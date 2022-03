Gian Piero Díaz quiere ver a Renzo Schuller en la conducción de Esto es Guerra: “Sería un golazo” | ENTREVISTA

Gian Piero Díaz habló la posible entrada de Renzo Schuller a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Un momento bastante triste vivieron los seguidores de Esto es Guerra al saber que Gian Piero Díaz renunció a la conducción del reality. El actor señaló que su decisión se debía netamente a temas familiares, pues deseaba pasar más tiempo con su esposa e hijos.

Sin embargo, al poco tiempo se conoció que el popular ‘Pipi’ no se iba a alejar de la televisión por completo, pues estaba involucrado en dos proyectos para Willax TV (Sorpréndete y Abrazo de Gol). Cabe precisar que esta noticia ya había sido adelantada por Rodrigo González en su programa Amor y Fuego.

Ahora, alejado del mundo de los reality, Gian Piero Díaz tuvo una entrevista con Infobae, donde nos respondió si ahora pasa más tiempo con su familia, sobre el posible ingreso de su excompañero Renzo Schuller a Esto es Guerra y la supuesta enemistad que tiene con Johanna San Miguel.

- ¿Ya has visto la nueva temporada de Esto es Guerra?

Tengo los horarios complicados, por las grabaciones, pero si he podido ver extractos, a veces veo las cosas que sube Johanna, sube María Pía o los chicos también. Es una programa que tiene su público, la gente los quiere y los sigue. Que tenga todo los años de vida que Dios quiera.

- ¿Qué te parecen los nuevos integrantes de Esto es Guerra?

El productor es el que decide quien entra y quien sale, pero en el tiempo yo entiendo que se queda el que sabe competir, los que tienen aptitudes para la competencia , ya dependerá de ellos.

- ¿Qué consejo le darías a Luciana Fuster luego que denunciara que sufre bullying en las redes sociales?

Es duro cuando tu abres tu vida personal o amical, ya es complicado tratar de cerrar este tema, lo cual no implica que haya mucha gente que en realidad lo único busca es cargar sus frustraciones en otras personas. Ni todo es muy bueno, ni todo es muy malo. Yo siempre le he aconsejado a los chicos que escuchen a los fans agradecidos y los comentarios negativos dejarlos de lado . ¿Cómo cierras la puerta si ya lo abriste? Hay un montón de gente que en redes que solo vive para hacer daño. Yo digo, ¿para qué siguen a una persona si solo están esperando que tropiece para caerle encima? Hay que evitar mucho exponer las relaciones sentimentales, los hijos, etc (en redes sociales).

- Te alejaste de Esto es Guerra para pasar más tiempo con tu familia... ¿lo has logrado?

La verdad es que sí, mucho, han cambiado por completo mis horarios, ya no son los mismos días que tengo, son programas (Sorpréndete y Abrazo de gol) que tengo la posibilidad de grabarlos dos días a la semana y el resto de los cinco días la paso con mi familia.

- ¿Has podido hablar con Renzo Schuller luego de tu salida de Esto es Guerra?

Sobre ese tema en particular yo prefiero no decir nada porque se empieza con una frase y esa frase termina siendo un teléfono malogrado.

- Me imagino que no tendrías ningún problema en trabajar junto a Renzo Schuller...

Después de la pandemia solo se me ocurre decir que todo puede suceder, uno no sabe lo que puede pasar y menos ahora.

- ¿Crees que Renzo Schuller logre ingresar a la conducción de Esto es Guerra?

Me parece que sería un golazo ver a Johanna y Renzo enfrentados defendiendo a sus equipos. Renzo conoce el formato a la perfección.

- ¿Te llevabas mal con Johanna San Miguel detrás de cámaras?

Lo que pasa es que la gente cree que muchas veces las cosas traspasan las pantallas, pero no, al contrario a Johanna yo le tengo un cariño enorme, es tremenda mamá, yo solo tengo cosas buenas que decir sobre ella. La verdad es que extraño compartir con ella porque es muy ‘mosca’, muy rápida en su chamba. Le tengo un súper cariño y tenemos una gran amistad.

