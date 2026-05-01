Perú

Adolescente es detenido tras registrar atentado extorsivo para organización criminal en el Callao

La función del menor consistía en grabar el ataque y enviar el video como prueba a sus cómplices, quienes le ofrecieron una remuneración por ese material

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El menor, dirigido por mensajes desde su celular, registró el ataque a cambio de una promesa de pago. Las autoridades alertan sobre la disminución en la edad de los implicados y el vacío en políticas que aborden el fenómeno (Créditos: ATV)

Un adolescente de 14 años fue detenido en El Callao tras participar en un atentado extorsivo contra un restaurante, siguiendo órdenes de una organización criminal. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), él tenía la tarea de grabar el ataque para enviar el video como prueba a sus cómplices, quienes le ofrecieron una remuneración por ese material.

El joven, identificado por las autoridades solo por su edad y participación, fue sorprendido cuando, junto a otro menor, atacó un local comercial en la cooperativa Dos de Julio, según información de ATV.

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La Policía revisó su teléfono y halló mensajes en los que el presunto cabecilla de la banda le daba instrucciones precisas sobre cómo proceder y le prometía un pago inmediato si cumplía el encargo. El video captado por el propio joven sirvió como evidencia para vincularlo directamente con el hecho.

La intervención policial permitió identificar el modus operandi de la organización, que incluía instrucciones para incendiar el local y amedrentar a las víctimas - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
La intervención policial permitió identificar el modus operandi de la organización, que incluía instrucciones para incendiar el local y amedrentar a las víctimas - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

De acuerdo con el escuadrón de emergencia de la región policial del Callao, la intervención permitió obtener información relevante sobre el modus operandi de estos grupos. Los mensajes recuperados en el dispositivo móvil incluían instrucciones para incendiar el establecimiento y advertencias para intimidar a las víctimas. Las imágenes registradas por el menor también evidenciaron la inexperiencia del dúo, que demoró varios intentos en detonar el explosivo antes de lograrlo.

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Las bandas de extorsionadores han optado por incorporar a adolescentes para tareas clave como la documentación de ataques, lo que dificulta la labor policial y judicial por la protección legal que los ampara. Según fuentes de la Policía Nacional, la tendencia a involucrar a jóvenes en actos delictivos se ha incrementado en los últimos años, y la edad de los participantes continúa disminuyendo.

Durante la intervención, un patrullero que circulaba por la zona detectó la acción y logró capturar al joven que grababa el ataque, mientras que su cómplice, identificado como Johan, logró huir. Las autoridades han intensificado la búsqueda del segundo implicado y advierten sobre la necesidad de respuestas estatales más eficaces frente a este fenómeno.

El empleo de adolescentes en actividades ilícitas responde a una estrategia deliberada de las organizaciones criminales, que buscan aprovechar la inimputabilidad penal de los menores para reducir riesgos legales.

La Policía Nacional del Perú encontró en el celular del menor mensajes con instrucciones precisas del presunto cabecilla y promesas de pago inmediato - Créditos: ATV.
La Policía Nacional del Perú encontró en el celular del menor mensajes con instrucciones precisas del presunto cabecilla y promesas de pago inmediato - Créditos: ATV.

Canales contra la extorsión

El Gobierno puso en funcionamiento la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito, confidencial y operativo las 24 horas, orientado a recibir denuncias de extorsión y ofrecer atención inmediata. Este sistema está integrado con la Central de Emergencias 105, lo que facilita el envío ágil de grabaciones, videos y otras evidencias.

Otros canales habilitados para reportar estos delitos son los siguientes:

  • Línea 1818: vía exclusiva para denunciar casos de extorsión.
  • Celular 942 841 978: número designado para reportes urgentes.
  • Comisarías: dependencias policiales en cada distrito para denuncias presenciales.
  • Depincri: divisiones especializadas en la investigación de extorsión.
  • Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (atención médica urgente): 106
  • Hospital Nacional de Emergencias: 113

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