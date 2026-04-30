Perú

Keiko Fujimori critica al abogado de Piero Corvetto y pide realizar autoría internacional a la ONPE: “Me parece importante”

La lideresa de Fuerza Popular cuestionó la decisión del exjefe de la ONPE de contratar como defensa legal al estudio Arbizu & Gamarra, liderado por exprocuradores

Guardar
La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori hace una declaración mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa por cuarto día, en Lima, Perú 15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca
La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori hace una declaración mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa por cuarto día, en Lima, Perú 15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, criticó este jueves la nueva defensa legal del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE), Piero Corvetto, asumida por el estudio jurídico Arbizu & Gamarra, conformado por los abogados y exprocuradores anticorrupción Julio Arbizu y Ronald Gamarra.

En diálogo con la prensa, la candidata se mostró sorprendida por esta elección y afirmó que “pinta de cuerpo entero” al exfuncionario, quien se encuentra investigado por la presunta comisión del delito de colusión.

PUBLICIDAD

“Me llamó la atención que el abogado del señor Corvetto sea el señor Arbizú, quien ha sido candidato y militante de Juntos por el Perú. Este es un hecho que lo pinta de cuerpo entero. Hay dos cosas que uno elige: los médicos y el abogado. Esta decisión también lo desacredita”, declaró.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X, el bufete anunció que había asumido la defensa después de que el abogado Ricardo Sánchez renunciara a defender a Corvetto mediante un escrito enviado al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

PUBLICIDAD

Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE
Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE

La excandidata afirmó que, en adelante, resulta clave designar a una autoridad con solvencia profesional. “Es fundamental que el próximo jefe de la ONPE sea un hombre técnico, preparado e imparcial”, remarcó.

También se pronunció sobre el pedido de “contratación inmediata” de una firma auditora internacional que evalúe los sistemas de la ONPE, iniciativa impulsada por gremios empresariales, pues consideró que esta medida contribuiría a fortalecer la confianza en el sistema electoral.

“Toda acción que pueda corregir será importante para analizar los resultados de la primera vuelta y también de cara a la segunda. Este pedido me parece importante y esperamos que pueda realizarse en esta semana”, expresó.

Sobre la propuesta de destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, Fujimori marcó distancia y resaltó que ese organismo adoptó “medidas correctivas durante el día de la elección” en medio de fallas logísticas. “Esa solicitud me parece prematura y no la respaldo”, indicó.

Finalmente, respondió a declaraciones del líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, con quien aparentemente se medirá en el balotaje del próximo 7 de junio, sobre un eventual nombramiento del exfiscal José Domingo Pérez como ministro de Justicia. “Esa propuesta me parece más una provocación que una decisión. Frente a provocaciones no voy a caer”, concluyó.

Temas Relacionados

Keiko Fujimoriperu-politicaPiero CorvettoONPE

Más Noticias

Poder Judicial impone 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, ex jefe de la ONPE

Juez aceptó el pedido de la Fiscalía y ordenó que el exfuncionario no pueda salir del país durante ese período

Poder Judicial impone 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, ex jefe de la ONPE

“El derecho al voto es tan fundamental como la vida y la libertad”: especialistas analizan el rumbo democrático del Perú ante las elecciones

La Universidad César Vallejo (UCV) fue escenario del V Coloquio “Balance de la primera vuelta electoral: camino a la segunda vuelta”

“El derecho al voto es tan fundamental como la vida y la libertad”: especialistas analizan el rumbo democrático del Perú ante las elecciones

Rebaza Acosta ya eligió a su nuevo DT: Martín Rodríguez toma el lugar de ‘Tato’ Rivero tras polémica salida

El técnico peruano asume el reto de liderar al cuadro chalaco en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley, en medio de la controversia que marcó la desvinculación de su antecesor

Rebaza Acosta ya eligió a su nuevo DT: Martín Rodríguez toma el lugar de ‘Tato’ Rivero tras polémica salida

Reniec atenderá en 150 sedes este sábado 2 de mayo: revisa horarios y regiones donde habrá atención

La institución implementará un operativo a nivel nacional con atención en diversos puntos y horarios extendidos para facilitar la entrega de documentos y la realización de trámites de identificación a ciudadanos adultos en diferentes regiones del país

Reniec atenderá en 150 sedes este sábado 2 de mayo: revisa horarios y regiones donde habrá atención

MEF proyecta que la economía peruana crecerá 3,2% anual entre 2027 y 2029

El informe también anticipa una mejora gradual de las cuentas fiscales y advierte sobre riesgos externos, mientras el Gobierno apuesta por impulsar la inversión y la productividad para sostener el crecimiento y el empleo

MEF proyecta que la economía peruana crecerá 3,2% anual entre 2027 y 2029
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Quiero que se conozca la verdad”: Piero Corvetto interviene y señala que tercer pasaporte hallado en su casa no tenía validez

“Quiero que se conozca la verdad”: Piero Corvetto interviene y señala que tercer pasaporte hallado en su casa no tenía validez

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

Canciller afirma que polémica por discurso de José María Balcázar en la CCL “está totalmente superado”

Carlos Álvarez a electores de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: “Ustedes quisieron a los mismos; el Perú no merece esto”

JNJ no ratifica al juez Oswaldo Ordoñez por denunciar las ‘leyes procrimen’ del Congreso ante la CIDH

ENTRETENIMIENTO

Youna estaría casado en Estados Unidos, según la ‘prima’ de Samahara Lobatón, y duda de propuesta a la hija de Melissa Klug

Youna estaría casado en Estados Unidos, según la ‘prima’ de Samahara Lobatón, y duda de propuesta a la hija de Melissa Klug

Magaly Medina sorprende al mostrar su relación con la exesposa de Alfredo Zambrano en emotivo video familiar

Jazmín Pinedo sorprende al mostrar su vientre y anunciar importante proyecto con Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

Gian Marco emociona a sus compañeros del reality ‘A otro nivel’ al dar cátedra de canto con tema de Jon Secada

Miss Tourism Intercontinental Perú 2026: fecha, lugar y quiénes serán los presentadores

DEPORTES

Rebaza Acosta ya eligió a su nuevo DT: Martín Rodríguez toma el lugar de ‘Tato’ Rivero tras polémica salida

Rebaza Acosta ya eligió a su nuevo DT: Martín Rodríguez toma el lugar de ‘Tato’ Rivero tras polémica salida

Franco Velazco descartó a Ricardo Gareca como nuevo técnico de Universitario: “No está dentro de lo que buscamos”

Thiago Kosloski profundiza acerca del cambio de localía de Perú a la altura: “Hay que tener una estrategia para las Eliminatorias como hizo Bolivia”

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence 2026

Franco Velazco desveló el perfil que busca la administración para el nuevo entrenador de Universitario: ”Escuela uruguaya o argentina”