Perú

Poder Judicial impone 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, ex jefe de la ONPE

Juez aceptó el pedido de la Fiscalía y ordenó que el exfuncionario no pueda salir del país durante ese período

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FILE PHOTO: Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo
FILE PHOTO: Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

El Poder Judicial dictó este jueves 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como parte de una investigación por presunta colusión durante el desarrollo de las elecciones del último 12 de abril.

La resolución judicial impide al exfuncionario abandonar territorio nacional mientras continúan las diligencias fiscales.

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