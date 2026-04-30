Keiko Fujimori critica al abogado de Piero Corvetto y pide realizar autoría internacional a la ONPE: “Me parece importante”

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori hace una declaración mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa por cuarto día, en Lima, Perú 15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, criticó este jueves la nueva defensa legal del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE), Piero Corvetto, asumida por el estudio jurídico Arbizu & Gamarra, conformado por los abogados y exprocuradores anticorrupción Julio Arbizu y Ronald Gamarra.

En diálogo con la prensa, la candidata se mostró sorprendida por esta elección y afirmó que “pinta de cuerpo entero” al exfuncionario, quien se encuentra investigado por la presunta comisión del delito de colusión.

PUBLICIDAD

“Me llamó la atención que el abogado del señor Corvetto sea el señor Arbizú, quien ha sido candidato y militante de Juntos por el Perú. Este es un hecho que lo pinta de cuerpo entero. Hay dos cosas que uno elige: los médicos y el abogado. Esta decisión también lo desacredita”, declaró.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X, el bufete anunció que había asumido la defensa después de que el abogado Ricardo Sánchez renunciara a defender a Corvetto mediante un escrito enviado al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

PUBLICIDAD

Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE

La excandidata afirmó que, en adelante, resulta clave designar a una autoridad con solvencia profesional. “Es fundamental que el próximo jefe de la ONPE sea un hombre técnico, preparado e imparcial”, remarcó.

También se pronunció sobre el pedido de “contratación inmediata” de una firma auditora internacional que evalúe los sistemas de la ONPE, iniciativa impulsada por gremios empresariales, pues consideró que esta medida contribuiría a fortalecer la confianza en el sistema electoral.

PUBLICIDAD

“Toda acción que pueda corregir será importante para analizar los resultados de la primera vuelta y también de cara a la segunda. Este pedido me parece importante y esperamos que pueda realizarse en esta semana”, expresó.

Sobre la propuesta de destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, Fujimori marcó distancia y resaltó que ese organismo adoptó “medidas correctivas durante el día de la elección” en medio de fallas logísticas. “Esa solicitud me parece prematura y no la respaldo”, indicó.

PUBLICIDAD

Finalmente, respondió a declaraciones del líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, con quien aparentemente se medirá en el balotaje del próximo 7 de junio, sobre un eventual nombramiento del exfiscal José Domingo Pérez como ministro de Justicia. “Esa propuesta me parece más una provocación que una decisión. Frente a provocaciones no voy a caer”, concluyó.