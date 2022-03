Renzo Schuller no descarta conducir Esto es Guerra tras salida de Gian Piero Díaz: “Aprendí a no decir que no” | ENTREVISTA

Renzo Schuller se pronuncia sobre la posibilidad de conducir Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Luego de haber compartido la conducción de Combate con Gian Piero Díaz por siete años, Renzo Schuller sorprendió a los televidentes al reaparecer en televisión como jurado, una faceta nunca antes vista. Todos los sábados, el conductor de 45 años califica el desempeño de los participantes de Perú Tiene Talento, que se transmite por la señal de Latina Televisión.

En el programa concurso, el también actor comparte la silla de jurado junto a Ricardo Morán, Mimy Succar y Gianella Neyra. En la conducción se encuentra Mathías Brivio, quien se rumoreó por largo tiempo que mantenía una supuesta enemistad con Schuller, aunque esto ha sido descartado por el mismo expresentador de Esto es Guerra.

Aunque la presencia de Renzo Schuller en Perú Tiene Talento ha alegrado a sus fans, otros se encuentran ilusionados con la idea de verlo nuevamente en un programa reality. Esto empezó por las especulaciones que arrojó Rodrigo González en Amor y Fuego, asegurando que el recordado ‘Shu Suh’ sería el reemplazo de Gian Piero en Esto es Guerra.

En medio de estos rumores, Infobae conversó con Renzo Schuller sobre su participación en Perú Tiene Talento, sobre la posibilidad de conducir EEG junto a Johanna San Miguel y sobre su actual relación con Gian Piero Díaz, quien ha decidido cambiar de casa televisiva.

Renzo, es tu primera vez como jurado. ¿Cómo te has sentido en esta nueva faceta?

Muy feliz la verdad. Me siento contento por muchos motivos. Primero porque he estado rodeado de gente espectacular, tanto el jurado, la conducción y la producción del programa. El ambiente es muy cálido, tranquilo. Además, porque he estado disfrutando y sorprendiéndome de la cantidad de talento que se presenta.

Compartes la silla de jurado junto a otros grandes talentos. ¿Cómo ha sido para ti estar al lado de Ricardo Morán, Gianella Neyra y Mimy Succar?

Lo máximo, ya los conozco a todos. Con Ricardo hemos trabajado hace bastantes años. Con Gianella he hecho cine, teatro y varias cosas; la conozco hace un montón de tiempo. Hay una relación cercana con cada uno de ellos. Mimy Sucar es una mujer espectacular, es muy divertida.

Se rumoreó por mucho tiempo que existía una rencilla con Mathías Brivio. En el programa se ve que se llevan muy bien…

Nunca tuve una enemistad con él. Es más, cuando se decía eso yo seguía hablando con él y nos reíamos. Nunca ha habido ningún problema con Mathias, todo lo contrario. Es divertido, profesional, un capo. Con ninguno he tenido ni tendré ningún tipo de problema en lo absoluto.

En Instagram te preguntaron cuándo acababa tu contrato con Latina y no tuviste problema en decir que el 7 de mayo. ¿Hay alguna propuesta para permanecer en el canal?

Todos los programas que hemos hecho están grabados. Y sí, mi contrato va hasta el 7 de mayo, después de eso no sé que va a pasar. Siempre hay propuestas por todos lados, pero no es que pueda decir algo más allá que eso. Yo estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo y donde estoy. No tengo la menor idea de lo que vaya a pasar después. He aprendido a vivir el día a día en el buen sentido.

¿Volverías a conducir un programa reality como Esto es Guerra? Mucho se rumorea sobre tu posible ingreso…

No tengo la menor idea, estoy siendo sincero. He aprendido a no decir no. O mejor dicho, a no decir que nunca haría algo porque no sé qué pasará mañana. Ahorita estoy con Perú Tiene talento y no sé que pase el día de mañana, no tengo la menor idea. Como dije, vamos a ver qué pasa…

Antes ya has conducido un formato similar. ¿Qué recuerdas tienes de Combate?

Diversión, eso. Diversión.

¿Te sigues hablando con algunos integrantes del programa?

A veces. Siempre he tenido buena relación con todos, pero ahí entra la privacidad. No es que parara con ellos porque yo me iba a mi casa. Yo no soy mucho de salir y si lo hago es para ir a comer básicamente. Por ahí puedo hablar con alguno que me escribe por Instagram, le tengo mucho cariño a la mayoría, pero no es que pare con ellos.

¿Crees que es posible forjar una amistad verdadera en televisión?

Sí, claro. La amistad se puede forjar en cualquier lugar, pero depende de uno qué tanto conoces a la persona. No creo que haya nada escrito. Incluso, podrías enamorarte en televisión como no podrías hacerlo. Puede pasar cualquier cosa, definitivamente.

Muchos recuerdan la relación de amistad de ‘Pipi’ y ‘Shu Shu’. ¿Cómo te llevas con Gian Piero? Acaba de estrenar un programa en Willax…

Yo siempre prefiero no tocar ciertos temas porque eso luego conlleva a otras cosas, lleva a las habladurías. Entonces, yo prefiero no hablar de ciertas cosas.

En estos años en la televisión, te has caracterizado por intentar mantener tu vida privada en cuatro paredes. ¿Ha sido difícil para ti?

No, no ha sido difícil. Es que es decisión de cada quien. Yo muestro lo que quiero mostrar y no muestro lo que no quiero mostrar. Prefiero mantener al margen muchas cosas y dejarlas para mí. Pero yo respeto a quienes no lo hacen, ya depende de cada quien. Yo tengo bastante tiempo trabajando en televisión y nunca muestro mucho porque trato de ser cuidadoso. Sobre todo por mi familia, mis hijas…Depende de ti que tanto quieres que se sepa.

