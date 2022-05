Esto es Guerra: Nuevo spot aviva rumores sobre ingreso de Renzo Schuller al reality de competencia

Esto es Guerra presentará a su nuevo conductor este lunes 9 de mayo. (Foto: América TV)

Tal y como se anunció hace meses, María Pía Copello abandonó la conducción de Esto es Guerra en una emotiva despedida organizada por Johanna San Miguel y los competidores de ambos equipos. La animadora infantil no aguantó las lágrimas al tener que decir adiós al reality de competencia, donde diariamente defendía a capa y espada la camiseta de los Combatientes.

“Qué difícil, creo que muchas veces por eso no quiero regresar… Las despedidas son difíciles, es una tristeza muy grande, pero a la vez pues ya creo que los motivos se saben de sobra. Hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar todavía”, expresó Copello, quien no descartó volver a Esto es Guerra en un futuro.

María Pía Copello se quiebra durante su despedida de EEG. (Foto: Captura de TV)

En medio de su discurso, la recordada presentadora de María Pía y Timoteo indicó que se siente tranquila porque el conductor que pronto la reemplazará sacará cara por su equipo. Recordemos que los Combatientes son varios participantes que iniciaron en el reality de ATV y que emigraron a América TV cuando el programa acabó.

“Sé que llega una persona que va a ser muy especial, se va a ganar su corazón, aquí esa persona va a defender muy bien a los Combatientes . Agradecerles a los combatientes el cariño, gracias por la oportunidad y gracias a todos”, manifestó conmovida.

¿SE TRATA DE RENZO SCHULLER?

Esto es Guerra decidió emitir un avance promocional de lo que tratará el programa este lunes 9 de mayo. En las imágenes, se puede observar a María Pía Copello despidiéndose de Johanna San Miguel mientras que una voz en off anuncia que se vendrán cambios inesperados en el reality, pues esta temporada se celebran los 10 años al aire.

“Muchas cosas cambiarán en EEG. Vuelve la real rivalidad. Guerreros y Combatientes regresan a la esencia de esta guerra”, se escucha. Para los seguidores más fieles del reality, estas palabras significarían que Esto es Guerra volverá al formato con el que se hizo popular entre los años 2012 al 2015: Leones vs. Cobras.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la silueta que apareció al final del spot. “Conoce quién será la nueva dupla de Johanna en estos 10 años. Un programa imperdible”, relata la voz en off mientras que un hombre de contextura mediana sale de un auto y llega al set de América Televisión.

Aunque no se ha dado más pistas sobre el nuevo presentador, los fans de Combate han señalado que es nada más ni nada menos que Renzo Schuller, quien acompañó por 7 años a Gian Piero en la conducción del reality de competencia de ATV.

Mira el spot de Esto es Guerra sobre el nuevo conductor del reality de competencia | VIDEO: América TV / Esto es Guerra

RUMORES SERÍAN CIERTOS

En febrero de este año, antes de que María Pía Copello sea anunciada como la conductora de Esto es Guerra, Rodrigo González indicó que la animadora infantil sería la dupla momentánea de Johanna San Miguel, ya que la producción tiene otra figura en mente para ser el representante de los Combatientes.

El conductor de Amor y Fuego precisó que la idea es que María Pía cubra por un tiempo el espacio de Renzo Schuller, pues él sería el verdadero conductor del programa tras la renuncia de Gian Piero Díaz . “Luego de este periodo de tiempo, ¿quién va a aparecer? Están esperando que venza su contrato (con Latina) para presentarlo esta temporada. Renzo Schuller”, dijo.

Las especulaciones cobraron fuerza cuando, efectivamente, Copello fue presentada como la conductora de EEG. Además, porque el popular ‘Shu Shu’ afirmó que su contrato con Latina terminaba el sábado 7 de mayo, coincidentemente un día después de que la animadora infantil se despidiera del programa.