Se eleva a 13 la cifra de peruanos muertos en la guerra Rusia-Ucrania en medio de denuncias por reclutamiento con engaños

El abogado Percy Salinas denuncia la alarmante situación de los peruanos reclutados para la guerra en Rusia. Confirma al menos 13 fallecidos y comparte el testimonio de un soldado que, junto a otros compatriotas, clama por ser rescatado de una trinchera mientras la embajada peruana no responde. | Canal N

La cifra de peruanos fallecidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania se elevó a 13 casos confirmados preliminarmente, según informó Percy Salinas, abogado de las familias afectadas, quien advierte además que el número total de connacionales involucrados en la guerra sería significativamente mayor al estimado inicialmente.

“Hasta ayer tenemos la confirmación, lamentablemente, de trece fallecidos. Esta cifra puede ser más o menos, no lo sabemos aún”, señaló el representante legal en entrevista con Canal N, tras precisar que la información proviene de reportes de familiares y contactos en el extranjero.

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El letrado estimó que desde octubre del año pasado al menos 600 peruanos habrían viajado a Rusia, aunque reconoció que el cálculo podría variar. Según indicó, solo alrededor del 10% serían exmilitares o exmiembros de la Policía que tramitaron permisos ante la Cancillería, mientras que la mayoría correspondería a civiles.

Un grupo de soldados peruanos, con uniformes que muestran las banderas de Rusia y Perú, exhiben fatiga y desilusión mientras combaten en el frente ruso, en un entorno invernal y desolado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El resto son civiles. Mucha gente fue captada usando redes sociales”, afirmó, al señalar que las ofertas laborales se presentaban como empleos en cocina, vigilancia, mecánica o conducción, con pagos de hasta 20 mil dólares.

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Contratos irregulares

De acuerdo con su testimonio, los contratos habrían sido firmados en espacios informales como centros comerciales, restaurantes, parques e incluso aeropuertos, en algunos casos en idioma ruso. “Los dos documentos son en ruso, el de aquí y el de allá”, aseguró.

El abogado relató que, tras llegar a Rusia, algunos ciudadanos habrían sido entregados a grupos armados, donde —según su versión— se les retiraban documentos personales y se les obligaba a firmar nuevos contratos antes de recibir entrenamiento militar.

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“Luego los mandan al cuartel, tres semanas de entrenamiento militar y luego a la primera línea de batalla”, afirmó.

Casos dramáticos de peruanos captados para la guerra en Rusia

Percy Salinas, abogado de las familias, denuncia una red de trata de personas que recluta peruanos con falsas promesas laborales para enviarlos como mercenarios a la guerra entre Rusia y Ucrania. Conoce los detalles de este engaño y la lucha de los familiares por traerlos de vuelta. | Video

Asimismo, indicó que su despacho representa actualmente a 135 familias, cifra que continúa en aumento conforme se conocen nuevos casos. También advirtió que existirían peruanos heridos en hospitales sin atención adecuada y denunció la falta de respuesta consular en algunos casos.

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Uno de los testimonios más graves expuestos fue el de un ciudadano que habría logrado enviar un audio desde una trinchera solicitando auxilio. “Ruega que lo rescaten… hay trece peruanos con él”, señaló el abogado, quien además aseguró que el acceso a comunicación es limitado y riesgoso por la presencia de drones en zonas de combate.

Sobre la postura del gobierno peruano

En otro momento, cuestionó la respuesta de las autoridades peruanas y sostuvo que recién se habrían iniciado acciones formales tras la difusión pública del caso. También afirmó que ya existe una investigación fiscal abierta por presunta trata de personas, con participación de redes internacionales y reclutadores en Perú y el extranjero.

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“Acá hay peruanos que no tienen corazón, que han engañado a peruanos para llevarlos a una guerra que no es suya”, declaró.

Finalmente, el abogado cuestionó el destino de ciudadanos que habrían llegado a la embajada peruana en Rusia, señalando que algunos no habrían recibido apoyo suficiente y que posteriormente habrían sido nuevamente expuestos a riesgo de captura por grupos armados.

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Hondureños escapan tras engaño

Un grupo de ciudadanos hondureños logró escapar de Rusia tras denunciar un engaño laboral que tenía como fin último su reclutamiento forzado para la guerra en Ucrania. Los afectados señalaron que fueron atraídos mediante falsas promesas de empleo civil, pero una vez en el país, sufrieron la confiscación de sus documentos y presiones para firmar contratos militares. Este caso ha encendido las alarmas sobre las redes de captación en América Latina que utilizan ofertas de trabajo fraudulentas para sumar combatientes extranjeros a las filas rusas en el conflicto bélico.