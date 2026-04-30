Poder Judicial impone 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, ex jefe de la ONPE

El Poder Judicial dictó este jueves 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como parte de una investigación por presunta colusión durante el desarrollo de las elecciones del último 12 de abril.
La resolución judicial impide al exfuncionario abandonar territorio nacional mientras continúan las diligencias fiscales.
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