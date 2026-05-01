Perú Deportes

Cusco FC sufrió gol agónico de Francisco Fydriszewski con el que perdió a manos de Independiente Medellín por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

Una pérdida de pelota en el campo rival, a los 86′ minutos, acabó en un contragolpe letal saldado por el ‘Polaco’. Así, el club peruano terminó hundido al cierre de la primera rueda de la Fase de Grupos

Guardar
Francisco Fydriszewski aprovechó un gran contragolpe y definió con mucha calidad - Crédito: ESPN.

Tanto nadó Cusco FC para morir en la orilla. El club peruano se hundió en los instantes finales del partido ante Deportivo Independiente Medellín, tras un desequilibrio en el mediocampo que devino en la anotación de Francisco Fydriszewski, quien en todo momento estuvo con el apetito goleador en máximos.

A los 86’ minutos, los visitantes se llenaron de valor para realizar una arremetida, pero una pérdida de pelota en el campo del DIM originó el ataque letal. Un balón botado por Baldomero Perlaza fue hacia el recién ingresado John Montaño por el lado izquierdo y sin oposición emprendió una cómoda carrera.

PUBLICIDAD

Observando al ‘Polaco’ en absoluta libertad en el área, el joven extremo de 19 años sirvió un balón rasante hacia un Fydriszewski que tan solo tuvo que sacar un remate potente para dejar desarticulada la estirada del portero peruano Pedro Díaz y así sacudir las mallas de Cusco FC.

El DIM se llevó por delante a Cusco FC. - Crédito: Difusión
El DIM se llevó por delante a Cusco FC. - Crédito: Difusión

Hundidos

La primera parte de la participación de Cusco FC en la CONMEBOL Libertadores ha sido una tortura. No tanto por el despliegue futbolístico, acaso sostenido en medio de la variación de cuerpos técnicos, sino por los resultados conseguidos en su serie. Todo empezó con una injusta caída contra Flamengo.

PUBLICIDAD

Jugando en casa, con todo el público a su favor empujando en las gradas, los ‘dorados’ sufrieron lo que podría considerarse un asalto a mano armada por un arbitraje tendencioso que echó por tierra una adecuada preparación. Condicionados por esa actuación, perdieron contra el vigente campeón de América.

El cuadro cusqueño no pudo sumar de visita por la tercera jornada d torneo Conmebol - Crédito: ESPN

Hubo una suerte de resurgimiento en la siguiente fecha cuando visitaron La Plata para enfrentar a Estudiantes. Aunque hubo un arranque difícil, Cusco FC se metió muy rápido a la carrera tras un golazo organizado en tres toques que acabó en el perfecto golpeo de Lucas Colitto. Pese a ello, el ‘pincha’ hizo respetar su feudo y ganó.

Y, ahora, los hombres de Alejandro Orfila han vuelto a morder el polvo con un duro revés contra el DIM, que rompió lo que parecía una igualada segura con una diana dramática de Francisco Fydriszewski. Así, el club peruano ha quedado último en su grupo sin sumar unidades y ve desvanecer sus opciones de mantenerse en carrera.

Cusco FC agoniza en Copa Libertadores 2026. - Crédito: EFE
Cusco FC agoniza en Copa Libertadores 2026. - Crédito: EFE

Tocados

Cusco FC atraviesa un momento delicado en la Copa Libertadores, donde su situación crítica obliga a replantear prioridades de cara al resto de la temporada. El club peruano, ante la falta de resultados positivos en el certamen continental, enfrenta la necesidad de enfocar sus esfuerzos en el Torneo Apertura 2026, buscando asegurar su desempeño en el ámbito local.

En la competencia nacional, Cusco FC mantiene una posición favorable, ubicándose en la parte alta de la tabla con 19 puntos. No obstante, la continuidad de esta tendencia positiva podría verse amenazada si persisten los descuidos mostrados en encuentros recientes.

La decisión sobre el rumbo inmediato del equipo dependerá de la evaluación que realice el director técnico Alejandro Orfila. El entrenador mantiene presente la abultada derrota que sufrió el plantel ante Alianza Lima, donde el marcador finalizó 8-0. Esta caída, calificada como humillante, continúa influyendo en el ánimo y perspectiva del cuerpo técnico.

Temas Relacionados

Cusco FCCopa LibertadoresIndependiente Medellínperu-deportes

Más Noticias

Cusco FC vs Independiente Medellín 0-1: gol y resumen de la derrota ‘dorada’ por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

Tercera caída del conjunto cusqueño, que sigue sin sumar puntos en el torneo Conmebol. Su siguiente rival será Estudiantes de La Plata en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

Cusco FC vs Independiente Medellín 0-1: gol y resumen de la derrota ‘dorada’ por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

Universitario avanza en la renovación de Catherine Flood para la próxima temporada: “Hay un acuerdo”

Fabrizio Acerbi, directivo del club ‘crema’, confirmó que la institución viene trabajando en la extensión del contrato de su figura estadounidense

Universitario avanza en la renovación de Catherine Flood para la próxima temporada: “Hay un acuerdo”

Universitario contactó a Emily Zinger como refuerzo: ¿se cerrará su fichaje para la próxima temporada?

Fabrizio Acerbi y Francisco Hervás han intentado convencer a la jugadora estadounidense para sumarse al proyecto con miras a la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley

Universitario contactó a Emily Zinger como refuerzo: ¿se cerrará su fichaje para la próxima temporada?

Sporting Cristal confirma lesión de Miguel Araujo tras victoria ante Junior: cuánto tiempo estará afuera de las canchas

La directiva celeste informó que el defensor sufrió una fascitis plantar en la Copa Libertadores. El zaguero será baja por varias semanas en el tramo más exigente de la temporada

Sporting Cristal confirma lesión de Miguel Araujo tras victoria ante Junior: cuánto tiempo estará afuera de las canchas

Erick Noriega, asegurado por Gremio ante ofertas atractivas de Europa: el exorbitante monto por el que ha sido blindado

El polifuncional jugador peruano no deja de ofrecer rendimientos máximos en el Brasileirao, lo que ha despertado el interés de clubes de Portugal e Italia para acometer movimientos en los siguientes meses

Erick Noriega, asegurado por Gremio ante ofertas atractivas de Europa: el exorbitante monto por el que ha sido blindado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Piden renuncia del jefe del INPE tras denuncias de corrupción y exigen que comparezca ante la Comisión de Fiscalización

Congreso: Piden renuncia del jefe del INPE tras denuncias de corrupción y exigen que comparezca ante la Comisión de Fiscalización

Poder Judicial impone 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, ex jefe de la ONPE

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

Keiko Fujimori critica al abogado de Piero Corvetto y pide realizar autoría internacional a la ONPE: “Me parece importante”

“Quiero que se conozca la verdad”: Piero Corvetto interviene y señala que tercer pasaporte hallado en su casa no tenía validez

ENTRETENIMIENTO

Pamela López pierde la paciencia en vivo y Paul Michael la enfrenta: “Me estás manipulando, no eres mi mamá”

Pamela López pierde la paciencia en vivo y Paul Michael la enfrenta: “Me estás manipulando, no eres mi mamá”

Katia Palma explota contra Rebeca Escribens en vivo y revela que Janet Barboza acudió a gerencia por participante de EEG

Ale Fuller niega haberle sido infiel a Renato Rossini Jr. y explica por qué no lo oficializó: “No me sentía lista”

Los Mirlos y 311 reinventan “Amber” en clave de cumbia amazónica para el álbum colaborativo ‘The World Meets Los Mirlos’

Joaquina Carruitero, la Adele de ‘Yo Soy’, deslumbra en Argentina y avanza en el reality ‘Es Mi Sueño’

DEPORTES

Cusco FC vs Independiente Medellín 0-1: gol y resumen de la derrota ‘dorada’ por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

Cusco FC vs Independiente Medellín 0-1: gol y resumen de la derrota ‘dorada’ por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

Universitario avanza en la renovación de Catherine Flood para la próxima temporada: “Hay un acuerdo”

Universitario contactó a Emily Zinger como refuerzo: ¿se cerrará su fichaje para la próxima temporada?

Sporting Cristal confirma lesión de Miguel Araujo tras victoria ante Junior: cuánto tiempo estará afuera de las canchas

Erick Noriega, asegurado por Gremio ante ofertas atractivas de Europa: el exorbitante monto por el que ha sido blindado