashion Connect Cannes, que se realizará en el legendario Hôtel Carlton durante el Festival de Cine de Cannes. IG

Fashion Connect Cannes: el evento más exclusivo de la moda en el festival francés

Fashion Connect Cannes es mucho más que un simple desfile. Se trata de una plataforma internacional de networking y visibilidad para diseñadores, celebridades, influencers y figuras clave de la industria de la moda, el cine y la música. Organizado por Clegg en colaboración con Royal Gentlemen, este evento ha sido consolidado como uno de los puntos de encuentro más selectos dentro del calendario del Festival de Cine de Cannes.

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Cada año, Fashion Connect Cannes reúne a un círculo muy reducido de invitados, seleccionados por invitación exclusiva, quienes disfrutan de una experiencia VIP en el Hôtel Carlton, epicentro del glamour en la ciudad francesa.

Luciana Fuster: anfitriona de lujo y embajadora peruana en Cannes

La elección de Luciana Fuster como anfitriona del Fashion Connect Cannes es un reconocimiento a su trayectoria ascendente y su capacidad para representar con elegancia el espíritu de la moda internacional. La modelo ha sabido consolidar su imagen y conquistar espacios de alto perfil, siendo hoy una de las personalidades peruanas con mayor proyección en el mundo del entretenimiento y el lifestyle.

En su anuncio, Luciana expresó: “Estamos verdaderamente honrados de anunciar que seré la anfitriona del prestigioso evento Fashion Connect Cannes durante el Festival de Cine de Cannes. Una experiencia VIP exclusiva donde elegancia, influencia y conexiones excepcionales se unen para una noche inolvidable en el corazón de Cannes”.

Luciana Fuster será la anfitriona VIP del evento Fashion Connect Cannes, el punto de encuentro de celebridades, diseñadores y figuras internacionales en el Festival de Cine de Cannes. IG
Luciana Fuster será la anfitriona VIP del evento Fashion Connect Cannes, el punto de encuentro de celebridades, diseñadores y figuras internacionales en el Festival de Cine de Cannes. IG

El Hôtel Carlton: escenario de glamour y exclusividad

El Hôtel Carlton, ubicado en la icónica Croisette de Cannes, es el escenario elegido para este evento ultraprivado. Este histórico hotel ha sido sede de innumerables encuentros de lujo y ha albergado a estrellas de todo el mundo durante el Festival de Cine de Cannes. Su salón principal será el epicentro de la moda, el glamour y el networking internacional el próximo 17 de mayo.

El evento promete deslumbrar a los asistentes con la presencia de celebridades del cine, la moda, el deporte y la música, en una noche donde todo está diseñado para sorprender y conectar a los protagonistas más influyentes de la industria.

¿Qué es Fashion Connect Cannes y por qué es tan exclusivo?

Fashion Connect Cannes se desarrolla durante la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes, sirviendo como una sofisticada plataforma de networking para diseñadores, celebridades y personalidades influyentes. Más que un desfile, es un espacio donde la moda se fusiona con el séptimo arte y el lujo, potenciando colaboraciones y alianzas estratégicas en un entorno de glamour clásico.

El acceso es estrictamente por invitación, garantizando así un ambiente selecto y propicio para establecer relaciones de alto nivel en la industria global.

Luciana Fuster y el impacto de la moda peruana en escenarios internacionales

La presencia de Luciana Fuster como anfitriona en un evento de tal magnitud es motivo de orgullo para el Perú. Su carrera, marcada por logros en el modelaje y la comunicación, suma ahora un capítulo internacional al representar la elegancia y versatilidad de la mujer latinoamericana en un contexto de máximo prestigio.

Este nuevo desafío consolida su influencia y la posiciona como embajadora de la moda y la cultura peruana ante el mundo, abriendo puertas para más talento nacional en escenarios globales.

Expectativa y repercusión: una noche que promete ser inolvidable

La noticia ha causado revuelo en redes sociales y medios especializados, que ya anticipan una cobertura especial del Fashion Connect Cannes. La participación de Luciana Fuster como anfitriona genera expectativa sobre sus looks, su desenvolvimiento y la presencia de otras figuras internacionales que compartirán la velada junto a ella.

El evento será, sin duda, una vitrina de tendencias, alianzas y momentos icónicos, enmarcados por la sofisticación del Hôtel Carlton y el ambiente único del Festival de Cine de Cannes.

Luciana Fuster en una sesión de fotos elegante, lista para el Fashion Connect Cannes. IG
Luciana Fuster en una sesión de fotos elegante, lista para el Fashion Connect Cannes. IG

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