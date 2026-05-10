Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: canal tv online del clásico en el Camp Nou por LaLiga 2026

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú. Crédito: Goal.pl.

Hoy, domingo 10 de mayo, FC Barcelona se encuentra ante una oportunidad histórica: conquistar el título de LaLiga 2025/2026 precisamente frente al Real Madrid en el Camp Nou. El conjunto de Hansi Flick llega a este clásico en un momento inmejorable, con 11 puntos de ventaja sobre los ’blancos’ a falta de solo cuatro jornadas. Pese a la sensible baja de Lamine Yamal, los ’azulgranas’ solo necesitan un empate o una victoria para asegurar el bicampeonato y celebrar la corona ante los ojos de su eterno rival.

El panorama es radicalmente opuesto para el Madrid. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa atraviesa una profunda crisis, tanto en lo futbolístico como en la interna del vestuario. A los malos resultados se suma el fuerte rumor de una gresca entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, una situación que refleja la tensión que vive el cuadro merengue. Mientras el Barça saborea la gloria inminente, el Madrid llega golpeado y con la urgencia de evitar que su máximo perseguidor festeje el título en su propia cara.

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Dónde ver Real Madrid vs Barcelona por clásico de LaLiga 2026

El clásico entre Barcelona y Real Madrid se transmitirá en vivo para toda Latinoamérica a través de DSports (anteriormente DirecTV Sports). Además de la señal televisiva, los aficionados contaron con la opción de ver el partido vía streaming mediante la plataforma DGO, accesible desde computadoras, Smart TV o dispositivos móviles. De esta manera, los seguidores tuvieron diversas alternativas para no perderse ningún momento del encuentro.

Barcelona se medirá con Real Madrid por LaLiga. (LaLiga)

Horario de Real Madrid vs Barcelona por clásico de LaLiga 2026

El esperado clásico entre Barcelona y Real Madrid se llevará a cabo en el Camp Nou. Para el público peruano, la transmisión en directo iniciará a las 14:00 horas, generando una enorme expectativa entre los aficionados que aguardan el choque de los dos gigantes del fútbol español.

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El encuentro paralizará el continente y podrá seguirse en diversos horarios según la ubicación: a las 14:00 horas en Colombia y Ecuador; a las 15:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y la costa este de Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.); mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la cita será a las 16:00 horas. De esta manera, el clásico promete congregar a una audiencia masiva en toda la región.

Así llegan Real Madrid y Barcelona al clásico español

El clásico de este domingo se perfila como el duelo definitivo por el título, con un FC Barcelona que ostenta una cómoda ventaja de once puntos sobre el Real Madrid a falta de solo doce por disputarse. El equipo de Álvaro Arbeloa llega al Camp Nou con la obligación imperiosa de ganar para mantener vivo el suspenso en LaLiga; cualquier otro resultado entregará la corona automáticamente a los dirigidos por Hansi Flick.

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Un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Stringer)

Los ’blaugranas’ aterrizan en este compromiso tras un valioso triunfo por 2-1 ante Osasuna en Pamplona, gracias a las anotaciones de Robert Lewandowski y Ferran Torres. Por su parte, el conjunto ’merengue’ viene de cumplir su tarea al vencer 2-0 al Espanyol con un doblete de Vinicius Junior. Sin embargo, la balanza se inclina hacia los locales: un empate o una victoria bastarán para que el Barcelona sentencie el campeonato de forma anticipada y celebre el bicampeonato ante su eterno rival.

Problemas en la interna del Real Madrid

El vestuario del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más críticos bajo la gestión de Álvaro Arbeloa, sacudido por los fuertes rumores de una gresca interna entre dos de sus pilares: Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Aunque el club ha intentado mantener un hermetismo absoluto, la tensión es evidente y las especulaciones sobre un quiebre en la relación entre el uruguayo y el francés han acaparado las portadas de la prensa deportiva en España.

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La controversia cobró mayor fuerza tras una reciente aparición pública de Valverde. El ’Halcón’ compartió con su entorno cercano y dejó entrever en sus redes sociales que presentaba un golpe visible, lo que muchos han interpretado como la prueba física del altercado en Valdebebas. Según fuentes cercanas al club, las discrepancias futbolísticas y la frustración por el rendimiento irregular del equipo habrían detonado un cruce de palabras que escaló rápidamente a la confrontación física.

El comunicado de Fede Valverde sobre el cruce con Tchouaméni

Este incidente ocurre en el peor escenario posible, a las puertas de un clásico ante el Barcelona que podría definir LaLiga. Con el equipo fracturado y los líderes del mediocampo distanciados, el Madrid enfrenta el reto de recuperar la armonía interna antes de que el caos extradeportivo termine por sepultar sus aspiraciones en la temporada.

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