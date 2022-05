Carla Barzotti, la actriz de 51 años que le sigue los pasos a Xoana González en OnlyFans

Carla Barzotti es recordada por el papel de Daniela en la telenovela Malicia de 1995. (Foto: Facebook)

Carla Barzotti fue considerada toda una bomba sexy en la década de los 90, motivo por el cual estuvo a punto de ganar el Miss Perú 1991. Pronto dejó las pasarelas para dedicarse a la actuación y a la conducción de programas de TV. Hoy, a sus 51 años, la actriz y exmodelo sigue robando las miradas y los suspiros de muchas de las personas que la siguen en redes sociales.

Es por ello que ha decidido abrir su cuenta en OnlyFans, en un intento de seguirle los pasos a Xoana González, Fátima Segovia, Romina Gachoy, quienes se especula ganan un dineral en la plataforma gracias a sus fotos de alto calibre. Según Barzotti, su propio hijo de 23 años fue quien la motivó a abrir una cuenta.

“Mi hijo ya tiene 23 años, es un hombre guapísimo y fue él quien me motivó al ver que un video, que colgué en Instagram, tenía más de medio millón de vistas. Mi Paolo y yo tenemos un espíritu libre y aventurero, sin prejuicios”, contó para diario Trome.

Carla Barzotti se unió a la fiebre del OnlyFans. (Foto: Instagram/@carlabarzotti)

“Bienvenidos, soy Carla Barzotti. Aquí encontrarás las fotos que siempre han deseado ver”, promociona así la recordada antagonista de Malicia en su plataforma, donde sube contendido diario desde el 30 de abril.

Según se puede apreciar, la suscripción a su cuenta tiene un costo de $20 por mes, $57 por tres meses, $108 por seis meses y $204 por un año . Además, la exmodelo ofrece llamadas y videollamadas con costo adicional para los suscriptores que deseen comunicarse con ella de manera personalizada.

En cuanto a las llamadas de 5 minutos, estas tienen un valor de $50 y las videollamadas de 1 minuto cuestan $15. Carla Barzotti aclara que estas no tienen ningún contenido explícito y solo es una conversación amena. “Ser cortés y respetuoso, por favor, no se toleran malos modales”, indicó como regla general.

Carla Barzotti cobra 20 dólares o cerca de 76 soles por una suscripción mensual en OnlyFans. (Foto: Facebook)

NIEGA USAR PHOTOSHOP

La noche del viernes 6 de mayo, el programa de Magaly Medina especuló que Carla Barzotti estaría usando retoques digitales para acentuar sus curvas en las fotos que sube a OnlyFans. Incluso, se suscribieron a la plataforma para dar fe de lo dicho.

“¿Han visto la cintura que tiene allí? Esa cintura no la tiene nadie, ni personas como yo que tenemos cintura pequeñita. Esa es operación de Photoshop, qué bárbaro. ¿10 centímetros de cintura? La última vez que la vimos, no estaba así. Harto filtro”, comentó la ‘Urraca’.

No pasó mucho tiempo para que la actriz peruana decidiera responderle a través de sus redes sociales. “Aquí, mi cintura”, escribió en Instagram en clara respuesta a la conductora de ATV. Los usuarios no dudaron en elogiar su belleza y en pedirle que no responda más a los ataques de Medina.

Carla Barzotti le responde a Magaly Medina. (Foto: Instagram/carlabarzotti)

PASO A PASO PARA ABRIR UNA CUENTA EN ONLYFANS

- De manera directa puedes registrarte con tu cuenta de Twitter, de Google o Windows Hello.

- Si deseas hacerlo de manera manual, tienes que completar un formulario con tu nombre, correo electrónico y contraseña. El siguiente paso es hacer clic en el botón que dice “inscribirse”.

- Para poder acceder a los servicios y contenidos, ingresa a tu correo electrónico para verificar tu cuenta.

- En el menú que se encuentra al lado izquierdo podrás editar tu perfil, añadir tu tarjeta de crédito o débito, así como crear tu primera publicación. También encontrarás las suscripciones que tienes a otras cuentas, las cuales pueden estar activas, vencidas o requieren atención.

Según la información que comparten en su plataforma oficial, si un usuario decide cerrar su cuenta, toda la información, relacionada a OnlyFans y cuenta de banco que tienen registrado, será eliminada después de 6 meses.