Perú

Día del trabajo en Perú: ¿dónde y cómo ver el Mundialito del Porvenir 2026 EN VIVO este viernes 1 de mayo?

La tradicional competencia barrial en Lima inicia su edición más reciente con partidos desde tempranas horas y transmisión en directo a través de redes sociales

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Todos los detalles del Mundialito de El Porvernir, que se desarrollará hoy lunes 1 de mayo.
Todos los detalles del Mundialito de El Porvernir, que se desarrollará hoy lunes 1 de mayo.

El tradicional Mundialito de El Porvenir 2026 se presenta como una de las citas deportivas más emblemáticas del Día del Trabajador en Perú. El evento reúne a dieciséis equipos en una competencia que inicia el 1 de mayo desde las siete de la mañana en la cuadra 6 del jirón Parinacochas, en el distrito de La Victoria. El torneo se podrá ver en directo a través de la página oficial de Facebook del Mundialito de El Porvenir.

El arranque del torneo está previsto para las 7:00 a.m. y la programación de los octavos de final refleja la variedad y el colorido de los equipos participantes. En la primera llave, La Pólvora Tokyo se enfrenta a Purito Cóndor, seguida por el partido de Cevichería Mi Barrunto ante Los Rodríguez de Mocheto.

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El tercer encuentro, entre Liverpool Andalucía y La Pólvora, promete mantener la expectativa de los asistentes, una dinámica que se repetirá a lo largo de la jornada con cruces como El Cartel del Rímac contra Los Bandidos de Tévez, y el duelo entre Corporación Cabañas y Petrolemp.

El Mundialito de El Porvenir 2026: Octavos de final

  • 7:00 a.m La Pólvora Tokyo vs Purito Cóndor
  • 7:30 a.m. Cevichería Mi Barrunto vs Los Rodríguez de Mocheto
  • 8:00 a.m. Liverpool Andalucía vs La Pólvora
  • 8:30 a.m. El Cartel del Rímac vs Los Bandidos de Tévez
  • 9:00 a.m. Corporación Cabañas vs Petrolemp
  • 9:30 a.m. Mochilas Jhammers vs Los Malditos de Pamplona
  • 10:00 a.m. Santo Domingo La Pólvora vs Amistad Los Olivos
  • 10:30 a.m. Barrios Altos Unidos de Bartatan vs San Juan de Lurigancho
Mundialito de El Porvenir - La Victoria - Lima - Perú - historia - 23 abril
Desde 1978, la Asociación Cultural Vecinal y Deportiva El Porvenir ha sido clave en la organización y promoción del histórico torneo, asegurando su lugar en el corazón de los peruanos. (Andina)

Equipos clasificados al Mundialito de El Porvenir 2026

  • Cevichería Mi Barrunto
  • El Cartel del Rímac
  • Mochilas Jhammers
  • Los Rodríguez del Nocheto
  • Liverpool Andalucía
  • Tévez y sus Bandidos
  • Purito Cóndor
  • San Juan de Lurigancho
  • Los Malditos de Pamplona
  • Barrios Altos Unidos de Matatan
  • La Pólvora
  • La Pólvora Tokio
  • Corporación Cabañas
  • Amistad Los Olivos
  • Petrolemp
  • Santo Domingo La Pólvora

El Mundialito se ha consolidado como una tradición para el 1 de mayo, convirtiéndose en un referente para el fútbol popular y una muestra de la pasión que despierta en los barrios limeños. El evento trasciende el ámbito deportivo y se integra a las celebraciones por el Día del Trabajador, congregando a familias enteras y exjugadores profesionales en un ambiente de fiesta y camaradería.

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Ya se juegan los cuartos de final del Mundialito de El Porvenir.
Ya se juegan los cuartos de final del Mundialito de El Porvenir.

¿A qué hora se juega el Mundialito de El Porvenir 2026?

La relevancia del Mundialito de El Porvenir se amplía al público internacional gracias a la transmisión en vivo a través de Facebook, permitiendo que seguidores en diferentes países puedan seguir el torneo. Los horarios de inicio han sido ajustados para varias regiones: en Colombia y Ecuador el torneo arranca a las 7:00 a.m.; en Bolivia, Chile y Venezuela inicia a las 8:00 a.m.; en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay comienza a las 9:00 a.m.; en México a las 6:00 a.m.; en Estados Unidos (Washington) a las 8:00 a.m.; y en España a las 2:00 p.m.

Ausencia de un campeón en el certamen del 2025

El certamen cuenta con una historia marcada por la alternancia de campeones y la suspensión de algunas ediciones. El torneo no tuvo campeón en 2025 debido a la suspensión y tampoco se disputó en 2021 y 2020 por la pandemia del COVID – 19.

Purito Porvenir se coronó en 2024, mientras que El Cartel de Villa y Íntimos de Atusparia lograron el título en 2023 y 2022 respectivamente. En los años anteriores, equipos como Cebada y Humo y Purito Barrios Altos también inscribieron su nombre en el palmarés.

Así luce el trofeo del Mundialito de El Porvenir.
Así luce el trofeo del Mundialito de El Porvenir aunque en la edición del 2025 no hubo campeón.

Edición 2026

En esta edición, la diversidad de equipos refleja la riqueza del fútbol barrial limeño, donde clubes de diferentes barrios encuentran en el Mundialito un espacio para competir y mostrar su talento. El ambiente festivo y la convocatoria masiva se mantienen como rasgos centrales del evento, que año tras año renueva su vigencia y su capacidad de convocatoria.

La expectativa se enfoca en los equipos con mayor trayectoria y en los debutantes, en un contexto donde la pasión por el fútbol y la identidad barrial se entrelazan. El Mundialito de El Porvenir 2026 se perfila como una de las celebraciones deportivas más significativas del Día del Trabajador, con una programación que abarca desde la mañana y se extiende hasta la tarde, en una jornada que promete emociones para los aficionados y participantes.

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