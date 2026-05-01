Cusco FC sufrió gol agónico de Francisco Fydriszewski con el que perdió a manos de Independiente Medellín por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

Francisco Fydriszewski aprovechó un gran contragolpe y definió con mucha calidad - Crédito: ESPN.

Tanto nadó Cusco FC para morir en la orilla. El club peruano se hundió en los instantes finales del partido ante Deportivo Independiente Medellín, tras un desequilibrio en el mediocampo que devino en la anotación de Francisco Fydriszewski, quien en todo momento estuvo con el apetito goleador en máximos.

A los 86’ minutos, los visitantes se llenaron de valor para realizar una arremetida, pero una pérdida de pelota en el campo del DIM originó el ataque letal. Un balón botado por Baldomero Perlaza fue hacia el recién ingresado John Montaño por el lado izquierdo y sin oposición emprendió una cómoda carrera.

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Observando al ‘Polaco’ en absoluta libertad en el área, el joven extremo de 19 años sirvió un balón rasante hacia un Fydriszewski que tan solo tuvo que sacar un remate potente para dejar desarticulada la estirada del portero peruano Pedro Díaz y así sacudir las mallas de Cusco FC.

El DIM se llevó por delante a Cusco FC. - Crédito: Difusión

Hundidos

La primera parte de la participación de Cusco FC en la CONMEBOL Libertadores ha sido una tortura. No tanto por el despliegue futbolístico, acaso sostenido en medio de la variación de cuerpos técnicos, sino por los resultados conseguidos en su serie. Todo empezó con una injusta caída contra Flamengo.

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Jugando en casa, con todo el público a su favor empujando en las gradas, los ‘dorados’ sufrieron lo que podría considerarse un asalto a mano armada por un arbitraje tendencioso que echó por tierra una adecuada preparación. Condicionados por esa actuación, perdieron contra el vigente campeón de América.

El cuadro cusqueño no pudo sumar de visita por la tercera jornada d torneo Conmebol - Crédito: ESPN

Hubo una suerte de resurgimiento en la siguiente fecha cuando visitaron La Plata para enfrentar a Estudiantes. Aunque hubo un arranque difícil, Cusco FC se metió muy rápido a la carrera tras un golazo organizado en tres toques que acabó en el perfecto golpeo de Lucas Colitto. Pese a ello, el ‘pincha’ hizo respetar su feudo y ganó.

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Y, ahora, los hombres de Alejandro Orfila han vuelto a morder el polvo con un duro revés contra el DIM, que rompió lo que parecía una igualada segura con una diana dramática de Francisco Fydriszewski. Así, el club peruano ha quedado último en su grupo sin sumar unidades y ve desvanecer sus opciones de mantenerse en carrera.

Cusco FC agoniza en Copa Libertadores 2026. - Crédito: EFE

Tocados

Cusco FC atraviesa un momento delicado en la Copa Libertadores, donde su situación crítica obliga a replantear prioridades de cara al resto de la temporada. El club peruano, ante la falta de resultados positivos en el certamen continental, enfrenta la necesidad de enfocar sus esfuerzos en el Torneo Apertura 2026, buscando asegurar su desempeño en el ámbito local.

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En la competencia nacional, Cusco FC mantiene una posición favorable, ubicándose en la parte alta de la tabla con 19 puntos. No obstante, la continuidad de esta tendencia positiva podría verse amenazada si persisten los descuidos mostrados en encuentros recientes.

La decisión sobre el rumbo inmediato del equipo dependerá de la evaluación que realice el director técnico Alejandro Orfila. El entrenador mantiene presente la abultada derrota que sufrió el plantel ante Alianza Lima, donde el marcador finalizó 8-0. Esta caída, calificada como humillante, continúa influyendo en el ánimo y perspectiva del cuerpo técnico.

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